На катамаране, автомобиле, поезде, внедорожниках и даже на слонах — отправляемся изучать Шри-Ланку во всех красках. Приготовьте фотоаппараты: в объектив попадут леопард, крокодилы, дельфины, синий кит и дикие обезьяны. Вас увидите, как создаётся сапфир и изготовляются специи, побываете в крупнейшем пещерном храме и пройдётесь по руинам древней крепости 5 века. Мы будем купаться в лазурных водах, нежиться под солнцем и получать бархатный загар, покатаемся на сап-бордах и поныряем с маской.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Маршрут и программа могут быть изменены из-за погодных условий и по согласованию с капитаном

Для посещения Шри-Ланки россиянам необходимы:

Загранпаспорт, действующий в течение 6 месяцев с даты въезда в Шри-Ланку;

Туристическая виза Шри-Ланки (оформляется по прилёту, стоит 40 $)

Страховка, покрывающая в том числе расходы при заболевании Covid-19

Распечатанный сертификат о вакцинации от Covid-19 на английском языке (подойдет электронная форма с портала «Госуслуги» с QR-кодом). Или ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до посадки на рейс или быстрый антиген-тест (RAT) проведенный в течение 48 часов до посадки на рейс.

Вам понадобятся: адаптер для евророзеток (не забываем, что это бывшая колония Британии), средства от насекомых и мазь от укусов в аптечку, крем от солнца SPF 50+, а лучше рашгард или белую футболку для сноркелинга и купания, дышащую одежду, одежду, прикрывающую колени для женщин и мужчин (она будет нужна при входе в храмы). Может пригодится накидка или платок (в некоторых храмах их выдают, но не везде).