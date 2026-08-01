Белград невозможно понять, увидев только его исторический центр. За одну поездку вы познакомитесь с тремя совершенно разными районами: пройдёте по Старому городу, оцените масштаб современного квартала на воде и окунётесь в атмосферу Земуна с его узкими улочками и видами на Дунай.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

10:00–12:00 — исторический центр

Побываем в Белградской крепости, где поговорим о бурной истории города и полюбуемся слиянием Савы и Дуная. Затем выйдем на площадь Республики, пройдём по пешеходной улице князя Михаила и посетим величественный храм Святого Саввы.

12:00–12:45 — Белградский квартал на воде

Окажемся в современном районе столицы. Здесь небоскрёбы, прогулочные набережные, рестораны и общественные пространства показывают, каким Белград становится сегодня. Поднимемся на смотровую площадку 41-го этажа, чтобы увидеть город с высоты.

13:00–14:00 — Земун

Завершим экскурсию в самом атмосферном районе Белграда. Узкие улочки, старинные дома, набережная Дуная и башня Гардош напоминают о временах Австро-Венгрии. Отсюда открывается один из лучших видов на город и реку.

Организационные детали