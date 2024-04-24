Парк Цветник – экскурсии в Железноводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Цветник» в Железноводске, цены от 5 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600 за всё до 4 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
  • A
    Albina
    3 апреля 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
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    знающий город человек. Минусы: подъемы, спуски делают прогулку несколько утомительной, но если не торопиться, то все проходит нормально. И очень печально, что много заброшенных зданий и неухоженных скверов и лестниц. А вот каскадная лестница вызвала восторг и восхищение своей красотой, неповторимостью и длинной. Спасибо Марине за знания, терпение и умение так рассказывать про историю города, что захотелось еще что-нибудь почитать и узнать про то, как он все таки появился этот город Железноводск.

  • И
    Илона
    27 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    В Железноводске были первый раз и точно теперь знаю не последний. Название экскурсии 100% передает наши впечатления- уютный и живописный.
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    Благодаря Марине увидели этот прекрасный городок во всей его красе, несмотря на многие разрушенные исторические здания. Много интересного и исторически точного нам поведала Марина, это прекрасный экскурсовод, а главное очень замечательный человек! Время пролетело очень быстро, несмотря на 2, 5 часа прогулки, и расставаться не хотелось. Марина СПАСИБО от всей души, побольше вам благодарных и очарованных вами экскурсантов

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  • Г
    Галина
    24 марта 2024
    Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
    Дорогие путешественники! Если вы хотите получить массу впечатлений и познакомимся с городами КМВ- вам сюда! Огромное спасибо Виктору за интересно
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    организованный маршрут и насыщенную программу. Уникальное сочетание эрудиции, простоты изложения и уместности. Время пролетело очень быстро. В памяти останутся яркие впечатления и желание вернуться в этот гостепиимный край!

  • А
    Анна
    4 ноября 2023
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Всё очень интересно!!! В хорошем комфортно ритме!!! После экскурсии ребёнок пересмотрела Чебурашку и узнавала все пройденные места))) Медовые водопады завораживают!!!
  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2023
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
    Точно по времени- приехал Карен, за день посетили 5 городов КМВ, под неспешный рассказ, к голосу к которому хотеться прослушиваться, к рассказам о временах и делах былых, на одном дыхании прошла поездка!! Интересная познавательная экскурсия!!!
  • А
    Анжелика
    8 июля 2023
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
    Карен, спасибо большое за замечательный день, проведенный с Вами. Ощущение, что эту поездку организовали именно для нас. Ваши рассказы дети
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    и мы взрослые запомним надолго. Места, которые мы с вами посетили, остануться в сердце. Если вы хотите узнеть Золотое кольцо Кавказа и при этом провести день легко (маршрут продуман на 5+) и в приятной компании (Карен очень хороший расказчик) и даже поиграть во время поездки - не раздумывая заказвайте эту экскурсию.

  • Е
    Елена
    16 сентября 2022
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
    Благодарим Карена за прекрасную экскурсию. Он рассказал нам много нового и интересного, был доброжелателен и поддерживал отличное настроение во время поездки.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Парк Цветник»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Парк Цветник" можно забронировать 4 экскурсии от 5 600 до 18 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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