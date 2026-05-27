Нью-Йорк — один из самых кинематографичных городов мира. Мы пройдём по местам, где снимали «Секс в большом городе», «Дьявол носит Prada» и другие фильмы, поговорим о закулисье съёмок и сделаем отличные кадры. Я профессиональный фотограф и видеограф, близка к киноиндустрии, поэтому вас ждут реальные истории со съёмочных площадок и взгляд на город через объектив камеры.

Описание фото-прогулки

Кинематографичный Манхэттен

Мы пройдём по улицам, где снимались сцены известных фильмов и сериалов. Поговорим о том, почему Нью-Йорк стал не просто фоном, а полноценным персонажем кино. Вы узнаете, где снимали «Секс в большом городе», какие сцены из «Дьявол носит Prada» происходили прямо на улицах Манхэттена и почему режиссёры снова и снова возвращаются именно сюда.

Фотосессия в стиле кино

Во время прогулки я буду фотографировать вас в самых атмосферных локациях. Это не просто фото на память — это небольшая фотоистория, будто вы сами стали героем фильма.

Маршрут на выбор

Вы можете выбрать один из популярных маршрутов или попросить подобрать локации под любимый фильм.

Гринвич-Виллидж — cамый сериальный район Нью-Йорка — уютные улицы и множество мест, знакомых по кино

Центральный парк — настоящая звезда кинематографа. Здесь снимались десятки культовых сцен — от романтических прогулок до драматичных встреч

Таймс-сквер — знаменитая площадь, которую режиссёры любят использовать как символ Нью-Йорка. Посмотрим, как она выглядит в фильмах — и какова она на самом деле

Маршрут по любимому фильму

Если у вас есть любимый фильм или сериал, мы можем построить прогулку вокруг него — найти ключевые места съёмок и сделать там фотографии.

Организационные детали