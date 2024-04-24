1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 апреля 2024Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
- ООльга8 апреля 2024Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
- AAlbina3 апреля 2024Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
- ИИлона27 марта 2024Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
- ИИрина25 марта 2024В Железноводске были первый раз и точно теперь знаю не последний. Название экскурсии 100% передает наши впечатления- уютный и живописный.
- ГГалина24 марта 2024Дорогие путешественники! Если вы хотите получить массу впечатлений и познакомимся с городами КМВ- вам сюда! Огромное спасибо Виктору за интересно
- ААнна4 ноября 2023Всё очень интересно!!! В хорошем комфортно ритме!!! После экскурсии ребёнок пересмотрела Чебурашку и узнавала все пройденные места))) Медовые водопады завораживают!!!
- ЮЮлия18 сентября 2023Точно по времени- приехал Карен, за день посетили 5 городов КМВ, под неспешный рассказ, к голосу к которому хотеться прослушиваться, к рассказам о временах и делах былых, на одном дыхании прошла поездка!! Интересная познавательная экскурсия!!!
- ААнжелика8 июля 2023Карен, спасибо большое за замечательный день, проведенный с Вами. Ощущение, что эту поездку организовали именно для нас. Ваши рассказы дети
- ЕЕлена16 сентября 2022Благодарим Карена за прекрасную экскурсию. Он рассказал нам много нового и интересного, был доброжелателен и поддерживал отличное настроение во время поездки.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Парк Цветник»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Парк Цветник" можно забронировать 4 экскурсии от 5 600 до 18 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2024 год по теме «Парк Цветник», 56 ⭐ отзывов, цены от 5600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август