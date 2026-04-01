Вы познакомитесь с тремя старейшими здравницами страны. Насладитесь красотой природы Железноводска, спокойствием Ессентуков, панорамными видами Пятигорска.
Узнаете, как отдыхали и лечились на водах в давние времена и почему курорты до сих пор пользуются огромной популярностью. Экскурсию можно начать в любом из трёх городов КМВ.
Описание экскурсии
Железноводск
- Лермонтовский источник — первый минеральный источник курорта.
- Лермонтовский сквер — уютное место для отдыха.
- Храм Пантелеймона Целителя — действующий храм и духовный центр.
- Здание Конторы группы — важный исторический объект.
- Курортный парк — один из самых зелёных на Кавминводах.
- Дворец эмира Бухарского — восточная жемчужина города.
- Пушкинская галерея — центр курортной жизни прошлого.
- Славяновский и Смирновский источники.
- Каскадная лестница — визитная карточка города.
Пятигорск
- Место дуэли Лермонтова — трагическая страница истории города.
- Эолова арфа — смотровая площадка с панорамой окрестностей.
- Эммануэлевский парк — один из старейших на курорте.
- Озеро Провал — природное чудо с бирюзовой водой.
- Парк «Цветник» — сердце Пятигорска.
- Лермонтовская галерея — памятник курортной архитектуры.
- Грот Дианы — романтичное место для прогулок.
- Кофейня Гукасова — атмосферная остановка с историей.
Ессентуки
- Курортный парк — пространство с аллеями и павильонами.
- Театральная площадь с исторической застройкой.
- Гостиница «Метрополь» — символ курортной роскоши начала 20 века.
- Музыкальная беседка — место концертов и встреч.
- Питьевая галерея источника №17 с легендарной минеральной водой.
- Цандеровский институт механотерапии — уникальный лечебный комплекс с историческими тренажёрами.
- Бювет источника №4 — один из самых популярных источников курорта.
- Верхние ванны — старинный бальнеологический комплекс.
- Грязелечебница имени Семашко — культовое место в Ессентуках.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Tiguan или Ford Focus.
- По желанию можно остановиться на обед в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- В каждом городе мы проведём около 2 часов. Переезд между городами займёт около 30 минут.
- В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Лермонтовского источника в Железноводске
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 1225 туристов
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и возможностям путешественников.
Похожие экскурсии на «Три источника: Пятигорск, Железноводск, Ессентуки»
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
27 апр в 09:00
28 апр в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
28 апр в 08:00
2 мая в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
6%
Индивидуальная
до 6 чел.
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
Начало: Я заберу путешественников из указанного ими отеля
Расписание: По договоренности
16 500 ₽
17 500 ₽ за всё до 6 чел.
10%
Скидка при заказе до 10 мая
от 22 500 ₽ за экскурсию
25000выгода 2500 ₽
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.