На этой невероятной экскурсии мы с вами пройдемся по следам режиссера Эмира Кустурицы, побываем у него в гостях в деревне Дрвенград, прокатимся на легендарном поезде «Шарганскася восьмерка».



Увидим одни из самых живописных мест в Сербии: Овчарско-Кабларское ущелье и Каньон реки Дрина, разделяющий Сербию с Боснией и Герцоговиной