  1. Экскурсии

Вршац –Бела Црква

Росинтревел
Росинтревел – Гид из Белграда
Не пугайтесь странного названия этих двух сербских городов.

На самом деле, они очень интересные и значимые для всей истории 📖 Сербии.

Вы отправитесь в путешествие для знакомства с ними двумя, и узнаете, какую важную роль в истории Сербии и России они сыграли.

Кроме многочисленных исторических памятников, вы увидите заслуживающие внимания живописные окрестности: заповедник Делиблатские пески, многочисленные озера и многое другое!
Задать вопрос
Вршац –Бела Црква
Вршац –Бела Црква

Что вы увидите

  • резиденция Епископа
  • кафедральный собор Святого Герхарда
  • символ города Вршац- Вршачка башня
  • городская Ратуша
  • русская церковь Св. Иоанна Богослова
  • Мемориальная комната русских кадетов
  • русское эмигрантское кладбище
Вы отправитесь в путешествие для знакомства с двумя замечательными сербскими городами, сыгравшими важную роль в истории 📖 Сербии и России: Вршац и Бела Црква. Кроме многочисленных исторических памятников заслуживают внимания живописные окрестности: заповедник Делиблатские пески, многочисленные озера и др.

Программа:

  • Отправление утром из Белграда(9. 00). Сначала посетим город 🏙️ Вршац, расположенный в восточной части Сербии, практически на границе с Румынией, который еще называют «город под башней»… Вршац – один из старейших городов Сербии с богатыми винодельческими и пивоваренными традициями.
  • Благодаря расположению в холмистой местности и мягкому климату, здесь удается вырастить очень сладкий, вкусный виноград из которого и по сей день изготавливают замечательное вино 🍷. Самым популярным является завод «Вршачки виногради», а одним из символов города являет знаменитый городской винный погреб.
  • Доминирующей городской достопримечательностью 🏛️ является расположенная на холме Вршацкая башня. Она была построена в 14 веке и до наших дней дошла лишь в виде развалин.
  • Осматриваем центральную историческую часть города: здание городской Ратуши 18 века, Резиденция епископа («Владичанский двор») 18 века, «Аптека на лестнице», которая была открыта в 1784 году – сейчас здесь находится экспозиция музея Соборной церкви Святого Николая 1785 года, Римско-католический собор Св. Герхарда (1863 г. ) в стиле неоготики и другие памятники. В 10 км от города Вршач располагается Монастырь Месич 16 века.
  • Очень красивы покрытые зелеными виноградниками холмы, узкие, извилистые улочки с многочисленными ресторанчиками и кафе, в одном из которых можно пообедать или выпить 🍹 кофе.
  • После отдыха продолжаем нашу экскурсию ⛳ поездкой в живописный г. Бела Црква, в сторону границы с Румынией (1 час езды). В этом городке в период первой волны русской эмиграции осело 2 000 русских беженцев(в общей сложности Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев приютило в тот период свыше 70 000 россиян). Это было возможно благодаря покровительству Короля Александра I Карагеоргиевича, давшего высочайшее разрешение на размещение Крымского кадетского корпуса (офицеры русской армии генерала П. Н. Врангеля) в маленьком городке Баната.
  • В г. Бела Црква посещаем: Мемориальную комнату русских кадетов – основатель музея Владимир Кастелянов подробно расскажет о жизни русских кадетов, покажет документы, фотографии 📸 и т. д. ; русскую церковь ⛪ Св. Иоанна Богослова (воздвигнутую эмигрантами, в которой до сих пор хранятся иконы, находившиеся в Первом русском КК), русское эмигрантское кладбище; памятник «Голгофа» воздвигнутый в честь расстрелянных в 1944 году офицеров и преподавателей Первого Русского кадетского корпуса.
Недалеко от г. Бела Црква расположен известный заповедник Делиблатские пески и шесть чистейших озер. Природные характеристики и неповторимость этого региона сделали его подходящим для отдыха, охоты, рыбалки и экологического туризма. В целях защиты этой территории, Делиблатские пески провозглашены Специальным природным заповедником
  • Компания оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов.
Что входит
  • услуги русскоговорящего гида
  • трансферы по программе
Что не входит
  • входные билеты на объекты
  • питание (место обеда выбирается по желанию клиента )
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Вршац –Бела Црква
Вршац –Бела Црква
Вршац –Бела Црква
Вршац –Бела Црква
Вршац –Бела Црква

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Росинтревел
Росинтревел
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Росинтревел проводит ещё 6 экскурсий

Пешеходная экскурсия по Белграду
98
3 часа
Пешеходная экскурсия по Белграду
1 отзыв
Новый Сад, Сремски Карловци, Фрушка Гора
272
10 часов
Новый Сад, Сремски Карловци, Фрушка Гора
1 отзыв
Автомобильная экскурсия по Белграду (сокращенная)
121
2 часа
Автомобильная экскурсия по Белграду (сокращенная)
1 отзыв
Палич-Суботица
400
8 часов
Палич-Суботица
1 отзыв
Топола – Опленац
264
8 часов
Топола – Опленац
«Дом цветов» и гора «Авала»
196
5 часов
«Дом цветов» и гора «Авала»

Еще несколько необычных экскурсий в Белграде

Белград — город на границе двух культур
От 38
3 часа
Белград — город на границе двух культур
146 отзывов
Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием
Первый день в Белграде: успеть за два часа
45
2 часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
101 отзыв
Прогуляться по историческому центру, уловить атмосферу города и услышать его нескучные истории
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
От 38
2.5 часа
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
70 отзывов
Открыть для себя шумные бары, колоритные ресторанчики, тусовочные кварталы и секретные места города
Первое знакомство с Белградом
75
3 часа
Первое знакомство с Белградом
65 отзывов
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Визитные карточки Белграда за 3 часа
60
3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
30 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
По следам старого Белграда
60
3 часа
По следам старого Белграда
26 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по достопримечательностям исторического центра