читать дальше

потому что день пролетел на одном дыхании, без утомительных переездов и спешки. Всё было продумано до мелочей: комфортный новый минивэн с кондиционером, чёткий тайминг, приятные остановки и, главное, потрясающая работа гидов. Русский гид рассказывал невероятно интересно и не просто монотонно об исторических фактах, а с юмором. Гид очень много знает о Бангкоке, чего вы не встретите ни в одном путеводителе или обзоре. Приятно слушать человека который любит свою профессию, живет этим и может заинтересовывать даже самого равнодушного слушателя. А тайский гид, порадовал интересной и полезной информацией, которую он тоже подаёт с большим энтузиазмом и да он нам рассказывал на русском языке просто огонь, великолепное знание русского языка. Каждая локация как отдельное приключение. Шикарные панорамы с башни Маханакхон, впечатляющий храм с сидячим Буддой и, конечно же, вечерний круиз по реке. Ночная панорама Бангкока просто завораживает! А ужин на борту — это отдельная история: большой выбор блюд, всё свежее и вкусное.

Очень советую эту экскурсию даже тем, кто уже бывал в Бангкоке. Уверен, вы откроете для себя город с новой стороны. Огромное спасибо организаторам и гидам за такой уровень!