Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы

Узнайте историю Бангкока, посетив Королевский дворец и храмы. Профессиональный гид и фотограф сделают ваше путешествие незабываемым
Экскурсия по реке Чаупхрая в Бангкоке предлагает уникальную возможность посетить Королевский дворец и храмы с профессиональным гидом. Включены услуги гида, который расскажет о зарождении Бангкока и его изменениях. Перемещения между храмами на лодке и тук-туке добавят колорита. Важно соблюдать дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты. Гид может сделать фото и видео по запросу. Маршрут можно адаптировать по вашему желанию

5 причин купить эту прогулку

  • 📸 Профессиональные фото и видео бесплатно
  • 🚤 Перемещение на лодке и тук-туке
  • 🏰 Посещение Королевского дворца
  • 🕌 Узнайте секреты храмов
  • 🗺️ Возможность изменения маршрута
    • Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Изумрудный Будда
  • Храмы

    • Описание водной прогулки

    Увлекательная экскурсия по Бангкоку

    Приглашаем вас на одну из самых популярных экскурсий, где вы сможете посетить топовые места столицы Таиланда — Бангкока. Это уникальная возможность узнать о богатой истории города и его королей.

    Основные достопримечательности

    • Большой Королевский дворец
    • Храм Изумрудного Будды

    Большой Королевский дворец — это первый дворец династии Рама, который вошел в книгу рекордов Гинесса. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу величия и узнать множество интересных фактов.

    Уникальные храмы и их истории

    Во время экскурсии вы посетите необычные храмы, которые поразят вас своей архитектурой и историей. Мы обсудим:

    • Создание столицы
    • Чистку кармы
    • Буддизм и его влияние на культуру
    • Современные события и новости страны

    Профессиональные гиды

    Экскурсию проведу я или мой коллега, а во дворце вас будет сопровождать тайский русскоговорящий гид, который поделится с вами самыми интересными фактами и историями.

    Важная информация

    Обратите внимание, что во дворце и храмах действует строгий дресс-код:

    • Плечи и колени должны быть прикрыты (не платком).
    • Мужчинам необходимо надеть брюки.
    • Женщинам рекомендуется юбка ниже колен или длинные брюки.

    Маршрут экскурсии может быть изменён по вашему желанию, чтобы сделать ваше путешествие ещё более комфортным и интересным. Мы также можем организовать экскурсию для группы из 5-10 человек — стоимость уточняйте у гида.

    Не упустите возможность узнать больше о Бангкоке и его культуре, присоединяйтесь к нам!

    Время экскурсии может быть сдвинута на час вперед или назад

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • 1. Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды - первый дворец представителей династии Рама, где вы насладитесь прекрасными видами и древними архитектурными шедеврами. В Королевском дворце вам проведёт экскурсию лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке
    • 2. Часовая прогулка на индивидуальной лодочке (longtail boat) по каналам Бангкока после посещения дворца. Вы увидите тайские дома на воде, красивые храмы и большого сидячего Будду, покормите рыбок и сможете купить сувениры
    • 3. Храм Утренней зари (Wat Arun) на берегу реки Чаупхрая - символ Бангкока и всего Таиланда. Вы полюбуетесь невероятными цветными мозаиками и впечатляющей архитектурой с лодки, а я расскажу историю о визитной карточке Бангкока
    • 4. Храм черепах - посетим единственный храм, который находится внутри самой ступы, а также покормим черепах и очистим свою карму
    • Цветочный рынок - входит в десятку самых больших цветочных рынков мира. Здесь вы узнаете, чем цветочный бизнес Таиланда отличается от других стран
    • 5. Самое цветочное и красивое кафе в Бангкоке - где мы отдохнём и выпьем кофе (по желанию)
    • 6. Храм с крокодилами - в этом храме находятся 4 крокодила, за которыми ухаживают монахи
    • Храмы для посещения по желанию:
    • Храм Золотого Будды - здесь находится самая большая в мире золотая статуя (5,4 тонны) с необычной историей, датируемая примерно 13 веком
    • Китайский храм Гуань Инь - первый храм в китайском квартале, посвященный богине Гуань Инь, где люди просят благословения на здоровье
    • Храм Лежащего Будды (Wat Pho) - здесь вас встретят гигантская статуя Будды в ожидании нирваны и полное умиротворение. А также индуистский алтарь, священное дерево Бодхи и невероятно красивые ступы, символизирующие эпоху правления династии Чакри. Внутри храма вас также будет сопровождать лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке (посещение после Королевского дворца)
    Что включено
    • Работа русского гида
    • Работа тайского русскоговорящего гида
    Что не входит в цену
    • Вход во дворец 500 бат с чел
    • Катание на лодочке 1500 бат за всех
    • Транспортные расходы
    • Обед
    • Любой другой вход в платные храмы
    • Вход на башню Маханакон
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Отель клиента
    Завершение: Последняя точка маршрута
    Когда и сколько длится?
    Когда: Время экскурсии может быть сдвинута на час вперед или назад
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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