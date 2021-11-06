На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями Нового Белграда, Старого исторического центра города, района Земун.
В программе:
- р-н Нови-Белград
- дворец спорта «Комбанк Арена»
- высотка «Генекс» — западные ворота города
- дворец «Сербия» — здание бывшего федерального совета Югославии «СИВ»
- торговый центр «Устье»
- «Башня Тысячелетия» XIX в. на холме Гардош в Земуне
- Николаевская церковь в Земуне — самая старая церковь на территории Белграда
- узкие мостовые улицы из XIX в. с одноэтажными домиками в австро-венгерском стиле, набережную Дуная в Земуне
- престижный дипломатический район Дедине
- храм Святого Саввы Сербского — самый большой действующий православный храм в мире
- парк Ташмайдан
- Собор Святого Марка
- церковь Святой Троицы
- развалины национального телевидения «РТС», разбомблённого НАТОвцами в 1999 г.
- здание Национального Парламента — Скупштина
- Старый дворец
- Новый дворец
- улица Теразие
- гостиница «Москва»
- площадь Республики: Национальный театр, Национальный музей, памятник князю Михаилу
- улица князя Михаила
- собор Святого Михаила
- дом Патриархии
- дворец княгини Любицы
- кафе «?» — самый старый трактир в Белграде
- крепость Калемегдан
- Вы увидите самый старый трактир Белграда, прогуляетесь по крепости Калемегдан, заложенной кельтами более двух веков назад, побываете в Храме святого Саввы Сербского — самом большом действующем православном храме в мире.
- Проедете по престижному дипломатическому району Дедине и увидите дворец княгини Любицы.
- В ходе программы предусмотрено время для фотосессий.
Важно знать
Во время экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.
Что включено:
- услуги русскоговорящего гида
- трансферы по программе
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты
- обед/дегустация