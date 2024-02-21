Туры на фабрики и заводы в Коломбо

Найдено 3 тура в категории «Фабрики и заводы» в Коломбо на русском языке, цены от $1 090. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
2 отзыва
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
Покататься на слонах, поплавать с черепахами и побывать на чайной фабрике
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
«Позавтракав, отправимся на чайные плантации и даже заглянем на одну из фабрик»
9 дек в 11:00
3 фев в 11:00
$1 750 за человека
Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
На машине
Джиппинг
6 дней
Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
Побывать на фабрике чая, прогуляться на катамаране по озеру и научиться готовить местное блюдо
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
«Понаблюдаем за тем, как обитателей приюта купают, затем заглянем на фабрику, где из слоновьего навоза делают сувениры»
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
$1 090 за человека
Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
На машине
На микроавтобусе
10 дней
Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
Увидеть все главные достопримечательности острова, отправиться на сафари и посетить чайную фабрику
Начало: Коломбо, аэропорт, 11:00
«Посетим священные и природные места: буддийские храмы, горный регион с водопадами, джунглями и плантациями, сад специй и чайную фабрику»
$1 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    21 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
    Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
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    путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое. Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я. Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!

  • Ю
    Юлиана
    13 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
    "Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
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    на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым! Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём)) Благодарю, буду рекомендовать Всем удачи и интересных путешествий

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Фабрики и заводы»

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  1. По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
  2. Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
  3. Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
Сколько стоит тур в Коломбо в ноябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 тура от 1 090 до 1 750. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Фабрики и заводы», 2 ⭐ отзыва, цены от $1090. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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