Экскурсии к поющим фонтанам в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Поющие фонтаны» в Бангкоке, цены от $100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Знакомство с Бангкоком
На автобусе
8 часов
41 отзыв
Групповая
Знакомство с Бангкоком
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
«17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в кафе, магазины, а также полюбоваться инсталляциями и фонтанами19:15 Посадка на круизный корабль»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
15 ноя в 13:00
$128 за человека
Это Бангкок
На автобусе
8 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
«18:30-19:00 — Светомузыкальное шоу фонтанов, где струи воды реагируют на ритм музыки, которая играет на улице»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
15 ноя в 13:00
$100 за человека
Древний и ультрасовременный Бангкок - за один насыщенный день
На машине
10 часов
Водная прогулка
Древний и ультрасовременный Бангкок - за один насыщенный день
Увидеть город ангелов во всей его многоликости
Завтра в 13:00
15 ноя в 13:00
$320 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    23 октября 2025
    Это Бангкок
    21.10.25 Нас было всего 12 человек, среди которых подростки 15 лет, вся экскурсия прошла хорошо, лайтово, не было перегруза с информацией, очень хотим похвалить гида нашего Дашу, девушка нас очаровала, очень мило и при этом все организованно
    Смело рекомендуем 👍
    21.10.25 Нас было всего 12 человек, среди которых подростки 15 лет, вся экскурсия прошла хорошо, лайтово, не было перегруза с информацией, очень хотим похвалить гида нашего Дашу, девушка нас очаровала, очень мило и при этом все организованно
    Смело рекомендуем 👍
  • В
    Вадим
    17 октября 2025
    Знакомство с Бангкоком
    В целом доволен выбором, две вещи рекомендовал бы оптимизировать:
    ценовая политика - путешествия в одиночку оплата равна цене на двоих, это
    читать дальше

    крутовато.
    легкие непонятки при встрече: гид не дала знать, что едет из Патайи с остальной группой и 30-40 минут после обговоренного времени встречи не выходила на связь. Я путешествию не первый раз и связался с организаторами и спокойно ждал и дождался приезда.

    Группа, гид, компания и материал экскурсии в целом хорошо.

  • С
    Сергей
    8 октября 2025
    Это Бангкок
    Прекрасная экскурсия легко, интересно, насыщенно!

    Если быть честным эта экскурсия стала настоящим открытием для меня. Очень понравилось, насколько она легко воспринимается,
    читать дальше

    потому что день пролетел на одном дыхании, без утомительных переездов и спешки. Всё было продумано до мелочей: комфортный новый минивэн с кондиционером, чёткий тайминг, приятные остановки и, главное, потрясающая работа гидов. Русский гид рассказывал невероятно интересно и не просто монотонно об исторических фактах, а с юмором. Гид очень много знает о Бангкоке, чего вы не встретите ни в одном путеводителе или обзоре. Приятно слушать человека который любит свою профессию, живет этим и может заинтересовывать даже самого равнодушного слушателя. А тайский гид, порадовал интересной и полезной информацией, которую он тоже подаёт с большим энтузиазмом и да он нам рассказывал на русском языке просто огонь, великолепное знание русского языка. Каждая локация как отдельное приключение. Шикарные панорамы с башни Маханакхон, впечатляющий храм с сидячим Буддой и, конечно же, вечерний круиз по реке. Ночная панорама Бангкока просто завораживает! А ужин на борту — это отдельная история: большой выбор блюд, всё свежее и вкусное.
    Очень советую эту экскурсию даже тем, кто уже бывал в Бангкоке. Уверен, вы откроете для себя город с новой стороны. Огромное спасибо организаторам и гидам за такой уровень!

  • А
    Анастасия
    7 октября 2025
    Это Бангкок
    Чётко, насыщенно, без усталости — 5/5😍

    Идеальный формат «узнать город за один день».
    Маршрут выстроен логично: днём — храм и зелёные зоны,
    читать дальше

    к вечеру — огни набережных и круиз по реке, финал — подъём на самую высокую башню Таиланда со стеклянным полом. Получается два Бангкока за один выезд: дневной и ночной.

    Что сработало лучше всего:
    •Организация. Маленькая группа, кондиционированный автобус, всё по времени, без беготни.
    •Гид. Говорит по делу, отвечает на вопросы, подсказывает, где вкусно и не переплатить.
    •Семейный формат. Детям — черепашки и фонтаны, взрослым — смотровые и фото «вау».
    •Комфорт. Частые короткие остановки, вода/туалеты по пути, время на фото всегда дают.

    Итог: отличное соотношение цены и содержания. За 8 часов получаете яркие виды, понятную историю города и уверенность, куда идти дальше уже самостоятельно. Однозначно рекомендую для первого знакомства и для тех, кто не хочет терять время на пересадки и поиск локаций.

    Совет: удобная обувь, пауэрбанк и лёгкая накидка — на смотровой бывает ветрено.

  • М
    Мила
    7 октября 2025
    Это Бангкок
    5/5 — идеальный «первый раз в Бангкоке»

    Отличная экскурсия, которая даёт полный портрет города за один день и без утренних подвигов.
    читать дальше

    Небольшая группа (до 12), комфортный автобус, всё по таймингу — ни суеты, ни простоев. Днём прогулялись по буддийскому храму и смотровым площадкам, дети пищали от восторга из-за черепашек в парке, а вечером с круиза по реке город засиял второй раз: огни, небоскрёбы, шоу фонтанов — картинка как в кино.
    Гвоздь программы — подъём на самую высокую башню Таиланда: панорама 360°, стеклянный пол и закат, от которого хочется молчать и фоткать.

    Гид — профессионал: рассказывает чётко и интересно, без «воды», отвечает на вопросы, делится лайфхаками, где поесть и что попробовать. Темп комфортный, время на фото всегда дают, никого не гонят.

    Цена/качество — топ: за 8 часов получаешь и исторический, и современный Бангкок, причём днём и ночью.
    Рекомендую семьям и тем, кто в городе впервые.

  • Т
    Татьяна
    6 февраля 2025
    Знакомство с Бангкоком
    Отличная команда - всегда на связи, много ценной и полезной информации, все организовано на высшем уровне.
  • А
    Анна
    14 января 2025
    Знакомство с Бангкоком
    В целом экскурсия неплохая, но нас почему то присоеденили к группе из Паттайи и даже не предупредили об этом. В
    читать дальше

    точке сбора мы прождали их 45 минут, ответ гида был просто гениальным - пробки. В качестве компенсации был обещан "бесплатный кофе" (смешно), но этого не случилось. Время сбора перед посадкой на кораблик было назначено на 19:00, но реально она началась в 19:45. На кораблике нас посадили отдельно от группы, причём не просто за соседний столик, а на другой палубе. Жаль, что после экскурсии у нас остался неприятный осадок.

  • К
    Королев
    10 января 2025
    Знакомство с Бангкоком
    С трансфером проблемы.
  • Г
    Гаврил
    9 января 2025
    Это Бангкок
    👍
  • К
    Константин
    22 декабря 2024
    Знакомство с Бангкоком
    Интересная экскурсия, много красивых мест. Много отличных мест для фото.
  • В
    Виталий
    4 ноября 2024
    Это Бангкок
    Интересно)
  • О
    Ольга
    1 ноября 2024
    Это Бангкок
    24.10.2024 ходили на экскурсию "Это Бангкок". Экскурсию вел Александр. Нам он очень понравился, общался просто, как с друзьями. Помимо рассказа
    читать дальше

    о Бангкоке делился с нами своими впечатлениями о Тайланде, отвечал на все вопросы, был постоянно на связи, потеряться мы не боялись. Подсказывал удобные маршруты до отеля. Сама экскурсия прошла замечательно. Мы выспались и пошли гулять. На экскурсии не устали и не зажарились на солнце. Были на самой высокой смотровой со стеклянным полом, смотрели храмы, ходили по улочкам города. Посетили большой торговый центр, там каждый нашёл себе занятие по душе, далее пошли смотреть красивое шоу фонтанов. Вечером зажигали на корабле. Александр забронировал для нас удобные места рядом со сценой и шведским столом. Еда очень вкусная и разнообразная. Шоу зажигательное. Мы танцевали вместе с артистами. Когда корабль причалил к берегу никто не думал расходиться, и мы еще минут 10 пели и танцевали всем кораблём. В общем было весело!

    24.10.2024 ходили на экскурсию "Это Бангкок". Экскурсию вел Александр. Нам он очень понравился, общался просто, как с друзьями. Помимо рассказа о Бангкоке делился с нами своими впечатлениями о Тайланде, отвечал на все вопросы, был постоянно на связи, потеряться мы не боялись. Подсказывал удобные маршруты до отеля. Сама экскурсия прошла замечательно. Мы выспались и пошли гулять. На экскурсии не устали и не зажарились на солнце. Были на самой высокой смотровой со стеклянным полом, смотрели храмы, ходили по улочкам города. Посетили большой торговый центр, там каждый нашёл себе занятие по душе, далее пошли смотреть красивое шоу фонтанов. Вечером зажигали на корабле. Александр забронировал для нас удобные места рядом со сценой и шведским столом. Еда очень вкусная и разнообразная. Шоу зажигательное. Мы танцевали вместе с артистами. Когда корабль причалил к берегу никто не думал расходиться, и мы еще минут 10 пели и танцевали всем кораблём. В общем было весело!
  • Р
    Роман
    28 июня 2024
    Знакомство с Бангкоком
    Всё прошло идеально: от визита на смотровую площадку МахаНакхон до круиза по реке. Особенно впечатлил ужин на лайнере и виды вечернего города. Организация на высшем уровне, гид был великолепен. Очень рекомендую!
  • H
    Helena
    27 июня 2024
    Это Бангкок
    Миша просто потрясающий - рассказал много интересного, очень кооперативный, отзывчивый. Мне понравилось все и я обязательно посоветую друзьям такую прогулку по Бангкоку. Спасибо 🙏
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком
    Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
    читать дальше

    узнав интересные факты о местных традициях. Размер группы был идеальным - не слишком большой, чтобы каждый мог получить достаточно внимания, и не слишком маленький, чтобы обеспечить динамичное общение.

    Наш гид был профессиональным и знал все интересные места в городе. Он делился с нами удивительными историями и легко отвечал на все наши вопросы. Мы посетили знаменитые храмы, рынки, и даже попробовали местную кухню. Это было отличным способом погрузиться в атмосферу города и узнать его лучшие стороны.

    Я бы определенно порекомендовал эту экскурсию тем, кто хочет увидеть и почувствовать душу Бангкока, не тратя много времени на планирование. Благодаря мини-группе и внимательному гиду, это было незабываемое путешествие, которое я всегда буду вспоминать с удовольствием!

  • R
    Rodion
    7 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком
    Все понравилось.
    В программе есть и небоскрёб, и храмы, и торговый центр, и круиз по вечерней реке.
  • К
    Ксения
    25 марта 2024
    Знакомство с Бангкоком
    Экскурсия ТОП! Обязательно к посещению! Смотрим основные места в спокойном темпе без перегрузки, с интересными рассказами гида! Виды вечернего Бангкока
    читать дальше

    с реки завораживают!
    Гид Паша и сфотографирует и позаботиться и вас в течении всей поездки и расскажет очень интересные факты о Бангкоке, королях, храмах, о жизни Будды и еще много чего❤️ Рекомендую🔥

    Экскурсия ТОП! Обязательно к посещению! Смотрим основные места в спокойном темпе без перегрузки, с интересными рассказами гида! Виды вечернего Бангкока с реки завораживают!
    Гид Паша и сфотографирует и позаботиться и вас в течении всей поездки и расскажет очень интересные факты о Бангкоке, королях, храмах, о жизни Будды и еще много чего❤️ Рекомендую🔥
  • G
    Genadij
    21 марта 2024
    Знакомство с Бангкоком
    Ekskursija dinamicnaja. Grupa nebolshaja, udobno. Gid raskazyval kak o istorii tak i o sovremenom Bankoke. Informacii dostatocno, ctoby sozdat pervoje vpeciatlenije o gorode. Nam ponravilos.
  • E
    Ekaterina
    28 февраля 2024
    Знакомство с Бангкоком
    Спасибо гиду Дмитрию за чудесный тур по Бангкоку. Если у вас немного времени, но посмотреть город хочется - это отличный
    читать дальше

    вариант. Черепашки растопили сердце. Прогулка на лодке и ужин - супер. Приняли участие в ритуалах. Смотровая площадка - лучшая из всех где я была. Спасибо, Дмитрий!

    Спасибо гиду Дмитрию за чудесный тур по Бангкоку. Если у вас немного времени, но посмотреть город хочется - это отличный вариант. Черепашки растопили сердце. Прогулка на лодке и ужин - супер. Приняли участие в ритуалах. Смотровая площадка - лучшая из всех где я была. Спасибо, Дмитрий!
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Это Бангкок
    Экскурсия очень понравилась
    Особое спасибо Тимуру
    Рекомендую!!! 🌞
    Экскурсия очень понравилась

