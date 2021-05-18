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Полезная информация о Нови-Саде

Что нужно знать о Нови-Саде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Нови-Саде
23:4231
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇸 Сербия
Название городаНови-Сад
По-английскиNovi Sad
Столица регионаНови-Сад является столицей региона
Население города215 400 чел.
Часовой поясEurope/Belgrade
Средняя высота79 м. от уровня моря

Где находится Нови-Сад на карте

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