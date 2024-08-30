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на реке Квай, исследовал древнюю столицу Аюттхайя и погружался в самые таинственные уголки Бангкока. Благодаря вам я побывал в таких местах, о которых даже не подозревал. Уже не первый год в конце экскурсии я слышу аплодисменты и благодарность за проведённое вместе время. Свяжитесь со мной, и мы вместе отправимся в путешествие, полное незабываемых впечатлений!