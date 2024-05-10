читать дальше нам много интересного: историю штата, про киноиндустрию, показал необычные места. Очень приятный молодой человек с правильно поставленной речью, огромным кладезом знаний, рассказывает интересно, если у вас мало времени, а хочется увидеть сразу все, очень рекомендую эту экскурсию!!!!

У нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, Влад прекрасно знает город, рассказал