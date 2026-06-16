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Железноводск: маленький курорт с большим сердцем

Прогуляться по городу минеральных источников и старинных галерей
Вы познакомитесь поближе с удивительно атмосферным городом, где старинные галереи соседствуют с тенистыми аллеями, минеральными источниками и живописными панорамами.

Услышите историю Железноводска, увидите его главные достопримечательности и узнаете, как здесь зарождалась курортная жизнь Кавказских Минеральных Вод.
Железноводск: маленький курорт с большим сердцем
Железноводск: маленький курорт с большим сердцем
Железноводск: маленький курорт с большим сердцем

Описание экскурсии

Лермонтовский источник

Старейший источник города, с которого началась курортная история Железноводска.

Курортный парк

Единственный на Кавказских Минеральных Водах парк естественного происхождения.

Пушкинская галерея

Главный символ и одна из визитных карточек курорта.

Дворец эмира Бухарского

Необычная восточная резиденция среди кавказских гор.

Смирновский и Славяновский источники

Самые известные минеральные источники Железноводска.

Каскадная лестница

Одна из самых красивых и протяжённых лестниц России.

Озеро Тридцатка

Популярное место отдыха у подножия горы Железной.

Вы узнаете:

  • как развивался курорт
  • чем лечились первые отдыхающие
  • почему минеральные воды Железноводска известны далеко за пределами региона
  • за что этот небольшой город так любят его гости

Организационные детали

  • Экскурсия состоится в любую погоду
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Лермонтовского источника
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 216 туристов
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.

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