Эта экскурсия — возможность прочувствовать Бангкок по полной: шумный и спокойный, традиционный и ультрамодный. За один день вы узнаете историю города, подниметесь на головокружительную высоту, прокатитесь по старинным каналам, прогуляетесь по китайскому кварталу и завершите день круизом по реке Чао Прайя — с развлекательной программой и ужином.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

13:00 — встреча в отеле

13:30–14:30 — MahaNakhon SkyWalk. Вы подниметесь на самую высокую смотровую площадку Таиланда — 78-й этаж небоскрёба King Power Mahanakhon (314 м). За несколько секунд скоростной лифт перенесёт вас к стеклянной платформе, где панорама Бангкока откроется на 360°.

15:00–15:50 — каналы Бангкока (клонги). На длиннохвостой лодке вы отправитесь по старинным водным артериям города. Увидите другую сторону мегаполиса: деревянные дома на сваях, местных жителей за повседневными делами и храмы, отражающиеся в воде. По желанию можем остановиться у цветочного рынка Пак Клонг Талат. Вы посмотрите, как создаются цветочные гирлянды для подношений.

16:20–17:20 — китайский квартал (Яоварат). Это царство ярких огней, золотых лавок, шумных торговцев и ароматных специй. Здесь можно попробовать лучший уличный стрит-фуд Бангкока — от морепродуктов до десертов.

18:00 — ICONSIAM. Вы окажетесь в одном из самых красивых торгово-развлекательных центров Азии — с уникальной архитектурой, дизайнерскими интерьерами и кафе у реки.

19:00 — шоу поющих фонтанов. На набережной ICONSIAM вы увидите грандиозное представление воды, света и музыки — одно из самых впечатляющих в Юго-Восточной Азии.

19:30–21:30 — круиз по реке Чао Прайя с развлекательной программой. На борту лайнера вас будет ждать шведский стол с блюдами тайской и международной кухонь. Под живую музыку за окнами проплывут Храм Утренней Зари, Большой дворец и многочисленные мосты.

22:00 — возвращение в отель

Последовательность локаций может меняться в зависимости от дорожных условий, но время на каждой остановке останется примерно одинаковым.

Организационные детали