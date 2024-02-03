Эта экскурсия обещает вам не только невероятные виды и культурные впечатления, но и уникальный вкус национальной кухни, окунувшись в атмосферу красивой природы Сербии.
Ближайшие даты:
3
фев
фев
4
фев
фев
5
фев
фев
6
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
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фев
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Монастырь "Манасия"
- Парк макетов
- Ресавска пещера
- Водопад "Лисине"
Описание
Что вас ожидает: Красивые горные пейзажи, разнообразие достопримечательностей: монастырь, парк — музей, пещера, водопад, национальная кухня. Живописная дорога от Белграда займет около 2-х часов. Мы посетим средневековый монастырь «Манасия», расположенный в крепости. Далее прогуляемся по парку — музею макетов монастырей. Посетим красивейшую Ресавскую пещеру, которой более 80 млн лет. Увидим водопад «Лисине» и закончим экскурсию обедом в традиционном ресторане в этом живописном месте, где у Вас будет возможность отведать форель из местной реки или другие традиционные блюда. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида и транспорта
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед
- Место начала и завершения?
- Рецепшен Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Укажите название и адрес Вашего отеля
- Встеча на рецепшене
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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