Групповая
Знакомство с Бангкоком
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
«17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в кафе, магазины, а также полюбоваться инсталляциями и фонтанами19:15 Посадка на круизный корабль»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
15 ноя в 13:00
$128 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборЭкскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
«18:30-19:00 — Светомузыкальное шоу фонтанов, где струи воды реагируют на ритм музыки, которая играет на улице»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
15 ноя в 13:00
$100 за человека
Водная прогулка
Древний и ультрасовременный Бангкок - за один насыщенный день
Увидеть город ангелов во всей его многоликости
Завтра в 13:00
15 ноя в 13:00
$320 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария23 октября 202521.10.25 Нас было всего 12 человек, среди которых подростки 15 лет, вся экскурсия прошла хорошо, лайтово, не было перегруза с информацией, очень хотим похвалить гида нашего Дашу, девушка нас очаровала, очень мило и при этом все организованно
Смело рекомендуем 👍
- ВВадим17 октября 2025В целом доволен выбором, две вещи рекомендовал бы оптимизировать:
ценовая политика - путешествия в одиночку оплата равна цене на двоих, это
- ССергей8 октября 2025Прекрасная экскурсия легко, интересно, насыщенно!
Если быть честным эта экскурсия стала настоящим открытием для меня. Очень понравилось, насколько она легко воспринимается,
- ААнастасия7 октября 2025Чётко, насыщенно, без усталости — 5/5😍
Идеальный формат «узнать город за один день».
Маршрут выстроен логично: днём — храм и зелёные зоны,
- ММила7 октября 20255/5 — идеальный «первый раз в Бангкоке»
Отличная экскурсия, которая даёт полный портрет города за один день и без утренних подвигов.
- ТТатьяна6 февраля 2025Отличная команда - всегда на связи, много ценной и полезной информации, все организовано на высшем уровне.
- ААнна14 января 2025В целом экскурсия неплохая, но нас почему то присоеденили к группе из Паттайи и даже не предупредили об этом. В
- ККоролев10 января 2025С трансфером проблемы.
- ГГаврил9 января 2025👍
- ККонстантин22 декабря 2024Интересная экскурсия, много красивых мест. Много отличных мест для фото.
- ВВиталий4 ноября 2024Интересно)
- ООльга1 ноября 202424.10.2024 ходили на экскурсию "Это Бангкок". Экскурсию вел Александр. Нам он очень понравился, общался просто, как с друзьями. Помимо рассказа
- РРоман28 июня 2024Всё прошло идеально: от визита на смотровую площадку МахаНакхон до круиза по реке. Особенно впечатлил ужин на лайнере и виды вечернего города. Организация на высшем уровне, гид был великолепен. Очень рекомендую!
- HHelena27 июня 2024Миша просто потрясающий - рассказал много интересного, очень кооперативный, отзывчивый. Мне понравилось все и я обязательно посоветую друзьям такую прогулку по Бангкоку. Спасибо 🙏
- ССергей14 апреля 2024Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
- RRodion7 апреля 2024Все понравилось.
В программе есть и небоскрёб, и храмы, и торговый центр, и круиз по вечерней реке.
- ККсения25 марта 2024Экскурсия ТОП! Обязательно к посещению! Смотрим основные места в спокойном темпе без перегрузки, с интересными рассказами гида! Виды вечернего Бангкока
- GGenadij21 марта 2024Ekskursija dinamicnaja. Grupa nebolshaja, udobno. Gid raskazyval kak o istorii tak i o sovremenom Bankoke. Informacii dostatocno, ctoby sozdat pervoje vpeciatlenije o gorode. Nam ponravilos.
- EEkaterina28 февраля 2024Спасибо гиду Дмитрию за чудесный тур по Бангкоку. Если у вас немного времени, но посмотреть город хочется - это отличный
- ООльга26 февраля 2024Экскурсия очень понравилась
Особое спасибо Тимуру
Рекомендую!!! 🌞
