Наш маршрут:
- Экскурсия начинается с выездом из Белграда.
- Овчарско-Кабларское ущелье
- Наша первая остановка — Овчарско-Кабларское ущелье — одно из самых живописных в Сербии. Значимый культурный и исторический комплекс с многочисленными монастырями и церквями.
- Далее нас ждет поездка на поезде Шарганскася восьмерка. С Мокрой Горы до Шарган Витаса пройдем через 22 туннеля, 5 мостов, преодолев общее расстояние 15 км и перепад высот около 300м.
- Деревня Дрвенград
- Побываем в гостях у Эмира Кустурицы, в деревни Дрвенград. Для своего фильма "Жизнь, как чудо" он выбрал провести сьемки на одной из самых красивых железнодорожных линий в мире — Шарган. Режиссера покорила красота этого места и он решил построить здесь свой горный дом с кинозалом. Так появилась деревня Дрвенград.
- Каньон реки Дрина
- Удивительной красоты каньон реки Дрина. Река Дрина всегда являлась пограничной рекой — долгое время она разделяла Западную и Восточную Римскую империю, затем стала границей между православным и католическим миром, а сейчас является естественной границей двух государств — Сербии и Боснии и Герцеговины. В верхнем течении Дрина вьётся серпантином сквозь ущелья и узкие горные долины, благодаря чему считается одной из самых живописных рек на Балканах.
- Национальный парк Тара
Захватывающая дух природа ждет нас в национальном парке Тара. Согласно легенде, гора получила свое название по имени бога Тара, он избрал эти природные красоты местом своего жительства. Это царство нетронутой природы!