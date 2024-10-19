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и не заметить. Если бы не экскурсия мы бы не понимали весь масштаб огромной застройки. Рекомендую посетить:) мы были на экскурсии по 23 блоку, было бы время сходили бы и на экскурсию по 28 блоку. Борис, спасибо!