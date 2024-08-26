Красивые виды, виноградники, церкви, атмосферный город. Стоит съездить чтобы все это увидеть. Маршрут составлен так, что вы успеете увидеть много разного и получить яркие впечатления от поездки.

Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали! Приятный и общительный гид Никита дал нам возможность посмотреть на Сербию под совершенно другим

углом, показал нам красивейшие виды, старинные церкви, уютные заведения с восхитительными блюдами местной кухни, вкусно-волшебную винодельню. Мы в восторге от этого незабываемого путешествия. Никита, большое спасибо!!!! Также огромная благодарность организатору Ангелине и низкий поклон водителю Игорю за внимательность и заботу о нас. Всем рекомендуем эту компанию!!! Ребята вам желаю успехов и процветания!!!

М Михаил

Если вам нечем занять целый день в Белграде, то эта экскурсия самое то, что надо. Небольшая поездка по стране. Даже если совсем не разбираетесь и не интересуетесь винами, то всё равно понравится. Попробовать местные вина, настоящие, а не из магазина это всегда интересно, полезно и вкусно)) Конечно плюс немного истории, исторических зданий и красивых видов.