По следам режиссера Эмира Кустурицы - Западная Сербия

На этой невероятной экскурсии мы с вами пройдемся по следам режиссера Эмира Кустурицы, побываем у...

5
2 отзыва
На этой невероятной экскурсии мы с вами пройдемся по следам режиссера Эмира Кустурицы, побываем у него в гостях в деревне Дрвенград, прокатимся на легендарном поезде «Шарганскася восьмерка».

Увидим одни из самых живописных мест в Сербии: Овчарско-Кабларское ущелье и Каньон реки Дрина, разделяющий Сербию с Боснией и Герцоговиной
По следам режиссера Эмира Кустурицы - Западная Сербия
По следам режиссера Эмира Кустурицы - Западная Сербия
По следам режиссера Эмира Кустурицы - Западная Сербия
По следам режиссера Эмира Кустурицы - Западная Сербия
По следам режиссера Эмира Кустурицы - Западная Сербия
По следам режиссера Эмира Кустурицы - Западная Сербия

Что вы увидите 🤩

  • Овчарско-Кабларское ущелье
  • Мокра Гора
  • Шарганская восьмерка
  • Дрвенград Эмира Кустурицы
  • Национальный парк Тара
  • Смотровая площадка Баньска Стена
  • Каньон реки Дрина
  • Домик на Дрине

Наш маршрут:

  • Экскурсия начинается с выездом из Белграда.
  • Овчарско-Кабларское ущелье
  • Наша первая остановка — Овчарско-Кабларское ущелье — одно из самых живописных в Сербии. Значимый культурный и исторический комплекс с многочисленными монастырями и церквями.
  • Далее нас ждет поездка на поезде Шарганскася восьмерка. С Мокрой Горы до Шарган Витаса пройдем через 22 туннеля, 5 мостов, преодолев общее расстояние 15 км и перепад высот около 300м.
  • Деревня Дрвенград
  • Побываем в гостях у Эмира Кустурицы, в деревни Дрвенград. Для своего фильма "Жизнь, как чудо" он выбрал провести сьемки на одной из самых красивых железнодорожных линий в мире — Шарган. Режиссера покорила красота этого места и он решил построить здесь свой горный дом с кинозалом. Так появилась деревня Дрвенград.
  • Каньон реки Дрина
  • Удивительной красоты каньон реки Дрина. Река Дрина всегда являлась пограничной рекой — долгое время она разделяла Западную и Восточную Римскую империю, затем стала границей между православным и католическим миром, а сейчас является естественной границей двух государств — Сербии и Боснии и Герцеговины. В верхнем течении Дрина вьётся серпантином сквозь ущелья и узкие горные долины, благодаря чему считается одной из самых живописных рек на Балканах.
  • Национальный парк Тара
Захватывающая дух природа ждет нас в национальном парке Тара. Согласно легенде, гора получила свое название по имени бога Тара, он избрал эти природные красоты местом своего жительства. Это царство нетронутой природы!

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Западная Сербия - Кустурица
€375

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги русскоговорящего лицензированного гида
  • трансфер
Что не входит
  • входные билеты с человека:
  • 3 евро — деревня Дрвенград
  • 9 евро — поездка на поезде Шарганскася восьмерка.
  • обед.
Место начала и завершения
возле главного входа отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Мирко Р.
Мирко Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

🎩Индивидуальные👣Пешком⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений в Белграде

Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Индивидуальный тур
5
2
13ч
300
за 1-4 чел.
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
Путешествие по Западной Сербии
Индивидуальная экскурсия
12ч
400
за 1-6 чел.
Путешествие по Западной Сербии
Прокатиться на старинном поезде, побывать в Деревянном городе Кустурицы и увидеть дом среди реки
Палич-Суботица. Северная Сербия
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
335
за 1-6 чел.
Палич-Суботица. Северная Сербия
Вы отправитесь в увлекательное путешествие на север Сербии по территории бывшей Австро-Венгрии
Ежедневно по договоренности
Средневековые монастыри Сербии
Индивидуальный тур
1д 12ч
560
за 1-6 чел.
Средневековые монастыри Сербии
Эта двухдневная экскурсия идеально подойдет для желающих окунуться в чарующую эпоху Средневековой...
ежедневно
Автопешеходная экскурсия по Белграду
38
за 1 чел.
Автопешеходная экскурсия по Белграду
На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями Нового Белграда, Старого исторического...
11.09;16.10; 04.11.2021; 05.01.2022
SPA-день в лучших традициях Сербии
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
263
за 1-4 чел.
SPA-день в лучших традициях Сербии
Отдохнуть в минеральных водах королевских купален и открыть неизведанные уголки Сербии
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
Индивидуальная экскурсия
5
1
225
за 1-3 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
Если вы ограничены во времени, мы предлагаем вам укороченную автомобильную экскурсию по главным...
Ежедневно по договоренности
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Индивидуальная экскурсия
12ч
313
за 1-4 чел.
Национальный парк Тара — сокровище Западной Сербии
Открыть природные богатства страны, посетить колоритные городки и вдохновиться панорамными видами
Путешествие по Восточной Сербии
Индивидуальная экскурсия
11ч
250
за 1-4 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
Индивидуальный тур
1д 12ч
560
за 1-6 чел.
Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
На нашей двухдневной индивидуальной экскурсии вы посетите город Александровац, расположенный в...
ежедневно
Пешеходная экскурсия по Старому Белграду
Индивидуальная экскурсия
5
2
78
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по Старому Белграду
Предлагаю вам отправится на пешеходную экскурсию по колоритной сербской столице
Ежедневно по договоренности
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Индивидуальная экскурсия
4.5
13
70
за 1-4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Во время нашей прогулки по Белграду я познакомлю вас с самыми яркими местами столицы Сербии и...
по запросу

Мирко Р. проводит ещё 7 экскурсий

Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Индивидуальный тур
230
за 1-4 чел.
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Экскурсия по великолепному комплексу одной из самых известных королевских династии - Караджорджевичи
индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Железные ворота - национальный парк Джердап
Индивидуальная экскурсия
10ч
375
за 1-4 чел.
Железные ворота - национальный парк Джердап
Мы познакомимся с неповторимыми ущельями национального парка Джердап и знаменитые "Железные Ворота"
индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Индивидуальная экскурсия
5
4
250
за 1-4 чел.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Мы побываем в небольшом, но очень винном городке Сремские Карловцы, где на 9 тысяч населения около...
индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Индивидуальная экскурсия
11ч
250
за 1-4 чел.
Крепости Дуная - Восточная Сербия
На нашей экскурсии мы посетим средневековую сербскую столицу и одновнеменно один из самых больших...
индивидуальная экскурсия в любой удобный день
SPA день в Сербии
Индивидуальная экскурсия
240
за 1-4 чел.
SPA день в Сербии
индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Крепость-монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Бук
Индивидуальная экскурсия
11ч
280
за 1-4 чел.
Крепость-монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Бук
индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Добро пожаловать в Белград
Индивидуальная экскурсия
5
3
150
за 1-8 чел.
Добро пожаловать в Белград
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Белграду с местным гидом
индивидуальная экскурсия в любой день
У нас ещё много экскурсий 😎 в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Белграде
🇷🇸