Нью-Йорк — один из самых кинематографичных городов мира.
Мы пройдём по местам, где снимали «Секс в большом городе», «Дьявол носит Prada» и другие фильмы, поговорим о закулисье съёмок и сделаем отличные кадры.
Я профессиональный фотограф и видеограф, близка к киноиндустрии, поэтому вас ждут реальные истории со съёмочных площадок и взгляд на город через объектив камеры.
Описание фото-прогулки
Кинематографичный Манхэттен
Мы пройдём по улицам, где снимались сцены известных фильмов и сериалов. Поговорим о том, почему Нью-Йорк стал не просто фоном, а полноценным персонажем кино. Вы узнаете, где снимали «Секс в большом городе», какие сцены из «Дьявол носит Prada» происходили прямо на улицах Манхэттена и почему режиссёры снова и снова возвращаются именно сюда.
Фотосессия в стиле кино
Во время прогулки я буду фотографировать вас в самых атмосферных локациях. Это не просто фото на память — это небольшая фотоистория, будто вы сами стали героем фильма.
Маршрут на выбор
Вы можете выбрать один из популярных маршрутов или попросить подобрать локации под любимый фильм.
- Гринвич-Виллидж — cамый сериальный район Нью-Йорка — уютные улицы и множество мест, знакомых по кино
- Центральный парк — настоящая звезда кинематографа. Здесь снимались десятки культовых сцен — от романтических прогулок до драматичных встреч
- Таймс-сквер — знаменитая площадь, которую режиссёры любят использовать как символ Нью-Йорка. Посмотрим, как она выглядит в фильмах — и какова она на самом деле
Маршрут по любимому фильму
Если у вас есть любимый фильм или сериал, мы можем построить прогулку вокруг него — найти ключевые места съёмок и сделать там фотографии.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Sony A7III
- В стоимость входит фотосессия и 10 профессионально обработанных фотографий. Я вышлю их вам в течение 5–7 дней в виде онлайн-фотоальбома
- Можно подобрать образ в стиле любимого фильма — так фотографии будут ещё эффектнее
- Иногда во время прогулки может понадобиться общественный транспорт — проезд оплачивается отдельно
- Экскурсия заканчивается у кафе или ресторана из известного фильма (посещение по желанию, оплачивается отдельно)
- Некоторые локации могли измениться со времени съёмок или снимались в студии, но мы обязательно обсудим их историю
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Нью-Йорке
Я живу в Нью-Йорке с 2018 года и успела обойти пешком практически каждый уголок Манхэттена. Как профессиональный фотограф и видеограф я помогаю людям не только увидеть город, но и сохранить
