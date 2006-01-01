Примерно в 100 километрах от Бангкока находится курортный городок Си Рача. В центре города на острове 🏝️ Ко Лой расположен парк 🌳 отдыха, где Вы сделаете первую остановку, чтобы покормить огромных черепах и посетить Китайский храм. Храм расположен на невысокой горе, откуда открывается прекрасный вид на город 🏙️ и окрестные острова.

Затем на корабле 🛳️ Вы переправляетесь на остров Ко Си Чанг. Остров уникален своим населением: большинство местных островитян разговаривает на особом диалекте тайского языка. Здесь люди живут по принципам Фен Шуй. Жители острова считаются самыми счастливыми людьми Королевства. Здесь очень тихо и спокойно, туристов практически нет! Вначале Вы совершите обзорную экскурсию ⛳ вокруг острова на уникальных тук-туках, которые вручную изготавливают местные жители (больше нигде в мире таких тук-туков нет).

На первой остановке Вы совершите подъем на фуникулере в чудотворный монастырь. Людям, посетившим этот монастырь, по местным поверьям способствует удача!

Вы побываете в трех пещерах монастыря, где увидите чудеса природы, созданные руками человека. В одной пещере стены покрыты золотой фольгой, в другой находится статуя Бога Обезьян, в третьей — люди, чтобы привлечь удачу, приклеивают к стенам красные ленточки со своими именами.

В одной из пещер на Вас из стен будет смотреть лик женщины, покрытый золотом. Автором этого необычного произведения искусства является сама природа и лишь немного человек.

Во время второй остановки Вы увидите живописную бухту с гротами, которые в старину использовали пираты для хранения своих сокровищ. Затем Вы посетите дворцово-парковый ансамбль Короля Таиланда Рамы V. Прогулявшись по парку и сделав красивые 🤩 фотографии 📸 со смотровых площадок, Вы отправитесь на красивый и малолюдный пляж 🏖️ острова.

На пляже Вас ждет вкусный обед в национальном стиле на берегу моря 🌊. Отдохнув и накупавшись в чистом прозрачном море, Вы возвращаетесь назад в Бангкок.