Вы откроете столицу Таиланда с другой стороны — без суеты и шума, в мягком свете заката и фонарей. Бангкок предстанет живым, мудрым собеседником, который делится своими тайнами только с теми, кто умеет замедлиться и слушать. Вас ждут старинные особняки, прогулка по реке, вечерний храм Ват Арун и ночной цветочный рынок — всё, что делает Бангкок таким чарующим.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Бангкоке

Описание водной прогулки

Искусство в старинном особняке

Начнём вечер с осмотра художественной галереи в королевском особняке. Здесь сочетаются тайская архитектура, утончённое искусство и атмосфера ускользающей старины.

Виды на реку Чаупхрая

Остановимся в парке у реки и посмотрим на старый форт — одно из редких напоминаний о старом Бангкоке.

Закат на воде

Отправимся на прогулку по реке на речном трамвае. Вы подниметесь на открытую площадку на крыше и полюбуетесь городскими пейзажами.

Храм Утренней Зари (Ват Арун)

Посетим знаменитый храм, который особенно прекрасен вечером, когда включается мягкая подсветка.

Прогулка по старому Бангкоку

Пройдём по тихим улочкам, где время будто остановилось. По пути навестим милых котиков при буддийском храме. И зайдём в католическую церковь Санта-Круз в старом португальском квартале — уголок старой Европы посреди Азии.

Вечерние огни и футуристические виды

Прогуляемся по набережной и посетим «Чаупхрая Скай Парк» — надземный парк-мост с фантастическими видами на ночной город.

Цветочный рынок Пак Клонг Талад

Завершим вечер на ночном цветочном рынке — среди благоухающих хризантем, орхидей и жасмина, под звуки живого города.

Организационные детали