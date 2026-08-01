Белград невозможно понять, увидев только его исторический центр.
За одну поездку вы познакомитесь с тремя совершенно разными районами: пройдёте по Старому городу, оцените масштаб современного квартала на воде и окунётесь в атмосферу Земуна с его узкими улочками и видами на Дунай.
За одну поездку вы познакомитесь с тремя совершенно разными районами: пройдёте по Старому городу, оцените масштаб современного квартала на воде и окунётесь в атмосферу Земуна с его узкими улочками и видами на Дунай.
Описание экскурсии
10:00–12:00 — исторический центр
Побываем в Белградской крепости, где поговорим о бурной истории города и полюбуемся слиянием Савы и Дуная. Затем выйдем на площадь Республики, пройдём по пешеходной улице князя Михаила и посетим величественный храм Святого Саввы.
12:00–12:45 — Белградский квартал на воде
Окажемся в современном районе столицы. Здесь небоскрёбы, прогулочные набережные, рестораны и общественные пространства показывают, каким Белград становится сегодня. Поднимемся на смотровую площадку 41-го этажа, чтобы увидеть город с высоты.
13:00–14:00 — Земун
Завершим экскурсию в самом атмосферном районе Белграда. Узкие улочки, старинные дома, набережная Дуная и башня Гардош напоминают о временах Австро-Венгрии. Отсюда открывается один из лучших видов на город и реку.
Организационные детали
- Детское кресло в автомобиле предоставляется по запросу
- Дополнительно оплачивается билет на смотровую Белградского квартала на воде — €8
- Тайминг примерный, зависит от дорожной ситуации и ваших пожеланий
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2949 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
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