Полезная информация о Нови-Саде
Что нужно знать о Нови-Саде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Нови-Саде
23:4231
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇸 Сербия
|Название города
|Нови-Сад
|По-английски
|Novi Sad
|Столица региона
|Нови-Сад является столицей региона
|Население города
|215 400 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Belgrade
|Средняя высота
|79 м. от уровня моря
Где находится Нови-Сад на карте
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