Эта экскурсия обещает вам не только невероятные виды и культурные впечатления, но и уникальный вкус национальной кухни, окунувшись в атмосферу красивой природы Сербии.

Описание

Что вас ожидает: Красивые горные пейзажи, разнообразие достопримечательностей: монастырь, парк — музей, пещера, водопад, национальная кухня. Живописная дорога от Белграда займет около 2-х часов. Мы посетим средневековый монастырь «Манасия», расположенный в крепости. Далее прогуляемся по парку — музею макетов монастырей. Посетим красивейшую Ресавскую пещеру, которой более 80 млн лет. Увидим водопад «Лисине» и закончим экскурсию обедом в традиционном ресторане в этом живописном месте, где у Вас будет возможность отведать форель из местной реки или другие традиционные блюда. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.