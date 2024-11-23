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Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Увлекательная экскурсия по Бангкоку
Приглашаем вас на одну из самых популярных экскурсий, где вы сможете посетить топовые места столицы Таиланда — Бангкока. Это уникальная возможность узнать о богатой истории города и его королей.
Основные достопримечательности
- Большой Королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды
Большой Королевский дворец — это первый дворец династии Рама, который вошел в книгу рекордов Гинесса. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу величия и узнать множество интересных фактов.
Уникальные храмы и их истории
Во время экскурсии вы посетите необычные храмы, которые поразят вас своей архитектурой и историей. Мы обсудим:
- Создание столицы
- Чистку кармы
- Буддизм и его влияние на культуру
- Современные события и новости страны
Профессиональные гиды
Экскурсию проведу я или мой коллега, а во дворце вас будет сопровождать тайский русскоговорящий гид, который поделится с вами самыми интересными фактами и историями.
Важная информация
Обратите внимание, что во дворце и храмах действует строгий дресс-код:
- Плечи и колени должны быть прикрыты (не платком).
- Мужчинам необходимо надеть брюки.
- Женщинам рекомендуется юбка ниже колен или длинные брюки.
Маршрут экскурсии может быть изменён по вашему желанию, чтобы сделать ваше путешествие ещё более комфортным и интересным. Мы также можем организовать экскурсию для группы из 5-10 человек — стоимость уточняйте у гида.
Не упустите возможность узнать больше о Бангкоке и его культуре, присоединяйтесь к нам!
Время экскурсии может быть сдвинута на час вперед или назад
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды - первый дворец представителей династии Рама, где вы насладитесь прекрасными видами и древними архитектурными шедеврами. В Королевском дворце вам проведёт экскурсию лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке
- 2. Часовая прогулка на индивидуальной лодочке (longtail boat) по каналам Бангкока после посещения дворца. Вы увидите тайские дома на воде, красивые храмы и большого сидячего Будду, покормите рыбок и сможете купить сувениры
- 3. Храм Утренней зари (Wat Arun) на берегу реки Чаупхрая - символ Бангкока и всего Таиланда. Вы полюбуетесь невероятными цветными мозаиками и впечатляющей архитектурой с лодки, а я расскажу историю о визитной карточке Бангкока
- 4. Храм черепах - посетим единственный храм, который находится внутри самой ступы, а также покормим черепах и очистим свою карму
- Цветочный рынок - входит в десятку самых больших цветочных рынков мира. Здесь вы узнаете, чем цветочный бизнес Таиланда отличается от других стран
- 5. Самое цветочное и красивое кафе в Бангкоке - где мы отдохнём и выпьем кофе (по желанию)
- 6. Храм с крокодилами - в этом храме находятся 4 крокодила, за которыми ухаживают монахи
- Храмы для посещения по желанию:
- Храм Золотого Будды - здесь находится самая большая в мире золотая статуя (5,4 тонны) с необычной историей, датируемая примерно 13 веком
- Китайский храм Гуань Инь - первый храм в китайском квартале, посвященный богине Гуань Инь, где люди просят благословения на здоровье
- Храм Лежащего Будды (Wat Pho) - здесь вас встретят гигантская статуя Будды в ожидании нирваны и полное умиротворение. А также индуистский алтарь, священное дерево Бодхи и невероятно красивые ступы, символизирующие эпоху правления династии Чакри. Внутри храма вас также будет сопровождать лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке (посещение после Королевского дворца)
Что включено
- Работа русского гида
- Работа тайского русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Вход во дворец 500 бат с чел
- Катание на лодочке 1500 бат за всех
- Транспортные расходы
- Обед
- Любой другой вход в платные храмы
- Вход на башню Маханакон