Если быть честным эта экскурсия стала настоящим открытием для меня. Очень понравилось, насколько она легко воспринимается, читать дальше
потому что день пролетел на одном дыхании, без утомительных переездов и спешки. Всё было продумано до мелочей: комфортный новый минивэн с кондиционером, чёткий тайминг, приятные остановки и, главное, потрясающая работа гидов. Русский гид рассказывал невероятно интересно и не просто монотонно об исторических фактах, а с юмором. Гид очень много знает о Бангкоке, чего вы не встретите ни в одном путеводителе или обзоре. Приятно слушать человека который любит свою профессию, живет этим и может заинтересовывать даже самого равнодушного слушателя. А тайский гид, порадовал интересной и полезной информацией, которую он тоже подаёт с большим энтузиазмом и да он нам рассказывал на русском языке просто огонь, великолепное знание русского языка. Каждая локация как отдельное приключение. Шикарные панорамы с башни Маханакхон, впечатляющий храм с сидячим Буддой и, конечно же, вечерний круиз по реке. Ночная панорама Бангкока просто завораживает! А ужин на борту — это отдельная история: большой выбор блюд, всё свежее и вкусное. Очень советую эту экскурсию даже тем, кто уже бывал в Бангкоке. Уверен, вы откроете для себя город с новой стороны. Огромное спасибо организаторам и гидам за такой уровень!
Идеальный формат «узнать город за один день». Маршрут выстроен логично: днём — храм и зелёные зоны, читать дальше
к вечеру — огни набережных и круиз по реке, финал — подъём на самую высокую башню Таиланда со стеклянным полом. Получается два Бангкока за один выезд: дневной и ночной.
Что сработало лучше всего: •Организация. Маленькая группа, кондиционированный автобус, всё по времени, без беготни. •Гид. Говорит по делу, отвечает на вопросы, подсказывает, где вкусно и не переплатить. •Семейный формат. Детям — черепашки и фонтаны, взрослым — смотровые и фото «вау». •Комфорт. Частые короткие остановки, вода/туалеты по пути, время на фото всегда дают.
Итог: отличное соотношение цены и содержания. За 8 часов получаете яркие виды, понятную историю города и уверенность, куда идти дальше уже самостоятельно. Однозначно рекомендую для первого знакомства и для тех, кто не хочет терять время на пересадки и поиск локаций.
Совет: удобная обувь, пауэрбанк и лёгкая накидка — на смотровой бывает ветрено.
Отличная экскурсия, которая даёт полный портрет города за один день и без утренних подвигов. читать дальше
Небольшая группа (до 12), комфортный автобус, всё по таймингу — ни суеты, ни простоев. Днём прогулялись по буддийскому храму и смотровым площадкам, дети пищали от восторга из-за черепашек в парке, а вечером с круиза по реке город засиял второй раз: огни, небоскрёбы, шоу фонтанов — картинка как в кино. Гвоздь программы — подъём на самую высокую башню Таиланда: панорама 360°, стеклянный пол и закат, от которого хочется молчать и фоткать.
Гид — профессионал: рассказывает чётко и интересно, без «воды», отвечает на вопросы, делится лайфхаками, где поесть и что попробовать. Темп комфортный, время на фото всегда дают, никого не гонят.
Цена/качество — топ: за 8 часов получаешь и исторический, и современный Бангкок, причём днём и ночью. Рекомендую семьям и тем, кто в городе впервые.
В целом экскурсия неплохая, но нас почему то присоеденили к группе из Паттайи и даже не предупредили об этом. В читать дальше
точке сбора мы прождали их 45 минут, ответ гида был просто гениальным - пробки. В качестве компенсации был обещан "бесплатный кофе" (смешно), но этого не случилось. Время сбора перед посадкой на кораблик было назначено на 19:00, но реально она началась в 19:45. На кораблике нас посадили отдельно от группы, причём не просто за соседний столик, а на другой палубе. Жаль, что после экскурсии у нас остался неприятный осадок.
24.10.2024 ходили на экскурсию "Это Бангкок". Экскурсию вел Александр. Нам он очень понравился, общался просто, как с друзьями. Помимо рассказа читать дальше
о Бангкоке делился с нами своими впечатлениями о Тайланде, отвечал на все вопросы, был постоянно на связи, потеряться мы не боялись. Подсказывал удобные маршруты до отеля. Сама экскурсия прошла замечательно. Мы выспались и пошли гулять. На экскурсии не устали и не зажарились на солнце. Были на самой высокой смотровой со стеклянным полом, смотрели храмы, ходили по улочкам города. Посетили большой торговый центр, там каждый нашёл себе занятие по душе, далее пошли смотреть красивое шоу фонтанов. Вечером зажигали на корабле. Александр забронировал для нас удобные места рядом со сценой и шведским столом. Еда очень вкусная и разнообразная. Шоу зажигательное. Мы танцевали вместе с артистами. Когда корабль причалил к берегу никто не думал расходиться, и мы еще минут 10 пели и танцевали всем кораблём. В общем было весело!
Всё прошло идеально: от визита на смотровую площадку МахаНакхон до круиза по реке. Особенно впечатлил ужин на лайнере и виды вечернего города. Организация на высшем уровне, гид был великолепен. Очень рекомендую!
Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и читать дальше
узнав интересные факты о местных традициях. Размер группы был идеальным - не слишком большой, чтобы каждый мог получить достаточно внимания, и не слишком маленький, чтобы обеспечить динамичное общение.
Наш гид был профессиональным и знал все интересные места в городе. Он делился с нами удивительными историями и легко отвечал на все наши вопросы. Мы посетили знаменитые храмы, рынки, и даже попробовали местную кухню. Это было отличным способом погрузиться в атмосферу города и узнать его лучшие стороны.
Я бы определенно порекомендовал эту экскурсию тем, кто хочет увидеть и почувствовать душу Бангкока, не тратя много времени на планирование. Благодаря мини-группе и внимательному гиду, это было незабываемое путешествие, которое я всегда буду вспоминать с удовольствием!
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в октябре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Церковь Санта-Круз" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 128 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Церковь Санта-Круз», 59 ⭐ отзывов, цены от $85. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь