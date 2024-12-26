Нови-Сад - это место, где оживает история Балкан.
Гости смогут насладиться видом с Петроварадинской крепости, посетить собор Пресвятой Богородицы и прогуляться по старинным улочкам.
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу сербской
Гости смогут насладиться видом с Петроварадинской крепости, посетить собор Пресвятой Богородицы и прогуляться по старинным улочкам.
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу сербской
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Петроварадинскую крепость
- ⛪ Посетить собор Пресвятой Богородицы
- 🕌 Прогуляться по культурным кварталам
- 📜 Узнать историю сербских Афин
- 🎨 Погрузиться в атмосферу искусства
Что можно увидеть
- Центр сербской культуры «Матица Српска»
- Собор Пресвятой Богородицы
- Петроварадинская крепость
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Центр сербской культуры «Матица Српска»
- Православный, католический и еврейский кварталы
- Величественную католическую церковь им. Марии
- Петроварадинскую крепость с шикарным видом на город
- Старинные уютные улочки и местные кафаны
Вы узнаете:
- Как Нови-Сад стал «сербскими Афинами», и где находится «сербский Афон»
- Сколько городу стоило в 18 веке выкупить свою свободу
- Почему он считается культурной столицей страны
- Что здесь делал Альберт Эйнштейн
- Какое забавное прозвище получил главный детский поэт Сербии
Организационные детали
- Экскурсия обзорная и не предполагает посещения музеев и выставок за отдельную плату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Железнодорожная станция Петроварадин
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Нови-Саде
Провели экскурсии для 37720 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
26 дек 2024
Вчера была на эксурсии по г. Нови-Сад. Я полна новых впечатлений. Очень интересная история этого города и архитерктура. С гидом Мариной прошлись по православному, католическому и еврейскому кварталам. Очень понравилось,
Б
Богдан
4 дек 2024
Спасибо экскурсоводу Марине за столь профессиональную отдачу в своем деле. Меня очень порадовало знакомство с Нови-Садом в такой компании. Узнал много нового и по истине интересного!
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