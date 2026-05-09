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Индивидуальная
до 6 чел.
Железноводск: русская Швейцария
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, окруженного горами и лесами. Узнайте историю курорта, насладитесь природой и минеральными источниками
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Идиллический Железноводск
Вас ждут главная площадь, памятник Ленину, скульптура «Знаки зодиака» и дача эмира Бухары. Оцените старинное здание Пушкинской галереи и Лермонтовский источник
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
29 июл в 15:00
31 июл в 09:00
от 4350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
Сегодня в 13:00
20 июл в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три источника: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки
Посетить три города-курорта за один день
Начало: У Лермонтовского источника в Железноводске
20 июл в 08:00
28 июл в 08:00
от 16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Юля очень опытный экскурсовод, прекрасно владеет материалом и также его преподносит. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую ее как экскурсовода. Точно не пожалеете.
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И
бронировала для родителей, экскурсия очень понравилась
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Юлия интересно и увлекательно рассказала об истории города, много исторических фактов и информации о современном развитии Железноводска. Маршрут экскурсии хорошо продуман.
Мне экскурсия понравилась, спасибо!
Мне экскурсия понравилась, спасибо!
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Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию. Грамотно построенный маршрут, неспешная прогулка, интереснейший рассказ об истории, культуре, архитектуре, исторических личностях. Информации
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Отличная обзорная экскурсия! Узнали все, что надо для хорошего отдыха! спасибо, Юлия!
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Юлия рассказывала очень интересно и увлеченно, даже не хотелось перебивать вопросами. Спасибо большое за увлекательную экскурсию!
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С
Замечательная экскурсия! Очень спокойная по ритму, очень содержательная и довольно насыщенная. Нам все понравилось!
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Н
Большая благодарность Юлии за познавательную экскурсию, за 2 часа времени очень много интересной информации. Однозначно рекомендуем Юлию как гида👍
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Л
Экскурсия замечательная, очень понравилось!
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Ю
Экскурсия-знакомство с Железноводском прошла на «отлично» с очень профессиональным гидом Юлией. Понравилось все: организация встречи, маршрут, объем информации, уровень представления материала. Юлия - очень знающий гид, искренне любящий город и то, что она делает! Спасибо!
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Всего 72 отзыва в Железноводске в категории "Галерея источника № 17"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Галерея источника № 17»
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