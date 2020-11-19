Как добраться до Цинциннати на самолёте
В Цинциннати 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Цинциннати
- Ланкен LUKCincinnati Municipal Lunken Airport
- Цинциннати CVGCincinnati/Northern Kentucky Airport
Самые дешёвые билеты в Цинциннати из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.11.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|2 462
|3ч 44м
|27.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|2 795
|1ч 21м
|06.11.2020
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|3 345
|1ч 49м
|20.10.2020
|из 🇺🇸Пунты Горды
|4 085
|2ч 14м
|29.10.2020
|из 🇺🇸Тампы
|4 475
|2ч 10м
|26.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|4 481
|2ч
|29.10.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|4 760
|22ч 28м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|4 957
|8ч 44м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Детройт
|4 972
|17ч 4м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Диего
|5 590
|14ч 10м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|5 828
|29ч 14м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|6 065
|5ч 17м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇺🇸Денвера
|6 142
|2ч 36м
|22.10.2020
|из Сан-Хуана
|6 794
|20ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Орландо
|7 164
|4ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Форт Майерса
|7 399
|20ч 25м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇺🇸Сакраменто
|8 368
|25ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Норфолка
|8 833
|8ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|9 151
|14ч (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇺🇸Финикса
|9 202
|3ч 19м
|15.10.2020
|из 🇺🇸Роли
|9 562
|6ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Мемфиса
|9 608
|12ч 19м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Эль-Пасо
|9 796
|5ч 17м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити
|9 834
|21ч 19м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|9 948
|4ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|10 594
|3ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|10 594
|6ч 21м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇺🇸Палм-Спрингс
|10 709
|5ч 53м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Далласа
|13 801
|7ч 47м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|14 417
|11ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Гринсборо
|15 111
|8ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Монтроза
|16 021
|4ч 51м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|16 551
|27ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Гранда-Джанкшена
|19 051
|7ч 14м (⇵1)
|13.02.2021
|из 🇵🇦Панамы
|19 292
|19ч 56м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|20 693
|20ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|24 066
|40ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Аспена
|25 319
|6ч 8м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|32 569
|40ч 17м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|45 187
|46ч 45м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|48 608
|47ч 51м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Цинциннати
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Цинциннати, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Денвер, Даллас, Джидда, Лас-Вегас и Лос-Анджелес
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