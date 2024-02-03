Интереснейшая Восточная Сербия

Индивидуальная экскурсия в Белграде
Эта экскурсия обещает вам не только невероятные виды и культурные впечатления, но и уникальный вкус национальной кухни, окунувшись в атмосферу красивой природы Сербии.
Интереснейшая Восточная Сербия
Интереснейшая Восточная Сербия
Интереснейшая Восточная Сербия
Ближайшие даты:
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Монастырь "Манасия"
  • Парк макетов
  • Ресавска пещера
  • Водопад "Лисине"

Описание

Что вас ожидает: Красивые горные пейзажи, разнообразие достопримечательностей: монастырь, парк — музей, пещера, водопад, национальная кухня. Живописная дорога от Белграда займет около 2-х часов. Мы посетим средневековый монастырь «Манасия», расположенный в крепости. Далее прогуляемся по парку — музею макетов монастырей. Посетим красивейшую Ресавскую пещеру, которой более 80 млн лет. Увидим водопад «Лисине» и закончим экскурсию обедом в традиционном ресторане в этом живописном месте, где у Вас будет возможность отведать форель из местной реки или другие традиционные блюда. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и транспорта
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Рецепшен Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Укажите название и адрес Вашего отеля
  • Встеча на рецепшене
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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