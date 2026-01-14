Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

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Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров

Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
В историческом центре Бангкока вас ждут прогулки по аллеям Большого Королевского Дворца, знакомство с правящими династиями и историей Таиланда.

Вы увидите церемонию смены караула, прокатитесь на длиннохвостых лодках по каналам, узнаете,
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как живут местные жители в домиках на сваях, и попробуете street-food.

Также посетите храм Изумрудного Будды, примете участие в традиционном обряде в храме Ват Арун, увидите Лежащего Будду в храме Ват Пхо и насладитесь панорамой с Золотой Горы

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚢 Индивидуальный подход и комфорт
  • 🏰 Посещение главных достопримечательностей
  • 🍜 Попробуйте местный street-food
  • 🚤 Прогулка на длиннохвостых лодках
  • 🌅 Незабываемые виды с Золотой Горы
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров

Что можно увидеть

  • Большой Королевский Дворец
  • Храм Изумрудного Будды
  • Храм Ват Арун
  • Храм Ват Пхо
  • Золотая Гора

Описание экскурсии

🚢 🚘 Мы встретимся у трапа круизного лайнера в порту Бангкока Лаем Чабанг и поедем на комфортабельном автомобиле в исторический центр города — королевский остров Раттанакосин.

Большой Королевский Дворец и храм Изумрудного Будды

Первым объектом программы станет дворец, на территории которого вы прогуляемся по внутренним дворикам, аллеям и паркам, познакомитесь с традиционной дворцовой архитектурой Сиама и услышите интересные факты о высоко почитаемой местной святыне — Изумрудном Будде. Наблюдая за сменой королевского караула, узнаете, почему гвардейцы одеты в форму русской царской армии. Рассмотрите гардероб королевы Сирикит в ее личной коллекции платьев из шёлка. А также посетите музей королевских регалий и оружия разных эпох.

Прогулка на длиннохвостой лодке по «Азиатской Венеции»

Именно так часто называют Бангкок, где в старину вместо дорог использовались водные каналы. Здесь, как и 300 лет назад, люди живут у воды в небольших домиках на сваях и передвигаются по воде. Вы познакомитесь с бытом обычных тайцев, невероятно контрастирующим с королевской роскошью. Сможете покормить рыбу в реке прямо с рук, что, по местным поверьям, очищает карму. А если будет желание — попробуете что-нибудь вкусненькое на плавучем рынке, где продавцы и покупатели передвигаются на небольших лодочках.

Обряд на удачу, крупнейший Лежащий Будда и сказочный закат

В храме Утренней Зари, изображенном на монете достоинством 10 батов, вы навестите настоятеля храма и сможете поучаствовать в обряде на привлечение удачи, в котором буддистский монах повяжет вам священные ленты на запястье. На пароме через реку Чаопхрайя переберетесь к храму Ват Пхо. Обойдете вокруг самого большого изваяния Лежащего Будды (46 метров в длину) и насладитесь тенистыми галереями храма. А в завершение полюбуетесь закатом на вершине Золотой Горы в храме Ват Сакет, откуда открывается невероятная панорама на королевский остров Раттанакосин и современный город небоскрёбов.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками столицы королевства Таиланд.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Мы встретим вас в круизном порту Бангкока Лаем Чабанг и после экскурсии отвезем обратно.
  • Мы также можем забрать вас из отелей соседнего курорта Паттайя или из самого Бангкока.
  • Время начала и длительность экскурсии зависит от вашего круизного расписания. Все детали уточняются при бронировании.
  • В стоимость входит работа русскоговорящего гида; транспорт по основному маршруту: автомобиль, лодка по каналам; входные билеты.
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию) оплачивается по меню выбранного вами ресторана; подношения монахам; корм для рыб; личные расходы.
  • По желанию и за дополнительную плату мы сможем посетить и другие достопримечательности: океанариум, музеи и аттракционы.
  • Для посещения Королевского Дворца и храмов необходимо соблюдать некоторые правила. Одежда должна быть опрятной с закрытыми плечами и коленями.
  • Маршрут и время экскурсии могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями. Возможны изменения в маршруте в связи с независящими от организаторов факторами (погодные условия, политические акции, религиозные праздники или королевские церемонии).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1392 туристов
Всю сознательную жизнь я проработал на телевидении в Москве режиссёром, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013 году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа).
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Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого путешественника мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать. Желаем вам приятного отдыха!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
M
Была прекрасная экскурсия Замечательный гид. Очень тёплая Я,внимательно и эрудированная Экскурсия полностью совпадали с намерением планом. Огромное спасибо организатору. Мы очень довольны,будем рекомендовать всем знакомым,кто соберётся ехать в Бангкок
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Людмила
Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было легко общаться. Очень познавательно по королевской резиденции, узнали много нового
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для себя, нафоторгафировались. Впечатления незабываемые, и затем на лодке прокатились по каналам. Это тоже очень впечатляющее путешествие начиная с самой лодки и заканчивая видами на берегах. Даже покормили сомиков прямо с борта лодки. Радовались как дети. Очень понравилось. Единственно очень долго не могли согласовать трансфер от лайнера до города и обратно, но в конечном итоге все сложилось наилучшим образом.

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Т
Мы побывали в Бангкоке, и увидели его с разных сторон, и королевской и простой с плавучими рынками.
Нашим гидом был Кай. Он хорошо говорит по русски, доброжелательный и весёлый. Интересно рассказывает.
Сама экскурсия хорошо спланирована по маршруту и программе, есть возможность увидеть многое за один день.
Спасибо большое, за такую прекрасную экскурсию и организатору Дмитрию и нашему гиду Каю!!
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