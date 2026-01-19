Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Душанбе на русском языке, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара 21 509 ₽ за всё до 4 чел. На машине Конные прогулки 6 часов Индивидуальная до 10 чел. Жемчужина Таджикистана - Гиссарская крепость (всё включено) Отправиться из Душанбе к древним памятникам, легендам и мифам от 18 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине 8 часов Индивидуальная Из Душанбе - на Искандеркуль Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных Начало: У места вашего проживания 28 353 ₽ за человека Другие экскурсии Душанбе

