Добро пожаловать в Нови-Сад

Путешествие в сердце сербской культуры. Откройте для себя уникальные достопримечательности и узнайте удивительные истории о жизни горожан
Нови-Сад - это место, где оживает история Балкан.

Гости смогут насладиться видом с Петроварадинской крепости, посетить собор Пресвятой Богородицы и прогуляться по старинным улочкам.

Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу сербской
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культуры, узнать о её прошлом и настоящем.

Участники откроют для себя, почему город называют «сербскими Афинами» и как он стал культурной столицей страны. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и культурой

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть Петроварадинскую крепость
  • ⛪ Посетить собор Пресвятой Богородицы
  • 🕌 Прогуляться по культурным кварталам
  • 📜 Узнать историю сербских Афин
  • 🎨 Погрузиться в атмосферу искусства
Добро пожаловать в Нови-Сад
Добро пожаловать в Нови-Сад
Добро пожаловать в Нови-Сад

Что можно увидеть

  • Центр сербской культуры «Матица Српска»
  • Собор Пресвятой Богородицы
  • Петроварадинская крепость

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Центр сербской культуры «Матица Српска»
  • Православный, католический и еврейский кварталы
  • Величественную католическую церковь им. Марии
  • Петроварадинскую крепость с шикарным видом на город
  • Старинные уютные улочки и местные кафаны

Вы узнаете:

  • Как Нови-Сад стал «сербскими Афинами», и где находится «сербский Афон»
  • Сколько городу стоило в 18 веке выкупить свою свободу
  • Почему он считается культурной столицей страны
  • Что здесь делал Альберт Эйнштейн
  • Какое забавное прозвище получил главный детский поэт Сербии

Организационные детали

  • Экскурсия обзорная и не предполагает посещения музеев и выставок за отдельную плату
*Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Железнодорожная станция Петроварадин
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
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Елена
26 дек 2024
Вчера была на эксурсии по г. Нови-Сад. Я полна новых впечатлений. Очень интересная история этого города и архитерктура. С гидом Мариной прошлись по православному, католическому и еврейскому кварталам. Очень понравилось,
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что у гида был дополнительный наглядный материал с фотографиями города и известных людей, о которыхшла речь. Интересно было узнать, что судьба Альберта Эйнштейна связана с этим городом - его детей крестили в здешней православной церкви. Информация о холокосте меня тронула. Нет слов. Нам повезло зайти во все церкви. Они перкрасны и витражи в них тоже! Очень рекомендую эту экскурсию!

Б
4 дек 2024
Спасибо экскурсоводу Марине за столь профессиональную отдачу в своем деле. Меня очень порадовало знакомство с Нови-Садом в такой компании. Узнал много нового и по истине интересного!

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