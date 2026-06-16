Белград — город, который переходил из рук в руки больше сорока раз. Римляне, Византия, средневековые сербские деспоты, Османская империя, Австрия, снова Турция, снова Австрия — и наконец сербы. Квест проведёт вас через эти слои истории: в каждой локации вы узнаете, кто здесь жил, за что воевал и что оставил после себя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Маршрут:

Белградская крепость Калемегдан

2000 лет истории на скале над слиянием Савы и Дуная. Римляне, византийцы, османы и сербские правители — каждый оставил здесь свой след. Вы увидите башню Небойша с казематами, Римский колодец глубиной 60 метров, часовую башню с турецким временем и церковь Ружица с люстрами, изготовленными из гильз.

Памятник Победителю

Одна из главных визитных карточек Белграда. Бронзовый воин стоит спиной к городу.

Скадарлия

Богемный квартал Белграда, который часто называют местным Монмартром. Булыжные мостовые, кафаны с живой музыкой и портреты поэтов на стенах напоминают о временах, когда здесь собиралась сербская интеллигенция XIX–XX веков.

Музей Николы Теслы

Архив, лаборатория и место, посвящённое жизни великого изобретателя. Здесь хранится урна с прахом Теслы и работают его оригинальные установки.

Храм Святого Саввы

Один из крупнейших православных храмов в мире. Его строили почти сто лет, а внутри находится впечатляющая золотая мозаика площадью около 1500 м².

Музей истории Югославии

Здесь находится место захоронения Иосипа Броза Тито. Экспозиция рассказывает историю страны, которой больше нет, через тысячи подарков, полученных со всего мира.

Примеры заданий:

Часовая башня: посмотрите на часы. Как вы думаете, сколько раз за почти 300 лет они останавливались из-за войн?

Памятник Победителю: найдите, что бронзовый воин держит в левой руке, и узнайте, почему его развернули спиной к городу.

Стамбульские ворота: зайдите в проём и потрогайте стены. Они невероятно толстые — как вы думаете, почему?

Мемориал русским и сербским воинам: какой святой изображён на кресте? И что вы знаете о русских добровольцах, потерявших здесь около 80% личного состава?

Темы:

Как Белград стал городом на границе Востока и Запада.

Русско-сербские отношения и союз в годы Первой мировой войны.

Жизнь под османским владычеством: Стамбульские ворота, турецкое время и городские традиции той эпохи.

Тито, Югославия и её наследие в современной Сербии.

Никола Тесла — учёный, изменивший представление человечества об электричестве.

Организационные детали