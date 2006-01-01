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Удивительная Паттайя

Gid_Vezde
Gid_Vezde – Гид из Бангкока
Удивительная Паттайя
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Удивительная Паттайя
Удивительная Паттайя

Что вы увидите

  • Храмовый комплекс Ват Ян
  • гора Као Чи Чан с наскальным изображением Будды
  • Паттайя
  • Холм Будды и смотровая площадка
  • шоу трасвеститов «Колизей»
Если у Вас есть свободный день в Бангкоке, и Вы хотели бы провести его посещая наиболее интересные места развлечений за пределами столицы ⭐️ Таиланда, то экскурсия ⛳ «Удивительная Паттайя» — это то, что Вам нужно. Паттайя — зто самый динамичный, бурлящий и полнокровный курорт Таиланда.
Свое знакомство с этим удивительным городом Вы начнете на территории Храмового комплекса Ват Ян, самого большого Храмового комплекса в провинции Чонбури. Вы увидите гору Као Чи Чан с наскальным изображением Будды, выполненным из чистого золота и входящим в Книгу реккордов Гиннеса как самое большое наскальное изображение Будды в мире. Вы посетите змеиную ферму, где увидите увлекательнейшее змеиное шоу и узнаете много нового о жизни рептилий.
Паттайя — курортный город 🏙️, а значит нельзя получить полное представление о городе не посетив его пляж 🏖️. На одном из лучших пляжей Паттайи Вас ждет не только возможность искупаться в теплых водах Сиамского Залива, но и замечательный обед в тайском стиле прямо на берегу моря 🌊 в шезлонгах под зонтиками.
После обеда изрядно подкрепившись самое время подняться на Холм Будды и смотровую площадку, где с высоты птичьего полета открывается изумительный вид на этот удивительный город.
Ну и конечно, какая Паттайя без ночных развлечений? Вы посетите шоу трасвеститов «Колизей» — самое красочное шоу трансвеститов в Таиланде. Костюмы артистов, как и сама шоу-программа просто поражают своей красотой и насыщенностью. А по окончании шоу Вас ожидает самое известное место Паттайи — легендарная Walking Street — улица разврата, которая известна практически любому туристу, уже посетившему или еще только планирующему поездку в Таиланд.
Что входит
  • индивидуальный транспорт
  • все входные билеты
  • обед на пляже
  • русский гид
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Удивительная Паттайя
Удивительная Паттайя
Удивительная Паттайя

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Gid_Vezde
Gid_Vezde
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