Вршац: старинные винарии, история и культура

Погрузитесь в атмосферу Вршаца: архитектура, соборы, винодельни и монастыри. Панорамные виды и обед в одном из лучших ресторанов Сербии ждут вас
Очаровательный Вршац, расположенный недалеко от Белграда, редко посещают путешественники.

А тем временем, этот город готов показать множество интересных мест и рассказать увлекательные истории.

Во время экскурсии можно прогуляться по виноградникам, посетить местную
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винодельню, увидеть впечатляющий собор Святого Герхарда и два монастыря, узнать об австро-венгерской архитектуре и истории региона.

Также предусмотрена дегустация вин в традиционной винодельческой деревне Гудурица и обед в одном из лучших ресторанов Сербии. Экскурсия включает услуги гида, винную дегустацию и трансфер на автомобиле

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Прогулка по виноградникам
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🏰 Посещение исторических соборов и монастырей
  • 🍽 Обед в лучших ресторанах Сербии
  • 🏞 Панорамный вид на равнины Воеводины и Карпаты
    • Вршац: старинные винарии, история и культура
    Вршац: старинные винарии, история и культура
    Вршац: старинные винарии, история и культура
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

    Что можно увидеть

  • Собор Святого Герхарда
  • Церковь Святого Николая
  • Епископский дворец
  • Заброшенный особняк 19 века
  • Монастыри в Месиче и Мало-Средиште
  • Средневековая башня Вршаца

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    • Вы насладитесь красивой исторической архитектурой в центре Вршаца.
    • Посмотрите на фантастический собор Святого Герхарда, церковь Святого Николая и епископский дворец.
    • Обследуете снаружи заброшенный особняк 19 века, построенный венгерским графом.
    • Продегустируете вина в Гудурице — традиционной винодельческой деревне.
    • Посетите монастыри в Месиче и Мало-Средиште.
    • Заглянете в средневековую башню Вршаца, с которой открывается панорамный вид на равнины Воеводины и Карпатские горы.
    • Пообедаете в одном из лучших ресторанов Сербии.
    • Узнаете об истории региона Воеводина, хлебной корзине Сербии, австро-венгерской культуре, архитектуре и винных традициях.

    Организационные детали

    • В стоимость экскурсии включены услуги гида, винная дегустация и трансфер на автомобиле Mercedes-Benz V-Класс, Fiat 500L, Citroеn C3 или Volkswagen Passat. Детских автокресел нет.
    • Дорога до первой локации займёт около 2 часов. По пути будет техническая остановка.
    • Дополнительно оплачивается обед — от €15 за чел.
    • Экскурсию можно оплатить в евро или сербских динарах, но рестораны и другие заведения принимают только сербские динары.
    • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Площади Республики
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
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    1
    С
    26 авг 2024
    Красивые виды, виноградники, церкви, атмосферный город. Стоит съездить чтобы все это увидеть. Маршрут составлен так, что вы успеете увидеть много разного и получить яркие впечатления от поездки.
    o
    23 авг 2024
    Muchas gracias Nikita y Angelina por el maravilloso tour y compañía en la región vinícola y gastronómica de Serbia. Todo era muy agradable y cálido.
    Muchas gracias Nikita y Angelina por el maravilloso tour y compañía en la región vinícola y gastronómica de Serbia. Todo era muy agradable y cálido.
    Е
    18 авг 2024
    Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали! Приятный и общительный гид Никита дал нам возможность посмотреть на Сербию под совершенно другим
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    углом, показал нам красивейшие виды, старинные церкви, уютные заведения с восхитительными блюдами местной кухни, вкусно-волшебную винодельню.
    Мы в восторге от этого незабываемого путешествия. Никита, большое спасибо!!!! Также огромная благодарность организатору Ангелине и низкий поклон водителю Игорю за внимательность и заботу о нас. Всем рекомендуем эту компанию!!! Ребята вам желаю успехов и процветания!!!

    Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали!Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали!Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали!Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали!Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали!Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали!Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали!Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали!Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали!Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали!
    М
    4 авг 2024
    Если вам нечем занять целый день в Белграде, то эта экскурсия самое то, что надо. Небольшая поездка по стране. Даже если совсем не разбираетесь и не интересуетесь винами, то всё равно понравится. Попробовать местные вина, настоящие, а не из магазина это всегда интересно, полезно и вкусно)) Конечно плюс немного истории, исторических зданий и красивых видов.
    Если вам нечем занять целый день в Белграде, то эта экскурсия самое то, что надо. НебольшаяЕсли вам нечем занять целый день в Белграде, то эта экскурсия самое то, что надо. НебольшаяЕсли вам нечем занять целый день в Белграде, то эта экскурсия самое то, что надо. Небольшая

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