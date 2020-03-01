Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

  1. Таиланд
  2. Бангкок
  3. Экскурсии

  4. Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров

Объемное впечатление об истории, культуре и атмосфере Сиама на прогулке по must-see местам столицы

Дмитрий
Задать вопрос
Дмитрий – представитель гидов
В историческом центре города вы прогуляетесь по роскошным аллеям Большого Королевского Дворца, узнаете о правящих династиях и истории Тайланда, отстоявшего свою независимость, и увидите церемонию смены караула.

Прокатитесь на длиннохвостых лодках по каналам, посмотрите, как живут подданные в домиках на сваях у воды и попробуете местный street-food.

А также познакомитесь с главной святыней тайцев в храме Изумрудного Будды, поучаствуете в традиционном обряде в храме Ват Арун, увидите самого большого Лежащего Будду в храме Ват Пхо и подниметесь на смотровую площадку храма Золотая гора.
От $400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Встреча в круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
Забронировать экскурсию
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров

Что вас ожидает

🚢 🚘 Мы встретимся у трапа круизного лайнера в порту Бангкока Лаем Чабанг и поедем на комфортабельном автомобиле в исторический центр города — королевский остров Раттанакосин.

Большой Королевский Дворец и храм Изумрудного Будды
Первым объектом программы станет дворец, на территории которого вы прогуляемся по внутренним дворикам, аллеям и паркам, познакомитесь с традиционной дворцовой архитектурой Сиама и услышите интересные факты о высоко почитаемой местной святыне — Изумрудном Будде. Наблюдая за сменой королевского караула, узнаете, почему гвардейцы одеты в форму русской царской армии. Рассмотрите гардероб королевы Сирикит в ее личной коллекции платьев из шёлка. А также посетите музей королевских регалий и оружия разных эпох.

Прогулка на длиннохвостой лодке по «Азиатской Венеции»
Именно так часто называют Бангкок, где в старину вместо дорог использовались водные каналы. Здесь, как и 300 лет назад, люди живут у воды в небольших домиках на сваях и передвигаются по воде. Вы познакомитесь с бытом обычных тайцев, невероятно контрастирующим с королевской роскошью. Сможете покормить рыбу в реке прямо с рук, что, по местным поверьям, очищает карму. А если будет желание — попробуете что-нибудь вкусненькое на плавучем рынке, где продавцы и покупатели передвигаются на небольших лодочках.

Обряд на удачу, крупнейший Лежащий Будда и сказочный закат
В храме Утренней Зари, изображенном на монете достоинством 10 бат, вы навестите настоятеля храма и сможете поучаствовать в обряде на привлечение удачи, в котором буддистский монах повяжет вам священные ленты на запястье. На пароме через реку Чаопхрайя переберетесь к храму Ват Пхо. Обойдете вокруг самого большого изваяния Лежащего Будды (46 метров в длину) и насладитесь тенистыми галереями храма. А в завершение полюбуетесь закатом на вершине Золотой Горы в храме Ват Сакет, откуда открывается невероятная панорама на королевский остров Раттанакосин и современный город небоскрёбов.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками столицы королевства Таиланд.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Мы встретим вас в круизном порту Бангкока Лаем Чабанг и после экскурсии отвезем обратно.
  • Мы также можем забрать вас из отелей соседнего курорта Паттайя или из самого Бангкока.
  • Время начала и длительность экскурсии зависит от вашего круизного расписания. Все детали уточняются при бронировании.
  • В стоимость входит работа русскоговорящего гида; транспорт по основному маршруту: автомобиль, лодка по каналам; входные билеты.
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию) оплачивается по меню выбранного вами ресторана; подношения монахам; корм для рыб; личные расходы.
  • По желанию и за дополнительную плату мы сможем посетить и другие достопримечательности: океанариум, музеи и аттракционы.
  • Для посещения Королевского Дворца и храмов необходимо соблюдать некоторые правила. Одежда должна быть опрятной с закрытыми плечами и коленями.
  • Маршрут и время экскурсии могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями. Возможны изменения в маршруте в связи с независящими от организаторов факторами (погодные условия, политические акции, религиозные праздники или королевские церемонии).
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в круизном порту Бангкока Лаем Чабанг.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Всю сознательную жизнь проработал на телевидении в Москве режиссером, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013-ом году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого туриста мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать на путешествиях. Желаем вам приятного отдыха!
Напишите мне

Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местамДругой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местамДругой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
От $200 за экскурсию
5.5 часов
69 отзывов
Открыть настоящий Бангкок и получить лайфхаки для классного отдыха в стране на пешеходной экскурсии
Эта экскурсия будет интересна как бывалым путешественникам, так и новичкам. Вы увидите столицу Таиланда без туристических декораций, прочувствуете колорит и настоящий дух города. Прокатитесь на длиннохвостой лодке по древним каналам и реке Чао Пхрайя, прогуляетесь по индийскому и китайскому кварталам, побываете в экзотических храмах, куда редко водят туристов, узнаете об истории, культуре и традициях Королевства Таиланд и обязательно попробуете настоящую тайскую кухню.
Вечерний Бангкок на тук-туке!Вечерний Бангкок на тук-туке!Вечерний Бангкок на тук-туке!
От $200 за экскурсию
4 часа
8 отзывов
Путешествие по столице на аутентичном городском транспорте
Необычная экскурсия по столице Таиланда на тук-туке – это потрясающая возможность ощутить настоящий Бангкок и прочувствовать его вечный драйв! Бонусом к нашему путешествию станет увлекательный рассказ о местном быте, культуре и традициях тайцев.
Контрасты Бангкока на авторской экскурсииКонтрасты Бангкока на авторской экскурсииКонтрасты Бангкока на авторской экскурсии
От $300 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Путешествие по знаменитым местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока
Вы прогуляетесь по крупнейшему Чайнатауну мира, покатаетесь на лодочке по каналам и узнаете, как устроен быт людей, живущих на воде. Увидите крокодилов, черепах и покормите разноцветных рыбок. Я расскажу об истории и культуре Таиланда, в священных местах поговорим о традиционных религиях и верованиях — буддизме, даосизме и индуизме, а возле алтаря Нанг Маев (лесных нимф) затронем тему анимизма. Кроме того, вы проедете на настоящем сом ло — классическом тайском тук-туке — и посетите старинный рынок цветов.
В гостях у Пхраканонгского привиденияВ гостях у Пхраканонгского привиденияВ гостях у Пхраканонгского привидения
От $100 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Знакомство с одним из самых страшных и загадочных мест Тайланда
Мэй Нак Пра Kанонг — это известная в Таиланде легенда про женщину, которая стала призраком. Это трагическая история о преданности мужу, которая вдохновляет многих тайцев, которые приезжают в эти места, чтобы обратиться к духу Мэй Нак с разными просьбами. Немногие туристы знают об этом месте и его истории. Если вы любитель пощекотать нервы и ищете чего-то совсем особенного и малоизвестного – то эта экскурсия вам обязательно придется по вкусу.
Велотур по джунглям Банг КрачаоВелотур по джунглям Банг КрачаоВелотур по джунглям Банг Крачао
От $200 за экскурсию
6 часов
Знакомство с дикими ландшафтами, кухней, традициями и религией Таиланда на велопрогулке
Банг Крачао — огромная парковая зона в каменных джунглях Бангкока, о которой не ведает большинство путешественников. По специальным велодорожкам мы исследуем полуостров, проедем по ботаническому саду и фруктовым плантациям, посетим плавучий рынок и попробуем изыски тайской ухни. Вы познакомитесь с бытом и традициями местных жителей, побываете в удивительном храме, где почитается пчела, пообщаетесь с буддистским монахом и увидите индуистское святилище Большого Ганеши.

Обзорные экскурсии в Бангкоке

Многоликий БангкокМноголикий БангкокМноголикий Бангкок
$188 за экскурсию
8 часов
92 отзыва
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Эта прогулка позволит вам увидеть яркий повседневный Бангкок таким, каким его знают коренные жители. Прогуливаясь по необычным паркам и аутентичным кварталам города, вы с головой погрузитесь в культуру Таиланда, уловите контраст старых улочек и современных небоскрёбов, отыщете лучшие образцы стрит-арта в закоулках чайна-тауна, посетите традиционные храмы, попробуете местную еду и отдохнете в уютном кафе в окружении котиков.
Все краски БангкокаВсе краски БангкокаВсе краски Бангкока
От $250 за экскурсию
4.5 часов
Исследовать исторический центр тайской столицы и посетить колоритные старинные храмы
Гуляя по острову Раттанакосин, сердцу Старого Бангкока, вы ощутите настоящий шарм «Небесного города» и увидите, как живут в нем местные. А рассматривая святыни буддийских храмов Королевства, прикоснетесь к местной культуре, религии и традициям. Я помогу вам расшифровать увиденное и разгадать загадку приветливой тайской улыбки.
Бангкок — самое главное за один день!Бангкок — самое главное за один день!Бангкок — самое главное за один день!
$87 за человека
6 часов
Исследовать культовые достопримечательности и насладиться атмосферой азиатского мегаполиса
Древние великолепные храмы, крупнейшие музеи Тайланда, многообразие культурных площадок — все это Бангкок. Мы обойдем основные достопримечательности столицы, поговорим о прошлом и настоящем города, его характере и местных традициях, а также полюбуемся живописными панорамами.

Выбирайте и другие экскурсии в Бангкоке

Для детейПешкомИстория и архитектураНеобычные маршрутыНа автомобилеОбзорныеНа велосипедеНа автобусеЗа городомГрупповыеИндивидуальныеВсе