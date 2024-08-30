Эта экскурсия раскроет перед вами контрасты и очарование Бангкока.
Посетите величественные храмы Ват Арун и Ват Прайюн, поднимитесь на смотровую площадку небоскрёба МахаНакхон и завершите день незабываемым круизом по реке Чао
Посетите величественные храмы Ват Арун и Ват Прайюн, поднимитесь на смотровую площадку небоскрёба МахаНакхон и завершите день незабываемым круизом по реке Чао
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Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
Маха.
Накхон. Один из самых высоких небоскрёбов Бангкока с потрясающей смотровой площадкой. Насладитесь захватывающими видами на город с высоты 314 метров и почувствуйте себя на вершине мира!
Ват Арун. Величественный храм на берегу реки Чао Прайя, украшенный мозаикой из цветного фарфора. Вы погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда и узнаете больше о местных обрядах и традициях. Ват Прайюн. Уединённый храм с необычной архитектурой и спокойной атмосферой. Здесь можно покормить черепах в пруду и ощутить гармонию природы и религии. Айкон Сиам. Современный культурный центр. В нём проводятся уникальные выставки и мероприятия, отражающие богатое культурное наследие Таиланда. Круиз по реке Чао Прайя. Завершите день романтичной водной прогулкой, наслаждаясь вечерними видами на освещённые достопримечательности Бангкока! Наблюдая за отражающимися в воде огнями, вы ощутите настоящую магию города.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле Toyota или аналогичном. В машине для вас всегда будет доступна питьевая вода.
- В стоимость всё включено.
- Во время посещения храмовых комплексов необходимо прикрывать плечи и колени.
- Фотографирование разрешено в большинстве мест, но в некоторых храмах могут быть ограничения.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$220
|Дети 4-14 лет
|$150
|Дети до 3 лет
|$10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Бангкоке
Провёл экскурсии для 91 туриста
Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Я провожу экскурсии в самом сердце Таиланда. В столице страны, городе контрастов и противоречий, в городе, который обязан посетить каждый — в Бангкоке! Я проводил двухдневные экскурсииЗадать вопрос
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