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Исторический пешеходный квест по Белграду (без гида)

Самостоятельно исследовать столицу в своём темпе - с заданиями и историями
Белград — город, который переходил из рук в руки больше сорока раз.

Римляне, Византия, средневековые сербские деспоты, Османская империя, Австрия, снова Турция, снова Австрия — и наконец сербы.

Квест проведёт вас через эти слои истории: в каждой локации вы узнаете, кто здесь жил, за что воевал и что оставил после себя.
Исторический пешеходный квест по Белграду (без гида)
Исторический пешеходный квест по Белграду (без гида)
Исторический пешеходный квест по Белграду (без гида)

Описание квеста

Маршрут:

Белградская крепость Калемегдан

2000 лет истории на скале над слиянием Савы и Дуная. Римляне, византийцы, османы и сербские правители — каждый оставил здесь свой след. Вы увидите башню Небойша с казематами, Римский колодец глубиной 60 метров, часовую башню с турецким временем и церковь Ружица с люстрами, изготовленными из гильз.

Памятник Победителю

Одна из главных визитных карточек Белграда. Бронзовый воин стоит спиной к городу.

Скадарлия

Богемный квартал Белграда, который часто называют местным Монмартром. Булыжные мостовые, кафаны с живой музыкой и портреты поэтов на стенах напоминают о временах, когда здесь собиралась сербская интеллигенция XIX–XX веков.

Музей Николы Теслы

Архив, лаборатория и место, посвящённое жизни великого изобретателя. Здесь хранится урна с прахом Теслы и работают его оригинальные установки.

Храм Святого Саввы

Один из крупнейших православных храмов в мире. Его строили почти сто лет, а внутри находится впечатляющая золотая мозаика площадью около 1500 м².

Музей истории Югославии

Здесь находится место захоронения Иосипа Броза Тито. Экспозиция рассказывает историю страны, которой больше нет, через тысячи подарков, полученных со всего мира.

Примеры заданий:

  • Часовая башня: посмотрите на часы. Как вы думаете, сколько раз за почти 300 лет они останавливались из-за войн?
  • Памятник Победителю: найдите, что бронзовый воин держит в левой руке, и узнайте, почему его развернули спиной к городу.
  • Стамбульские ворота: зайдите в проём и потрогайте стены. Они невероятно толстые — как вы думаете, почему?
  • Мемориал русским и сербским воинам: какой святой изображён на кресте? И что вы знаете о русских добровольцах, потерявших здесь около 80% личного состава?

Темы:

  • Как Белград стал городом на границе Востока и Запада.
  • Русско-сербские отношения и союз в годы Первой мировой войны.
  • Жизнь под османским владычеством: Стамбульские ворота, турецкое время и городские традиции той эпохи.
  • Тито, Югославия и её наследие в современной Сербии.
  • Никола Тесла — учёный, изменивший представление человечества об электричестве.

Организационные детали

  • Вы получаете доступ к Telegram-боту и идёте по маршруту в удобном темпе. Бот ведёт вас от локации к локации: рассказывает историю места, даёт задание, принимает ответ и открывает следующую точку
  • Самостоятельно можно пройти квест участникам 14+, в сопровождении взрослых — в любом возрасте

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 27 туристов
Я путешественник, который подходит к каждому городу системно и вдумчиво. Перед поездкой глубоко изучаю историю, культуру и городскую среду, а на месте проверяю всё лично. Исследую как знаковые достопримечательности, так
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и небанальные локации вне туристических потоков. На основе этого опыта собираю логичные и насыщенные маршруты по самым интересным местам, с продуманным таймингом, удобной навигацией и живыми историями, которые помогают почувствовать город, а не просто посмотреть его.

Входит в следующие категории Белграда

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