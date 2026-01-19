Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
21 509 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Жемчужина Таджикистана - Гиссарская крепость (всё включено)
Отправиться из Душанбе к древним памятникам, легендам и мифам
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Из Душанбе - на Искандеркуль
Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
28 353 ₽ за человека
