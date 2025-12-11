Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, по времени вашего рейса
25 янв в 10:00
22 фев в 10:00
$1790 за человека
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$990 за человека
Назад в лето: трип по городам Шри-Ланки с треккингами в горы и пляжным отдыхом
Побывать в семи городах острова, прокатиться на знаменитом поезде и искупаться в океане
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (любые рейсы)
25 янв в 08:00
8 фев в 08:00
$1700 за человека
Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями
Исследовать фауну парка «Яла», собрать чай и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
29 дек в 08:00
19 фев в 08:00
145 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Коломбо в декабре 2025
Сейчас в Коломбо в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 4 тура от 990 до 145 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
