Вы отправитесь в путешествие для знакомства с двумя замечательными сербскими городами, сыгравшими важную роль в истории 📖 Сербии и России: Вршац и Бела Црква. Кроме многочисленных исторических памятников заслуживают внимания живописные окрестности: заповедник Делиблатские пески, многочисленные озера и др.
Программа:
Отправление утром из Белграда(9. 00). Сначала посетим город 🏙️ Вршац, расположенный в восточной части Сербии, практически на границе с Румынией, который еще называют «город под башней»… Вршац – один из старейших городов Сербии с богатыми винодельческими и пивоваренными традициями.
Благодаря расположению в холмистой местности и мягкому климату, здесь удается вырастить очень сладкий, вкусный виноград из которого и по сей день изготавливают замечательное вино 🍷. Самым популярным является завод «Вршачки виногради», а одним из символов города являет знаменитый городской винный погреб.
Доминирующей городской достопримечательностью 🏛️ является расположенная на холме Вршацкая башня. Она была построена в 14 веке и до наших дней дошла лишь в виде развалин.
Осматриваем центральную историческую часть города: здание городской Ратуши 18 века, Резиденция епископа («Владичанский двор») 18 века, «Аптека на лестнице», которая была открыта в 1784 году – сейчас здесь находится экспозиция музея Соборной церкви Святого Николая 1785 года, Римско-католический собор Св. Герхарда (1863 г. ) в стиле неоготики и другие памятники. В 10 км от города Вршач располагается Монастырь Месич 16 века.
Очень красивы покрытые зелеными виноградниками холмы, узкие, извилистые улочки с многочисленными ресторанчиками и кафе, в одном из которых можно пообедать или выпить 🍹 кофе.
После отдыха продолжаем нашу экскурсию ⛳ поездкой в живописный г. Бела Црква, в сторону границы с Румынией (1 час езды). В этом городке в период первой волны русской эмиграции осело 2 000 русских беженцев(в общей сложности Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев приютило в тот период свыше 70 000 россиян). Это было возможно благодаря покровительству Короля Александра I Карагеоргиевича, давшего высочайшее разрешение на размещение Крымского кадетского корпуса (офицеры русской армии генерала П. Н. Врангеля) в маленьком городке Баната.
В г. Бела Црква посещаем: Мемориальную комнату русских кадетов – основатель музея Владимир Кастелянов подробно расскажет о жизни русских кадетов, покажет документы, фотографии 📸 и т. д. ; русскую церковь ⛪ Св. Иоанна Богослова (воздвигнутую эмигрантами, в которой до сих пор хранятся иконы, находившиеся в Первом русском КК), русское эмигрантское кладбище; памятник «Голгофа» воздвигнутый в честь расстрелянных в 1944 году офицеров и преподавателей Первого Русского кадетского корпуса.
Недалеко от г. Бела Црква расположен известный заповедник Делиблатские пески и шесть чистейших озер. Природные характеристики и неповторимость этого региона сделали его подходящим для отдыха, охоты, рыбалки и экологического туризма. В целях защиты этой территории, Делиблатские пески провозглашены Специальным природным заповедником
Компания оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов.
Что входит
услуги русскоговорящего гида
трансферы по программе
Что не входит
входные билеты на объекты
питание (место обеда выбирается по желанию клиента )
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.