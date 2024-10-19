Экскурсии со скидкой в Белграде до 14%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Белграде на русском языке, цены от €18, скидки до 14%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Белград. Брутализм. Блок 23
Пешая
скидка
10%
1 отзыв
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Белград. Брутализм. Блок 23
Исследуйте уникальный Блок 23 в Белграде. Узнайте о брутализме, модернизме и истории строительства Нового Белграда. (139 symbols)
Начало: Возле Блока 23
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00
Завтра в 12:30
25 окт в 12:30
2018 за человека
Вршац: старинные винарии, история и культура
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Белграду: Вршац, винодельни и монастыри
Погрузитесь в атмосферу Вршаца: архитектура, соборы, винодельни и монастыри. Панорамные виды и обед в одном из лучших ресторанов Сербии ждут вас
Начало: На Площади Республики
Завтра в 10:00
25 окт в 10:00
от 395 за человека
Арт-прогулка по Земуну и мастер-класс по живописи
Пешая
скидка
14%
3.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Арт-прогулка по Земуну и мастер-класс по живописи
Увидеть и запечатлеть: черепичные крыши, уютные переулки и вид на Дунай
Начало: У церкви Вознесения Пресвятой Девы Марии
17 ноя в 12:00
24 ноя в 12:00
3530 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    19 октября 2024
    Белград. Брутализм. Блок 23
    Очень интересная экскурсия с интересным человеком. Борис очень интересно и подробно рассказывает материал и показывает много деталей, которых самим можно
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    и не заметить. Если бы не экскурсия мы бы не понимали весь масштаб огромной застройки. Рекомендую посетить:) мы были на экскурсии по 23 блоку, было бы время сходили бы и на экскурсию по 28 блоку. Борис, спасибо!

    Очень интересная экскурсия с интересным человеком. Борис очень интересно и подробно рассказывает материал и показывает много
  • А
    Аркадий
    30 сентября 2024
    Вршац: старинные винарии, история и культура
    Отлично проведенное время! Если есть желание погрузиться в жизнь Сербии, это то, что нужно. Время летело незаметно, отличные локации для
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    посещения. Хозяева винарии максимально погружают в процесс локального виноделия. Отдельное спасибо нашему гиду Никите и Анжелине за организацию тура и максимальную помощь на всех этапах.

    Отлично проведенное время! Если есть желание погрузиться в жизнь Сербии, это то, что нужно. Время летелоОтлично проведенное время! Если есть желание погрузиться в жизнь Сербии, это то, что нужно. Время летелоОтлично проведенное время! Если есть желание погрузиться в жизнь Сербии, это то, что нужно. Время летелоОтлично проведенное время! Если есть желание погрузиться в жизнь Сербии, это то, что нужно. Время летелоОтлично проведенное время! Если есть желание погрузиться в жизнь Сербии, это то, что нужно. Время летело
  • С
    Светлана
    26 августа 2024
    Вршац: старинные винарии, история и культура
    Красивые виды, виноградники, церкви, атмосферный город. Стоит съездить чтобы все это увидеть. Маршрут составлен так, что вы успеете увидеть много разного и получить яркие впечатления от поездки.
    Красивые виды, виноградники, церкви, атмосферный город. Стоит съездить чтобы все это увидеть. Маршрут составлен так, чтоКрасивые виды, виноградники, церкви, атмосферный город. Стоит съездить чтобы все это увидеть. Маршрут составлен так, чтоКрасивые виды, виноградники, церкви, атмосферный город. Стоит съездить чтобы все это увидеть. Маршрут составлен так, чтоКрасивые виды, виноградники, церкви, атмосферный город. Стоит съездить чтобы все это увидеть. Маршрут составлен так, чтоКрасивые виды, виноградники, церкви, атмосферный город. Стоит съездить чтобы все это увидеть. Маршрут составлен так, чтоКрасивые виды, виноградники, церкви, атмосферный город. Стоит съездить чтобы все это увидеть. Маршрут составлен так, что
  • o
    oleg
    23 августа 2024
    Вршац: старинные винарии, история и культура
    Muchas gracias Nikita y Angelina por el maravilloso tour y compañía en la región vinícola y gastronómica de Serbia. Todo era muy agradable y cálido.
    Muchas gracias Nikita y Angelina por el maravilloso tour y compañía en la región vinícola y gastronómica de Serbia. Todo era muy agradable y cálido

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Скидки»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Белград. Брутализм. Блок 23
  2. Вршац: старинные винарии, история и культура
  3. Арт-прогулка по Земуну и мастер-класс по живописи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Храм Архангела Михаила
  7. Площадь Республики
  8. Гостиница Москва
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в октябре 2024
Сейчас в Белграде в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 395 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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