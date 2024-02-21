10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
Покататься на слонах, поплавать с черепахами и побывать на чайной фабрике
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
«Позавтракав, отправимся на чайные плантации и даже заглянем на одну из фабрик»
9 дек в 11:00
3 фев в 11:00
$1 750 за человека
6 дней
Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
Побывать на фабрике чая, прогуляться на катамаране по озеру и научиться готовить местное блюдо
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
«Понаблюдаем за тем, как обитателей приюта купают, затем заглянем на фабрику, где из слоновьего навоза делают сувениры»
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
$1 090 за человека
10 дней
Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
Увидеть все главные достопримечательности острова, отправиться на сафари и посетить чайную фабрику
Начало: Коломбо, аэропорт, 11:00
«Посетим священные и природные места: буддийские храмы, горный регион с водопадами, джунглями и плантациями, сад специй и чайную фабрику»
$1 500 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина21 февраля 2024Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
- ЮЮлиана13 февраля 2024"Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Фабрики и заводы»
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Сколько стоит тур в Коломбо в ноябре 2024
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