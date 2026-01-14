Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

В историческом центре Бангкока вас ждут прогулки по аллеям Большого Королевского Дворца, знакомство с правящими династиями и историей Таиланда.Вы увидите церемонию смены караула, прокатитесь на длиннохвостых лодках по каналам, узнаете,

как живут местные жители в домиках на сваях, и попробуете street-food. Также посетите храм Изумрудного Будды, примете участие в традиционном обряде в храме Ват Арун, увидите Лежащего Будду в храме Ват Пхо и насладитесь панорамой с Золотой Горы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

🚢 🚘 Мы встретимся у трапа круизного лайнера в порту Бангкока Лаем Чабанг и поедем на комфортабельном автомобиле в исторический центр города — королевский остров Раттанакосин.

Большой Королевский Дворец и храм Изумрудного Будды

Первым объектом программы станет дворец, на территории которого вы прогуляемся по внутренним дворикам, аллеям и паркам, познакомитесь с традиционной дворцовой архитектурой Сиама и услышите интересные факты о высоко почитаемой местной святыне — Изумрудном Будде. Наблюдая за сменой королевского караула, узнаете, почему гвардейцы одеты в форму русской царской армии. Рассмотрите гардероб королевы Сирикит в ее личной коллекции платьев из шёлка. А также посетите музей королевских регалий и оружия разных эпох.

Прогулка на длиннохвостой лодке по «Азиатской Венеции»

Именно так часто называют Бангкок, где в старину вместо дорог использовались водные каналы. Здесь, как и 300 лет назад, люди живут у воды в небольших домиках на сваях и передвигаются по воде. Вы познакомитесь с бытом обычных тайцев, невероятно контрастирующим с королевской роскошью. Сможете покормить рыбу в реке прямо с рук, что, по местным поверьям, очищает карму. А если будет желание — попробуете что-нибудь вкусненькое на плавучем рынке, где продавцы и покупатели передвигаются на небольших лодочках.

Обряд на удачу, крупнейший Лежащий Будда и сказочный закат

В храме Утренней Зари, изображенном на монете достоинством 10 батов, вы навестите настоятеля храма и сможете поучаствовать в обряде на привлечение удачи, в котором буддистский монах повяжет вам священные ленты на запястье. На пароме через реку Чаопхрайя переберетесь к храму Ват Пхо. Обойдете вокруг самого большого изваяния Лежащего Будды (46 метров в длину) и насладитесь тенистыми галереями храма. А в завершение полюбуетесь закатом на вершине Золотой Горы в храме Ват Сакет, откуда открывается невероятная панорама на королевский остров Раттанакосин и современный город небоскрёбов.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками столицы королевства Таиланд.

Организационные детали