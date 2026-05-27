Этот маршрут — не просто набор близлежащих локаций.
Я продумал его так, чтобы вы узнали Сербию с нескольких сторон — от культурного наследия и духовной тишины до ярких пейзажей.
Мы погрузимся в атмосферу Средневековья в монастырском комплексе, почувствуем силу природы у водопада и откроем таинственный подземный мир, который формировался миллионы лет.
Описание экскурсии
Дорога из Белграда в монастырь Манасия (~2 часа)
Монастырь Манасия (40 мин). Вы увидите монастырь-крепость 15 века, окружённый мощными стенами и башнями. Осмотрите оборонительный комплекс, внутренний дворик и фрески.
Переезд к водопаду Велики Бук (~20 мин)
Водопад Велики Бук (2 часа). Вы прогуляетесь у одного из самых живописных водопадов страны. Сделаете атмосферные фото и пообедаете на природе.
Переезд к Ресавской пещере (~15 мин). Рассмотрите сталактиты и сталагмиты, которые создавались миллионы лет.
Возвращение в Белград (2–2,5 часа)
В поездке я расскажу:
- о расцвете средневековой Сербии и её правителе Стефане Лазаревиче
- истории монастыря Манасия, жизни в нём и его значении для культуры и образования страны
- архитектуре крепостей и оборонительных сооружений
- природе Восточной Сербии и водопаде Велики Бук
- возникновении Ресавской пещеры и о том, что происходит в подземном мире
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Citroën C3. Общая протяжённость маршрута — около 400 км в обе стороны
- Дополнительно оплачиваются билет в Ресавскую пещеру — ~700 RSD (~520 ₽) за чел. и обед в ресторане — по желанию
- Рекомендую надеть удобную обувь и куртку или тёплую кофту (в пещере около +7°C)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском и русском языках. Много лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждую экскурсия провожу с любовью,
от €385 за экскурсию