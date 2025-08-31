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Групповая
Круиз по Саве и Дунаю - лучшие панорамы Белграда с воды
Начало: Стеван Стоянович Мокраняц, Памятник, мемориал · ок...
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50.50
€59 за человека
Индивидуальная
Панорама Белграда на ретроавтомобиле
Увидеть город с разных ракурсов: с улиц, холмов, смотровых - и из окна югославского авто
30 июл в 09:00
31 июл в 13:00
от €280 за человека
Групповая
до 13 чел.
Это тоже Белград? Купцы, чума и граница империй в Земуне
Между балканской страстью и австрийской аккуратностью
Начало: В Земуне
«Холм Гардош и лучшая панорама Белграда»
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 15:00
26 июл в 15:00
27 июл в 15:00
€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Я бывал в Белграде много раз, но ни разу не выбирался на обзорную прогулку на катере — и зря. Если
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А
Наш гид Масси оказался очень эрудированным и дружелюбным. С удовольствием рекомендую его другим путешественникам
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С
Очень приятная и гостеприимная команда, чистая лодка и хорошая ванная. Нам показали Белград с воды и угощали напитками. Атмосфера была спокойной и в то же время очень приятной.
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Н
Экскурсия получилась очень интересной — идеальной по продолжительности и с отличным гидом. Лодка была в прекрасном состоянии, а по пути мы узнали много нового. Спасибо за замечательное утро!
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Е
Мы отлично провели время! Лёгкая, непринуждённая атмосфера, всё было организовано идеально — смело рекомендуем на 100%. Обязательно вернёмся, эта прогулка сделала нашу поездку особенной. Капитан очень приятный и весёлый, спасибо вам за всё!
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Всего 6 отзывов в Белграде в категории "Панорамы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Панорамы»
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