Фрушка-Гора - сербский Афон

Побывать в 7 монастырях национального парка и проникнуть в духовное сердце Сербии
Всего час на машине от Белграда — и вы окажетесь в живописном национальном парке, где Сербия хранит свои воспоминания.

Мы объедем 7 монастырей, каждый из которых — отдельная история: о династиях и войнах, о монахах и реликвиях.

Поговорим об особом духовном наследии Балкан и о том, как вера становилась для людей способом выжить.
Фрушка-Гора - сербский Афон
Фрушка-Гора - сербский Афон
Фрушка-Гора - сербский Афон

Описание экскурсии

  • Монастырь Крушедол — один из главных духовных центров региона. Вы узнаете о династии Бранковичей и роли монастыря в сохранении сербской культуры в периоды иноземного владычества
  • Монастырь Гргетег — уединённое место в лесу. Поговорим о монашеской жизни и о том, как складывались такие духовные центры на Балканах
  • Монастырь Хопово, связанный с именем святого Теодора Тирона. Рассмотрим архитектуру разных эпох
  • Монастырь Язак — известное место паломничества
  • Монастырь Велика Ремета — один из старейших в регионе
  • Монастырь Врдник (Раваница). Вы услышите, почему он стал местом притяжения для верующих

Вы узнаете:

  • как более 15 монастырей оказались в одном месте
  • как монастыри стали хранителями культуры и реликвий
  • почему этот регион стал духовным центром Сербии после падения средневекового государства
  • какие реликвии здесь хранятся

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле. Дорога до первого монастыря занимает около часа, переезды между монастырями — по 10–15 мин
  • Все обители осмотрим внутри, в каждой проведём 25–30 мин
  • Обед не входит в стоимость, по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Я профессиональный гид, который помогает не просто увидеть Балканы, а по-настоящему их почувствовать. Я знаю Черногорию, Боснию и Сербию глубже туристических маршрутов — её природу, характер и места, куда не попадают
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случайно. Основу моих поездок составляют выверенные маршруты, в которых собраны самые сильные локации, логика передвижения и баланс между активностью и отдыхом. Это сочетание красивых маршрутов, интересных мест, живых впечатлений и правильной атмосферы. При этом, если у вас есть особые пожелания, я могу адаптировать программу или собрать поездку под ваш запрос.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
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Брали эту экскурсию на двоих, и это было одно из лучших решений за всю нашу поездку в Сербию.

Александр встретил нас точно в условленное время, сразу создав какую-то домашнюю, неформальную атмосферу
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— никакого ощущения «туристического конвейера». Мы ехали на машине между монастырями, и дорога сама по себе была удовольствием: холмы, виноградники, тишина. Фрушка гора оказалась совсем не похожа на то, что я ожидала от однодневной поездки.

Монастыри… Честно, я не думала, что буду так поглощёна. Александр рассказывал не сухие факты из учебника, а живую историю — как сербские правители уходили сюда от турецкого нашествие, как сама Фрушка гора веками была сердцем сербской культуры и веры. Мы не были перегружены информацией и датами - мы как-будто проживали это время.

Формат индивидуальной поездки здесь идеален — можно было остановиться, задать вопрос, не спеша сфотографировать. Никуда не торопились, нигде не толкались.

Рекомендую всем, кто хочет понять Сербию чуть глубже, чем с открытки.

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