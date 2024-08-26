Очаровательный Вршац, расположенный недалеко от Белграда, редко посещают путешественники.
А тем временем, этот город готов показать множество интересных мест и рассказать увлекательные истории.
Во время экскурсии можно прогуляться по виноградникам, посетить местную
А тем временем, этот город готов показать множество интересных мест и рассказать увлекательные истории.
Во время экскурсии можно прогуляться по виноградникам, посетить местную
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы насладитесь красивой исторической архитектурой в центре Вршаца.
- Посмотрите на фантастический собор Святого Герхарда, церковь Святого Николая и епископский дворец.
- Обследуете снаружи заброшенный особняк 19 века, построенный венгерским графом.
- Продегустируете вина в Гудурице — традиционной винодельческой деревне.
- Посетите монастыри в Месиче и Мало-Средиште.
- Заглянете в средневековую башню Вршаца, с которой открывается панорамный вид на равнины Воеводины и Карпатские горы.
- Пообедаете в одном из лучших ресторанов Сербии.
- Узнаете об истории региона Воеводина, хлебной корзине Сербии, австро-венгерской культуре, архитектуре и винных традициях.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, винная дегустация и трансфер на автомобиле Mercedes-Benz V-Класс, Fiat 500L, Citroеn C3 или Volkswagen Passat. Детских автокресел нет.
- Дорога до первой локации займёт около 2 часов. По пути будет техническая остановка.
- Дополнительно оплачивается обед — от €15 за чел.
- Экскурсию можно оплатить в евро или сербских динарах, но рестораны и другие заведения принимают только сербские динары.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Angelina — ваша команда гидов в Белграде
Меня зовут Ангелина, я профессор французского языка. Работаю также в истории и литературе, поэтому сфера туризма очень естественна для меня. Создаю уникальные путешествия по Балканам, Западной Европе и за еёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
26 авг 2024
Красивые виды, виноградники, церкви, атмосферный город. Стоит съездить чтобы все это увидеть. Маршрут составлен так, что вы успеете увидеть много разного и получить яркие впечатления от поездки.
o
oleg
23 авг 2024
Muchas gracias Nikita y Angelina por el maravilloso tour y compañía en la región vinícola y gastronómica de Serbia. Todo era muy agradable y cálido.
Е
Евгения
18 авг 2024
Хотели с дочерью посмотреть что-то небанальное в Сербии, выбрали данную экскурсию по Вршацу и не прогадали! Приятный и общительный гид Никита дал нам возможность посмотреть на Сербию под совершенно другим
М
Михаил
4 авг 2024
Если вам нечем занять целый день в Белграде, то эта экскурсия самое то, что надо. Небольшая поездка по стране. Даже если совсем не разбираетесь и не интересуетесь винами, то всё равно понравится. Попробовать местные вина, настоящие, а не из магазина это всегда интересно, полезно и вкусно)) Конечно плюс немного истории, исторических зданий и красивых видов.
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии из Белграда
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
Завтра в 07:00
7 сен в 07:00
€125 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
8 сен в 10:00
18 сен в 10:00
от €78 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
€350 за всё до 3 чел.