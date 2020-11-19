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Как добраться до Цинциннати на самолёте

В Цинциннати 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Цинциннати

  1. Ланкен LUK
    Cincinnati Municipal Lunken Airport
  2. Цинциннати CVG
    Cincinnati/Northern Kentucky Airport

Самые дешёвые билеты в Цинциннати из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.11.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса2 4623ч 44м
27.10.2020из 🇺🇸Чикаго2 7951ч 21м
06.11.2020из 🇺🇸Джэксонвилла3 3451ч 49м
20.10.2020из 🇺🇸Пунты Горды4 0852ч 14м
29.10.2020из 🇺🇸Тампы4 4752ч 10м
26.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка4 481
29.10.2020из 🇺🇸Филадельфии4 76022ч 28м (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇸Атланты4 9578ч 44м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Детройт4 97217ч 4м (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇸Сан-Диего5 59014ч 10м (⇵1)
27.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса5 82829ч 14м (⇵1)
07.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга6 0655ч 17м (⇵1)
20.12.2020из 🇺🇸Денвера6 1422ч 36м
22.10.2020из Сан-Хуана6 79420ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇸Орландо7 1644ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇸Форт Майерса7 39920ч 25м (⇵1)
24.11.2020из 🇺🇸Сакраменто8 36825ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇺🇸Норфолка8 8338ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Онтарио9 15114ч (⇵1)
30.11.2020из 🇺🇸Финикса9 2023ч 19м
15.10.2020из 🇺🇸Роли9 5626ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Мемфиса9 60812ч 19м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇸Эль-Пасо9 7965ч 17м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити9 83421ч 19м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇸Шарлотт9 9484ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Вашингтона10 5943ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Балтимора10 5946ч 21м (⇵1)
16.11.2020из 🇺🇸Палм-Спрингс10 7095ч 53м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Далласа13 8017ч 47м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Хьюстона14 41711ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Гринсборо15 1118ч 25м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇸Монтроза16 0214ч 51м (⇵1)
05.11.2020из 🇫🇷Парижа16 55127ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Гранда-Джанкшена19 0517ч 14м (⇵1)
13.02.2021из 🇵🇦Панамы19 29219ч 56м (⇵2)
04.11.2020из 🇫🇮Хельсинки20 69320ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Москвы24 06640ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Аспена25 3196ч 8м (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇭Цюриха32 56940ч 17м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇦Киева45 18746ч 45м (⇵2)
12.11.2020из 🇰🇬Бишкека48 60847ч 51м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Цинциннати, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Денвер, Даллас, Джидда, Лас-Вегас и Лос-Анджелес

Авиакомпании которые летают из аэропортов Цинциннати