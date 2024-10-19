скидка
10%
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Белград. Брутализм. Блок 23
Исследуйте уникальный Блок 23 в Белграде. Узнайте о брутализме, модернизме и истории строительства Нового Белграда. (139 symbols)
Начало: Возле Блока 23
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00
Завтра в 12:30
25 окт в 12:30
20€18 за человека
8 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Белграду: Вршац, винодельни и монастыри
Погрузитесь в атмосферу Вршаца: архитектура, соборы, винодельни и монастыри. Панорамные виды и обед в одном из лучших ресторанов Сербии ждут вас
Начало: На Площади Республики
Завтра в 10:00
25 окт в 10:00
от €395 за человека
скидка
14%
3.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Арт-прогулка по Земуну и мастер-класс по живописи
Увидеть и запечатлеть: черепичные крыши, уютные переулки и вид на Дунай
Начало: У церкви Вознесения Пресвятой Девы Марии
17 ноя в 12:00
24 ноя в 12:00
35€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара19 октября 2024Очень интересная экскурсия с интересным человеком. Борис очень интересно и подробно рассказывает материал и показывает много деталей, которых самим можно
- ААркадий30 сентября 2024Отлично проведенное время! Если есть желание погрузиться в жизнь Сербии, это то, что нужно. Время летело незаметно, отличные локации для
- ССветлана26 августа 2024Красивые виды, виноградники, церкви, атмосферный город. Стоит съездить чтобы все это увидеть. Маршрут составлен так, что вы успеете увидеть много разного и получить яркие впечатления от поездки.
- ooleg23 августа 2024Muchas gracias Nikita y Angelina por el maravilloso tour y compañía en la región vinícola y gastronómica de Serbia. Todo era muy agradable y cálido.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Скидки»
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