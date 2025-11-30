Мои заказы

По следам «Мальчишника в Бангкоке» (21+)

Прогулка по локациям из фильма - и рассказы о «другом» Таиланде, который обычно остаётся за кадром
Эта экскурсия создана для тех, кто любит кино и умеет ценить хороший авантюрный юмор.

Она подойдёт компаниям, ищущим драйв и лёгкое безумие, а также всем, кто хочет увидеть город таким, каким он показан в культовой комедии «Мальчишник в Бангкоке».

Главная идея проста — вы погружаетесь в сюжет фильма и проходите по локациям, где родились самые запоминающиеся сцены.
По следам «Мальчишника в Бангкоке» (21+)© Ольга
Описание экскурсии

Китайский квартал

Мы начнём с улиц, которые часто появлялись в фильме во время поисков пропавшего друга. Вы увидите:

  • тот самый тату-салон, знакомый зрителям по одной из самых обсуждаемых сцен
  • уличную еду из списка Michelin — простой, но яркий вкус настоящего Бангкока
  • по желанию — скрытые бары с авторскими коктейлями

Отель и бар на крыше

Следующая остановка — легендарная площадка на крыше отеля, где герои понимают, что снова ввязались в сумасшедшую историю. Здесь вас ждут:

  • закатные виды, от которых трудно отвести взгляд
  • огни ночного города под вами
  • фирменный коктейль Hangovertini, созданный после съёмок фильма

Soi Cowboy

Одна из самых узнаваемых улиц Бангкока — яркая и шумнаяя. Герои фильма ходили по ней в поисках подсказок, и мы пройдём этим же маршрутом. Перед вами предстанут:

  • улицы, где движение не прекращается ни на секунду
  • ночные заведения за неоновыми вывесками
  • атмосферные бары в китайском стиле — красные фонари, бамбуковая мебель и интерьеры, напоминающие декорации к фильму

И помните: всё, что происходит в Бангкоке, действительно остаётся в Бангкоке:)

Организационные детали

  • Экскурсия строго 21+
  • Дополнительно оплачивается: транспорт между локациями (такси или тук-тук) — около 1000 батов на группу, еда и напитки (по желанию зайдём в любой бар) — от 10 до 500 батов за коктейль
  • Бар в отеле на крыше — от 1000 батов за коктейль.
  • По запросу можем провести экскурсию для большего количества участников и/или организовать трансфер на минивэне. Подробности уточняйте в сообщениях
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 1882 туристов
Мы лицензированная туристическая компания, работающая в Таиланде. В нашей команде носители русского, украинского, польского языков, отлично говорим по-английски. Также есть русский гид, свободно владеющий тайским и лаосским языками. Работаем с
читать дальше

русскоговорящими и англоговорящими тайскими гидами. Мы любим Таиланд всем сердцем и душой, давно тут живём. И как местные жители можем рассказать о нём то, что вы никогда не найдёте в интернете. Наши экскурсии проходят по самым топовым местам Таиланда. Также составляем индивидуальные путешествия по вашим запросам.

