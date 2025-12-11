Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
20 150 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
5084 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
14 666 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафед-Дара: зимнее приключение в горах
Снег, свежий воздух и панорамы высокогорья - всего в 1,5 часах от Душанбе
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
