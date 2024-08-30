Бангкок. В поисках просветления

Ват Прайюн. Уединённый храм с необычной архитектурой и спокойной атмосферой. Здесь можно покормить черепах в пруду и ощутить гармонию природы и религии
Эта экскурсия раскроет перед вами контрасты и очарование Бангкока.

Посетите величественные храмы Ват Арун и Ват Прайюн, поднимитесь на смотровую площадку небоскрёба МахаНакхон и завершите день незабываемым круизом по реке Чао
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Прайя. Узнайте секреты города - от древних святынь до современных чудес.

Насладитесь захватывающими видами на город с высоты 314 метров, погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда и ощутите гармонию природы и религии.

В завершение дня, наслаждаясь вечерними видами на освещённые достопримечательности Бангкока, вы почувствуете настоящую магию города

5 причин купить эту прогулку

  • 🌆 Захватывающие виды с небоскрёба МахаНакхон
  • 🏯 Величественные храмы Ват Арун и Ват Прайюн
  • 🚤 Романтичный круиз по реке Чао Прайя
  • 🖼️ Уникальные выставки в Айкон Сиам
  • 🌿 Гармония природы и религии в Ват Прайюн
    • Бангкок. В поисках просветления
    Бангкок. В поисках просветления
    Бангкок. В поисках просветления
    Ближайшие даты:
    Время начала: 12:00, 12:30, 13:00

    Что можно увидеть

  • МахаНакхон
  • Ват Арун
  • Ват Прайюн
  • Айкон Сиам
  • Река Чао Прайя

    • Описание водной прогулки

    Что вас ожидает

    Маха.
    Накхон. Один из самых высоких небоскрёбов Бангкока с потрясающей смотровой площадкой. Насладитесь захватывающими видами на город с высоты 314 метров и почувствуйте себя на вершине мира!
  • Ват Арун. Величественный храм на берегу реки Чао Прайя, украшенный мозаикой из цветного фарфора. Вы погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда и узнаете больше о местных обрядах и традициях.
  • Ват Прайюн. Уединённый храм с необычной архитектурой и спокойной атмосферой. Здесь можно покормить черепах в пруду и ощутить гармонию природы и религии.
  • Айкон Сиам. Современный культурный центр. В нём проводятся уникальные выставки и мероприятия, отражающие богатое культурное наследие Таиланда.
  • Круиз по реке Чао Прайя. Завершите день романтичной водной прогулкой, наслаждаясь вечерними видами на освещённые достопримечательности Бангкока! Наблюдая за отражающимися в воде огнями, вы ощутите настоящую магию города.

    • Организационные детали

    • Поедем на легковом автомобиле Toyota или аналогичном. В машине для вас всегда будет доступна питьевая вода.
    • В стоимость всё включено.
    • Во время посещения храмовых комплексов необходимо прикрывать плечи и колени.
    • Фотографирование разрешено в большинстве мест, но в некоторых храмах могут быть ограничения.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный$220
    Дети 4-14 лет$150
    Дети до 3 лет$10
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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