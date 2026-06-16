Вы познакомитесь поближе с удивительно атмосферным городом, где старинные галереи соседствуют с тенистыми аллеями, минеральными источниками и живописными панорамами.
Услышите историю Железноводска, увидите его главные достопримечательности и узнаете, как здесь зарождалась курортная жизнь Кавказских Минеральных Вод.
Услышите историю Железноводска, увидите его главные достопримечательности и узнаете, как здесь зарождалась курортная жизнь Кавказских Минеральных Вод.
Описание экскурсии
Лермонтовский источник
Старейший источник города, с которого началась курортная история Железноводска.
Курортный парк
Единственный на Кавказских Минеральных Водах парк естественного происхождения.
Пушкинская галерея
Главный символ и одна из визитных карточек курорта.
Дворец эмира Бухарского
Необычная восточная резиденция среди кавказских гор.
Смирновский и Славяновский источники
Самые известные минеральные источники Железноводска.
Каскадная лестница
Одна из самых красивых и протяжённых лестниц России.
Озеро Тридцатка
Популярное место отдыха у подножия горы Железной.
Вы узнаете:
- как развивался курорт
- чем лечились первые отдыхающие
- почему минеральные воды Железноводска известны далеко за пределами региона
- за что этот небольшой город так любят его гости
Организационные детали
- Экскурсия состоится в любую погоду
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Лермонтовского источника
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 216 туристов
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.
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