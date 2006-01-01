Если у Вас есть свободный день в Бангкоке, и Вы хотели бы провести его посещая наиболее интересные места развлечений за пределами столицы ⭐️ Таиланда, то экскурсия ⛳ «Удивительная Паттайя» — это то, что Вам нужно. Паттайя — зто самый динамичный, бурлящий и полнокровный курорт Таиланда.

Свое знакомство с этим удивительным городом Вы начнете на территории Храмового комплекса Ват Ян, самого большого Храмового комплекса в провинции Чонбури. Вы увидите гору Као Чи Чан с наскальным изображением Будды, выполненным из чистого золота и входящим в Книгу реккордов Гиннеса как самое большое наскальное изображение Будды в мире. Вы посетите змеиную ферму, где увидите увлекательнейшее змеиное шоу и узнаете много нового о жизни рептилий.

Паттайя — курортный город 🏙️, а значит нельзя получить полное представление о городе не посетив его пляж 🏖️. На одном из лучших пляжей Паттайи Вас ждет не только возможность искупаться в теплых водах Сиамского Залива, но и замечательный обед в тайском стиле прямо на берегу моря 🌊 в шезлонгах под зонтиками.

После обеда изрядно подкрепившись самое время подняться на Холм Будды и смотровую площадку, где с высоты птичьего полета открывается изумительный вид на этот удивительный город.

Ну и конечно, какая Паттайя без ночных развлечений? Вы посетите шоу трасвеститов «Колизей» — самое красочное шоу трансвеститов в Таиланде. Костюмы артистов, как и сама шоу-программа просто поражают своей красотой и насыщенностью. А по окончании шоу Вас ожидает самое известное место Паттайи — легендарная Walking Street — улица разврата, которая известна практически любому туристу, уже посетившему или еще только планирующему поездку в Таиланд.