Вы отправитесь в путешествие для знакомства с двумя замечательными сербскими городами, сыгравшими важную роль в истории 📖 Сербии и России: Вршац и Бела Црква. Кроме многочисленных исторических памятников заслуживают внимания живописные окрестности: заповедник Делиблатские пески, многочисленные озера и др.

Программа:

Отправление утром из Белграда(9. 00). Сначала посетим город 🏙️ Вршац, расположенный в восточной части Сербии, практически на границе с Румынией, который еще называют «город под башней»… Вршац – один из старейших городов Сербии с богатыми винодельческими и пивоваренными традициями.

Благодаря расположению в холмистой местности и мягкому климату, здесь удается вырастить очень сладкий, вкусный виноград из которого и по сей день изготавливают замечательное вино 🍷. Самым популярным является завод «Вршачки виногради», а одним из символов города являет знаменитый городской винный погреб.

Доминирующей городской достопримечательностью 🏛️ является расположенная на холме Вршацкая башня. Она была построена в 14 веке и до наших дней дошла лишь в виде развалин.

Осматриваем центральную историческую часть города: здание городской Ратуши 18 века, Резиденция епископа («Владичанский двор») 18 века, «Аптека на лестнице», которая была открыта в 1784 году – сейчас здесь находится экспозиция музея Соборной церкви Святого Николая 1785 года, Римско-католический собор Св. Герхарда (1863 г. ) в стиле неоготики и другие памятники. В 10 км от города Вршач располагается Монастырь Месич 16 века.

Очень красивы покрытые зелеными виноградниками холмы, узкие, извилистые улочки с многочисленными ресторанчиками и кафе, в одном из которых можно пообедать или выпить 🍹 кофе.

После отдыха продолжаем нашу экскурсию ⛳ поездкой в живописный г. Бела Црква, в сторону границы с Румынией (1 час езды). В этом городке в период первой волны русской эмиграции осело 2 000 русских беженцев(в общей сложности Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев приютило в тот период свыше 70 000 россиян). Это было возможно благодаря покровительству Короля Александра I Карагеоргиевича, давшего высочайшее разрешение на размещение Крымского кадетского корпуса (офицеры русской армии генерала П. Н. Врангеля) в маленьком городке Баната.

В г. Бела Црква посещаем: Мемориальную комнату русских кадетов – основатель музея Владимир Кастелянов подробно расскажет о жизни русских кадетов, покажет документы, фотографии 📸 и т. д. ; русскую церковь ⛪ Св. Иоанна Богослова (воздвигнутую эмигрантами, в которой до сих пор хранятся иконы, находившиеся в Первом русском КК), русское эмигрантское кладбище; памятник «Голгофа» воздвигнутый в честь расстрелянных в 1944 году офицеров и преподавателей Первого Русского кадетского корпуса.

Недалеко от г. Бела Црква расположен известный заповедник Делиблатские пески и шесть чистейших озер. Природные характеристики и неповторимость этого региона сделали его подходящим для отдыха, охоты, рыбалки и экологического туризма. В целях защиты этой территории, Делиблатские пески провозглашены Специальным природным заповедником