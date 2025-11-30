Эта экскурсия создана для тех, кто любит кино и умеет ценить хороший авантюрный юмор.
Она подойдёт компаниям, ищущим драйв и лёгкое безумие, а также всем, кто хочет увидеть город таким, каким он показан в культовой комедии «Мальчишник в Бангкоке».
Главная идея проста — вы погружаетесь в сюжет фильма и проходите по локациям, где родились самые запоминающиеся сцены.
Описание экскурсии
Китайский квартал
Мы начнём с улиц, которые часто появлялись в фильме во время поисков пропавшего друга. Вы увидите:
- тот самый тату-салон, знакомый зрителям по одной из самых обсуждаемых сцен
- уличную еду из списка Michelin — простой, но яркий вкус настоящего Бангкока
- по желанию — скрытые бары с авторскими коктейлями
Отель и бар на крыше
Следующая остановка — легендарная площадка на крыше отеля, где герои понимают, что снова ввязались в сумасшедшую историю. Здесь вас ждут:
- закатные виды, от которых трудно отвести взгляд
- огни ночного города под вами
- фирменный коктейль Hangovertini, созданный после съёмок фильма
Soi Cowboy
Одна из самых узнаваемых улиц Бангкока — яркая и шумнаяя. Герои фильма ходили по ней в поисках подсказок, и мы пройдём этим же маршрутом. Перед вами предстанут:
- улицы, где движение не прекращается ни на секунду
- ночные заведения за неоновыми вывесками
- атмосферные бары в китайском стиле — красные фонари, бамбуковая мебель и интерьеры, напоминающие декорации к фильму
И помните: всё, что происходит в Бангкоке, действительно остаётся в Бангкоке:)
Организационные детали
- Экскурсия строго 21+
- Дополнительно оплачивается: транспорт между локациями (такси или тук-тук) — около 1000 батов на группу, еда и напитки (по желанию зайдём в любой бар) — от 10 до 500 батов за коктейль
- Бар в отеле на крыше — от 1000 батов за коктейль.
- По запросу можем провести экскурсию для большего количества участников и/или организовать трансфер на минивэне. Подробности уточняйте в сообщениях
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 1882 туристов
Мы лицензированная туристическая компания, работающая в Таиланде. В нашей команде носители русского, украинского, польского языков, отлично говорим по-английски. Также есть русский гид, свободно владеющий тайским и лаосским языками.
