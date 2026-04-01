Три источника: Пятигорск, Железноводск, Ессентуки

Посетить три города-курорта за один день
Вы познакомитесь с тремя старейшими здравницами страны. Насладитесь красотой природы Железноводска, спокойствием Ессентуков, панорамными видами Пятигорска.

Узнаете, как отдыхали и лечились на водах в давние времена и почему курорты до сих пор пользуются огромной популярностью. Экскурсию можно начать в любом из трёх городов КМВ.
Описание экскурсии

Железноводск

  • Лермонтовский источник — первый минеральный источник курорта.
  • Лермонтовский сквер — уютное место для отдыха.
  • Храм Пантелеймона Целителя — действующий храм и духовный центр.
  • Здание Конторы группы — важный исторический объект.
  • Курортный парк — один из самых зелёных на Кавминводах.
  • Дворец эмира Бухарского — восточная жемчужина города.
  • Пушкинская галерея — центр курортной жизни прошлого.
  • Славяновский и Смирновский источники.
  • Каскадная лестница — визитная карточка города.

Пятигорск

  • Место дуэли Лермонтова — трагическая страница истории города.
  • Эолова арфа — смотровая площадка с панорамой окрестностей.
  • Эммануэлевский парк — один из старейших на курорте.
  • Озеро Провал — природное чудо с бирюзовой водой.
  • Парк «Цветник» — сердце Пятигорска.
  • Лермонтовская галерея — памятник курортной архитектуры.
  • Грот Дианы — романтичное место для прогулок.
  • Кофейня Гукасова — атмосферная остановка с историей.

Ессентуки

  • Курортный парк — пространство с аллеями и павильонами.
  • Театральная площадь с исторической застройкой.
  • Гостиница «Метрополь» — символ курортной роскоши начала 20 века.
  • Музыкальная беседка — место концертов и встреч.
  • Питьевая галерея источника №17 с легендарной минеральной водой.
  • Цандеровский институт механотерапии — уникальный лечебный комплекс с историческими тренажёрами.
  • Бювет источника №4 — один из самых популярных источников курорта.
  • Верхние ванны — старинный бальнеологический комплекс.
  • Грязелечебница имени Семашко — культовое место в Ессентуках.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Tiguan или Ford Focus.
  • По желанию можно остановиться на обед в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • В каждом городе мы проведём около 2 часов. Переезд между городами займёт около 30 минут.
  • В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Лермонтовского источника в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 1225 туристов
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и возможностям путешественников. Индивидуально подходим к
каждой экскурсии, не рассказываем заученный текст, а делаем уклон на тех темах о регионе и его истории, которые больше всего интересны вам. Всегда выделяем достаточно времени, чтобы вы никуда не торопились, неспешно осматривали достопримечательности и наслаждались прогулкой.

Похожие экскурсии на «Три источника: Пятигорск, Железноводск, Ессентуки»

Добро пожаловать в Ессентуки
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
27 апр в 09:00
28 апр в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
28 апр в 08:00
2 мая в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
9 часов
-
6%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
Начало: Я заберу путешественников из указанного ими отеля
Расписание: По договоренности
16 500 ₽17 500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Железноводске
