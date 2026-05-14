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— никакого ощущения «туристического конвейера». Мы ехали на машине между монастырями, и дорога сама по себе была удовольствием: холмы, виноградники, тишина. Фрушка гора оказалась совсем не похожа на то, что я ожидала от однодневной поездки.



Монастыри… Честно, я не думала, что буду так поглощёна. Александр рассказывал не сухие факты из учебника, а живую историю — как сербские правители уходили сюда от турецкого нашествие, как сама Фрушка гора веками была сердцем сербской культуры и веры. Мы не были перегружены информацией и датами - мы как-будто проживали это время.



Формат индивидуальной поездки здесь идеален — можно было остановиться, задать вопрос, не спеша сфотографировать. Никуда не торопились, нигде не толкались.



Рекомендую всем, кто хочет понять Сербию чуть глубже, чем с открытки.