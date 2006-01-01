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Ко Си Чанг — экскурсия на остров удачи

Gid_Vezde
Gid_Vezde – Гид из Бангкока
Ко Си Чанг — экскурсия на остров удачи
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Ко Си Чанг — экскурсия на остров удачи
Ко Си Чанг — экскурсия на остров удачи

Что вы увидите

  • Город Си Рача (о. Ко Лой):
  • черепахи
  • китайский храм
  • Остров Ко Сичанг:
  • фуникулер в китайский храм
  • дворцово-парковый ансамбль Короля Таиланда Рамы V
  • пляж
Примерно в 100 километрах от Бангкока находится курортный городок Си Рача. В центре города на острове 🏝️ Ко Лой расположен парк 🌳 отдыха, где Вы сделаете первую остановку, чтобы покормить огромных черепах и посетить Китайский храм. Храм расположен на невысокой горе, откуда открывается прекрасный вид на город 🏙️ и окрестные острова.
Затем на корабле 🛳️ Вы переправляетесь на остров Ко Си Чанг. Остров уникален своим населением: большинство местных островитян разговаривает на особом диалекте тайского языка. Здесь люди живут по принципам Фен Шуй. Жители острова считаются самыми счастливыми людьми Королевства. Здесь очень тихо и спокойно, туристов практически нет! Вначале Вы совершите обзорную экскурсию ⛳ вокруг острова на уникальных тук-туках, которые вручную изготавливают местные жители (больше нигде в мире таких тук-туков нет).
На первой остановке Вы совершите подъем на фуникулере в чудотворный монастырь. Людям, посетившим этот монастырь, по местным поверьям способствует удача!
Вы побываете в трех пещерах монастыря, где увидите чудеса природы, созданные руками человека. В одной пещере стены покрыты золотой фольгой, в другой находится статуя Бога Обезьян, в третьей — люди, чтобы привлечь удачу, приклеивают к стенам красные ленточки со своими именами.
В одной из пещер на Вас из стен будет смотреть лик женщины, покрытый золотом. Автором этого необычного произведения искусства является сама природа и лишь немного человек.
Во время второй остановки Вы увидите живописную бухту с гротами, которые в старину использовали пираты для хранения своих сокровищ. Затем Вы посетите дворцово-парковый ансамбль Короля Таиланда Рамы V. Прогулявшись по парку и сделав красивые 🤩 фотографии 📸 со смотровых площадок, Вы отправитесь на красивый и малолюдный пляж 🏖️ острова.
На пляже Вас ждет вкусный обед в национальном стиле на берегу моря 🌊. Отдохнув и накупавшись в чистом прозрачном море, Вы возвращаетесь назад в Бангкок.
Что входит
  • индивидуальный транспорт
  • входные билеты
  • обед
  • русский гид
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Ко Си Чанг — экскурсия на остров удачи
Ко Си Чанг — экскурсия на остров удачи
Ко Си Чанг — экскурсия на остров удачи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Gid_Vezde
Gid_Vezde
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