Автопешеходная экскурсия по Белграду

На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями Нового Белграда, Старого исторического...

На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями Нового Белграда, Старого исторического центра города, района Земун.

Увидите самый старый трактир Белграда, прогуляетесь по крепости Калемегдан, заложенной кельтами более двух веков назад, побываете в Храме святого Саввы Сербского — самом большом действующем православном храме в мире.

Проедете по престижному дипломатическому району Дедине и увидите дворец княгини Любицы.
Автопешеходная экскурсия по Белграду
Автопешеходная экскурсия по Белграду
Автопешеходная экскурсия по Белграду
Автопешеходная экскурсия по Белграду
Автопешеходная экскурсия по Белграду
Автопешеходная экскурсия по Белграду
Автопешеходная экскурсия по Белграду

Что вы увидите 🤩

  • р-н Нови-Белград:
  • дворец спорта «Комбанк Арена»
  • высотка «Генекс» — западные ворота города
  • дворец «Сербия» — здание бывшего федерального совета Югославии «СИВ»
  • торговый центр «Устье»
  • «Башня Тысячелетия» XIX в. на холме Гардош в Земуне
  • Николаевская церковь в Земуне — самая старая церковь на территории Белграда
  • узкие мостовые улицы из XIX в. с одноэтажными домиками в австро-венгерском стиле, набережную Дуная в Земуне
  • престижный дипломатический район Дедине
  • храм Святого Саввы Сербского — самый большой действующий православный храм в мире
  • парк Ташмайдан
  • Собор Святого Марка
  • церковь Святой Троицы
  • развалины национального телевидения «РТС», разбомблённого НАТОвцами в 1999 г.
  • здание Национального Парламента — Скупштина
  • Старый дворец
  • Новый дворец
  • улица Теразие
  • гостиница «Москва»
  • площадь Республики: Национальный театр, Национальный музей, памятник князю Михаилу
  • улица князя Михаила
  • собор Святого Михаила
  • дом Патриархии
  • дворец княгини Любицы
  • кафе «?» — самый старый трактир в Белграде
  • крепость Калемегдан
На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями Нового Белграда, Старого исторического центра города, района Земун.

В программе:

  • р-н Нови-Белград
  • дворец спорта «Комбанк Арена»
  • высотка «Генекс» — западные ворота города
  • дворец «Сербия» — здание бывшего федерального совета Югославии «СИВ»
  • торговый центр «Устье»
  • «Башня Тысячелетия» XIX в. на холме Гардош в Земуне
  • Николаевская церковь в Земуне — самая старая церковь на территории Белграда
  • узкие мостовые улицы из XIX в. с одноэтажными домиками в австро-венгерском стиле, набережную Дуная в Земуне
  • престижный дипломатический район Дедине
  • храм Святого Саввы Сербского — самый большой действующий православный храм в мире
  • парк Ташмайдан
  • Собор Святого Марка
  • церковь Святой Троицы
  • развалины национального телевидения «РТС», разбомблённого НАТОвцами в 1999 г.
  • здание Национального Парламента — Скупштина
  • Старый дворец
  • Новый дворец
  • улица Теразие
  • гостиница «Москва»
  • площадь Республики: Национальный театр, Национальный музей, памятник князю Михаилу
  • улица князя Михаила
  • собор Святого Михаила
  • дом Патриархии
  • дворец княгини Любицы
  • кафе «?» — самый старый трактир в Белграде
  • крепость Калемегдан
  • Вы увидите самый старый трактир Белграда, прогуляетесь по крепости Калемегдан, заложенной кельтами более двух веков назад, побываете в Храме святого Саввы Сербского — самом большом действующем православном храме в мире.
  • Проедете по престижному дипломатическому району Дедине и увидите дворец княгини Любицы.
  • В ходе программы предусмотрено время для фотосессий.
Важно знать
Во время экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

Что включено:

  • услуги русскоговорящего гида
  • трансферы по программе

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты
  • обед/дегустация

Цены на экскурсию

Для группы 2-15 человек
Стандартное предложение
€38

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги русскоговорящего гида
  • трансферы по программе
Что не входит
  • входные билеты
  • обед/дегустация
Где начинаем и завершаем
Начало: Sarajevska 37, Савски-Венац, Белград
Завершение: Sarajevska 37, Савски-Венац, Белград (или по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: 11.09;16.10; 04.11.2021; 05.01.2022
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

11.09;16.10; 04.11.2021; 05.01.2022

RITСербия
RITСербия
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