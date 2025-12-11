Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Душанбе

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Душанбе на русском языке, цены от 5084 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
На машине
8 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
20 150 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Пешая
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
5084 ₽ за всё до 3 чел.
Здравствуй, Душанбе
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
14 666 ₽ за всё до 6 чел.
Сафед-Дара: зимнее приключение в горах
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафед-Дара: зимнее приключение в горах
Снег, свежий воздух и панорамы высокогорья - всего в 1,5 часах от Душанбе
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
  2. Добро пожаловать в солнечный Душанбе
  3. Здравствуй, Душанбе
  4. Сафед-Дара: зимнее приключение в горах
Какие места ещё посмотреть в Душанбе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в декабре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 5084 до 20 150. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 53 ⭐ отзыва, цены от 5084₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль