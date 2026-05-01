Мои заказы

Панорама Белграда на ретроавтомобиле

Увидеть город с разных ракурсов: с улиц, холмов, смотровых - и из окна югославского авто
Мы проедем по панорамным точкам, остановимся в знаковых местах и поговорим об истории, архитектуре и повседневной жизни Белграда — без спешки и с ноткой ностальгии. Вы познакомитесь с центром и элитными кварталами, услышите городские легенды и факты. Пройдёте по Белградской крепости, полюбуетесь слиянием Савы и Дуная.
Панорама Белграда на ретроавтомобиле
Панорама Белграда на ретроавтомобиле
Панорама Белграда на ретроавтомобиле

Описание экскурсии

  • Парк Ташмайдан — одно из популярных мест отдыха горожан. Я расскажу, как он связан с историей и повседневной жизнью Белграда.
  • Старый и Новый дворцы — резиденции сербских правителей 19–20 веков.
  • Здание Народной скупщины (Парламента) — архитектурный и политический центр страны.
  • Легендарная гостиница «Москва» — одно из самых узнаваемых зданий Белграда.
  • Площадь Теразие — сердце города и важный ориентир для понимания его развития.
  • Дединье — самый престижный район Белграда. Здесь расположены виллы и дипломатические резиденции. Я сравню Дединье с районами Москвы, где живут состоятельные люди, и объясню, в чём сходства и различия.
  • Белградская крепость — ключевая историческая точка города с панорамным видом на слияние рек Савы и Дуная.
  • Кафедральный собор Святого Архангела Михаила — главный православный храм старого Белграда.
  • Дом Патриархии — духовный центр Сербской православной церкви.
  • Дворец княгини Любицы Обренович — памятник сербской истории и архитектуры 19 века.
  • Улица князя Михаила — центральная пешеходная улица.
  • Храм Святого Саввы — один из крупнейших православных храмов в мире.

Вы узнаете:

  • как формировался Белград от древних времён до современности и почему его называют городом на двух реках.
  • какую роль Белград играл в истории Сербии и Балкан.
  • как менялась городская архитектура — от дворцов и крепостей до зданий 20 века.
  • чем отличаются разные районы Белграда и как живут горожане сегодня.

Организационные детали

  • Поедем на легендарном югославском автомобиле: Zastava 101, Zastava 750 (Fića) или Zastava 125 PZ для 2 путешественников, Zastava 900 AK для 4 путешественников.
  • Если вас больше, могу организовать поездку на нескольких ретроавтомобилях. В дороге использую рацию, поэтому путешественники в разных машинах будут слышать рассказ в реальном времени.
  • По территории Белградской крепости гуляем пешком.
  • По желанию можно сделать остановку в кафе (заказ вы оплачиваете самостоятельно).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан
Милан — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском и русском языках. Много лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждую экскурсия провожу с любовью,
читать дальшеуменьшить

ведь когда человек действительно любит своё дело, это сразу чувствуется. Будь то ваше первое знакомство с Сербией, или вы желаете увидеть её с новой стороны — я здесь, чтобы подарить вам незабываемое путешествие, полное интересных историй, фактов и хорошего настроения!

Входит в следующие категории Белграда

Похожие экскурсии на «Панорама Белграда на ретроавтомобиле»

Белград глазами коренной сербки
На машине
5 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белград глазами коренной сербки
Узнайте Белград с новой стороны: древние крепости, величественные храмы и уникальные истории от коренной жительницы города
30 мая в 09:00
6 июн в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Все краски Белграда
На машине
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Все краски Белграда
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
€310 за всё до 3 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, гуляя по его историческим улицам, где каждое здание рассказывает свою историю
Начало: Место сбора и время начала экскурсии обговариваетс...
Расписание: по запросу
€90 за всё до 6 чел.
Проездом в Белграде
На машине
3.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Проездом в Белграде
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белграде
от €280 за человека