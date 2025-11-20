Древний и ультрасовременный Бангкок - за один насыщенный день
Увидеть город ангелов во всей его многоликости
Эта экскурсия — возможность прочувствовать Бангкок по полной: шумный и спокойный, традиционный и ультрамодный.
За один день вы узнаете историю города, подниметесь на головокружительную высоту, прокатитесь по старинным каналам, прогуляетесь по китайскому кварталу и завершите день круизом по реке Чао Прайя — с развлекательной программой и ужином.
Описание водной прогулки
13:00 — встреча в отеле
13:30–14:30 — MahaNakhon SkyWalk. Вы подниметесь на самую высокую смотровую площадку Таиланда — 78-й этаж небоскрёба King Power Mahanakhon (314 м). За несколько секунд скоростной лифт перенесёт вас к стеклянной платформе, где панорама Бангкока откроется на 360°.
15:00–15:50 — каналы Бангкока (клонги). На длиннохвостой лодке вы отправитесь по старинным водным артериям города. Увидите другую сторону мегаполиса: деревянные дома на сваях, местных жителей за повседневными делами и храмы, отражающиеся в воде. По желанию можем остановиться у цветочного рынка Пак Клонг Талат. Вы посмотрите, как создаются цветочные гирлянды для подношений.
16:20–17:20 — китайский квартал (Яоварат). Это царство ярких огней, золотых лавок, шумных торговцев и ароматных специй. Здесь можно попробовать лучший уличный стрит-фуд Бангкока — от морепродуктов до десертов.
18:00 — ICONSIAM. Вы окажетесь в одном из самых красивых торгово-развлекательных центров Азии — с уникальной архитектурой, дизайнерскими интерьерами и кафе у реки.
19:00 — шоу поющих фонтанов. На набережной ICONSIAM вы увидите грандиозное представление воды, света и музыки — одно из самых впечатляющих в Юго-Восточной Азии.
19:30–21:30 — круиз по реке Чао Прайя с развлекательной программой. На борту лайнера вас будет ждать шведский стол с блюдами тайской и международной кухонь. Под живую музыку за окнами проплывут Храм Утренней Зари, Большой дворец и многочисленные мосты.
22:00 — возвращение в отель
Последовательность локаций может меняться в зависимости от дорожных условий, но время на каждой остановке останется примерно одинаковым.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Toyota Yaris Ativ 2024 года выпуска
Дополнительно оплачиваются: вход на башню MahaNakhon — 1000 бат за чел., прогулка на лодке — 2000 бат за группу, вечерний круиз — 950 бат за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Антон — ваша команда гидов в Бангкоке
Я живу в Таиланде с 2018 года. Знаю и люблю эту страну, провожу множество экскурсий вместе со своими коллегами-гидами. Поэтому с удовольствием познакомим вас с известными и малоизвестными местами и расскажем о жизни тайцев и Таиланде.