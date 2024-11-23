📸 Профессиональные фото и видео бесплатно 🚤 Перемещение на лодке и тук-туке 🏰 Посещение Королевского дворца 🕌 Узнайте секреты храмов 🗺️ Возможность изменения маршрута

Экскурсия по реке Чаупхрая в Бангкоке предлагает уникальную возможность посетить Королевский дворец и храмы с профессиональным гидом. Включены услуги гида, который расскажет о зарождении Бангкока и его изменениях. Перемещения между храмами на лодке и тук-туке добавят колорита. Важно соблюдать дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты. Гид может сделать фото и видео по запросу. Маршрут можно адаптировать по вашему желанию

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Увлекательная экскурсия по Бангкоку

Приглашаем вас на одну из самых популярных экскурсий, где вы сможете посетить топовые места столицы Таиланда — Бангкока. Это уникальная возможность узнать о богатой истории города и его королей.

Основные достопримечательности

Большой Королевский дворец

Храм Изумрудного Будды

Большой Королевский дворец — это первый дворец династии Рама, который вошел в книгу рекордов Гинесса. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу величия и узнать множество интересных фактов.

Уникальные храмы и их истории

Во время экскурсии вы посетите необычные храмы, которые поразят вас своей архитектурой и историей. Мы обсудим:

Создание столицы

Чистку кармы

Буддизм и его влияние на культуру

Современные события и новости страны

Профессиональные гиды

Экскурсию проведу я или мой коллега, а во дворце вас будет сопровождать тайский русскоговорящий гид, который поделится с вами самыми интересными фактами и историями.

Важная информация

Обратите внимание, что во дворце и храмах действует строгий дресс-код:

Плечи и колени должны быть прикрыты (не платком).

Мужчинам необходимо надеть брюки.

Женщинам рекомендуется юбка ниже колен или длинные брюки.

Маршрут экскурсии может быть изменён по вашему желанию, чтобы сделать ваше путешествие ещё более комфортным и интересным. Мы также можем организовать экскурсию для группы из 5-10 человек — стоимость уточняйте у гида.

Не упустите возможность узнать больше о Бангкоке и его культуре, присоединяйтесь к нам!