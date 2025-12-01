Побывать в старинном особняке и в храме Ват Арун и насладиться закатом на речном трамвае
Вы откроете столицу Таиланда с другой стороны — без суеты и шума, в мягком свете заката и фонарей.
Бангкок предстанет живым, мудрым собеседником, который делится своими тайнами только с теми, кто умеет замедлиться и слушать.
Вас ждут старинные особняки, прогулка по реке, вечерний храм Ват Арун и ночной цветочный рынок — всё, что делает Бангкок таким чарующим.
Описание водной прогулки
Искусство в старинном особняке
Начнём вечер с осмотра художественной галереи в королевском особняке. Здесь сочетаются тайская архитектура, утончённое искусство и атмосфера ускользающей старины.
Виды на реку Чаупхрая
Остановимся в парке у реки и посмотрим на старый форт — одно из редких напоминаний о старом Бангкоке.
Закат на воде
Отправимся на прогулку по реке на речном трамвае. Вы подниметесь на открытую площадку на крыше и полюбуетесь городскими пейзажами.
Храм Утренней Зари (Ват Арун)
Посетим знаменитый храм, который особенно прекрасен вечером, когда включается мягкая подсветка.
Прогулка по старому Бангкоку
Пройдём по тихим улочкам, где время будто остановилось. По пути навестим милых котиков при буддийском храме. И зайдём в католическую церковь Санта-Круз в старом португальском квартале — уголок старой Европы посреди Азии.
Вечерние огни и футуристические виды
Прогуляемся по набережной и посетим «Чаупхрая Скай Парк» — надземный парк-мост с фантастическими видами на ночной город.
Цветочный рынок Пак Клонг Талад
Завершим вечер на ночном цветочном рынке — среди благоухающих хризантем, орхидей и жасмина, под звуки живого города.
Организационные детали
Включено в стоимость: входные билеты, прогулка на речном трамвае и подарок-хризантема
Протяжённость пешего маршрута составляет около 3 км
В сезон дождей (июнь–ноябрь) захватите зонт
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Леонид — ваш гид в Бангкоке
Я вырос в Бангкоке и с 2010 года показываю его путешественникам. Буду рад раскрыть его для вас с самой интересной стороны!