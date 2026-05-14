Всего час на машине от Белграда — и вы окажетесь в живописном национальном парке, где Сербия хранит свои воспоминания.
Мы объедем 7 монастырей, каждый из которых — отдельная история: о династиях и войнах, о монахах и реликвиях.
Поговорим об особом духовном наследии Балкан и о том, как вера становилась для людей способом выжить.
Мы объедем 7 монастырей, каждый из которых — отдельная история: о династиях и войнах, о монахах и реликвиях.
Поговорим об особом духовном наследии Балкан и о том, как вера становилась для людей способом выжить.
Описание экскурсии
- Монастырь Крушедол — один из главных духовных центров региона. Вы узнаете о династии Бранковичей и роли монастыря в сохранении сербской культуры в периоды иноземного владычества
- Монастырь Гргетег — уединённое место в лесу. Поговорим о монашеской жизни и о том, как складывались такие духовные центры на Балканах
- Монастырь Хопово, связанный с именем святого Теодора Тирона. Рассмотрим архитектуру разных эпох
- Монастырь Язак — известное место паломничества
- Монастырь Велика Ремета — один из старейших в регионе
- Монастырь Врдник (Раваница). Вы услышите, почему он стал местом притяжения для верующих
Вы узнаете:
- как более 15 монастырей оказались в одном месте
- как монастыри стали хранителями культуры и реликвий
- почему этот регион стал духовным центром Сербии после падения средневекового государства
- какие реликвии здесь хранятся
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле. Дорога до первого монастыря занимает около часа, переезды между монастырями — по 10–15 мин
- Все обители осмотрим внутри, в каждой проведём 25–30 мин
- Обед не входит в стоимость, по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Я профессиональный гид, который помогает не просто увидеть Балканы, а по-настоящему их почувствовать. Я знаю Черногорию, Боснию и Сербию глубже туристических маршрутов — её природу, характер и места, куда не попадают
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Брали эту экскурсию на двоих, и это было одно из лучших решений за всю нашу поездку в Сербию.
Александр встретил нас точно в условленное время, сразу создав какую-то домашнюю, неформальную атмосферу
Александр встретил нас точно в условленное время, сразу создав какую-то домашнюю, неформальную атмосферу
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