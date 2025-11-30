Эта экскурсия создана для тех, кто любит кино и умеет ценить хороший авантюрный юмор. Она подойдёт компаниям, ищущим драйв и лёгкое безумие, а также всем, кто хочет увидеть город таким, каким он показан в культовой комедии «Мальчишник в Бангкоке». Главная идея проста — вы погружаетесь в сюжет фильма и проходите по локациям, где родились самые запоминающиеся сцены.

Описание экскурсии

Китайский квартал

Мы начнём с улиц, которые часто появлялись в фильме во время поисков пропавшего друга. Вы увидите:

тот самый тату-салон, знакомый зрителям по одной из самых обсуждаемых сцен

уличную еду из списка Michelin — простой, но яркий вкус настоящего Бангкока

по желанию — скрытые бары с авторскими коктейлями

Отель и бар на крыше

Следующая остановка — легендарная площадка на крыше отеля, где герои понимают, что снова ввязались в сумасшедшую историю. Здесь вас ждут:

закатные виды, от которых трудно отвести взгляд

огни ночного города под вами

фирменный коктейль Hangovertini, созданный после съёмок фильма

Soi Cowboy

Одна из самых узнаваемых улиц Бангкока — яркая и шумнаяя. Герои фильма ходили по ней в поисках подсказок, и мы пройдём этим же маршрутом. Перед вами предстанут:

улицы, где движение не прекращается ни на секунду

ночные заведения за неоновыми вывесками

атмосферные бары в китайском стиле — красные фонари, бамбуковая мебель и интерьеры, напоминающие декорации к фильму

И помните: всё, что происходит в Бангкоке, действительно остаётся в Бангкоке:)

Организационные детали