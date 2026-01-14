Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

Вы увидите церемонию смены караула, прокатитесь на длиннохвостых лодках по каналам, узнаете,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Индивидуальный подход и комфорт
- 🏰 Посещение главных достопримечательностей
- 🍜 Попробуйте местный street-food
- 🚤 Прогулка на длиннохвостых лодках
- 🌅 Незабываемые виды с Золотой Горы
Что можно увидеть
- Большой Королевский Дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Храм Ват Арун
- Храм Ват Пхо
- Золотая Гора
Описание экскурсии
🚢 🚘 Мы встретимся у трапа круизного лайнера в порту Бангкока Лаем Чабанг и поедем на комфортабельном автомобиле в исторический центр города — королевский остров Раттанакосин.
Большой Королевский Дворец и храм Изумрудного Будды
Первым объектом программы станет дворец, на территории которого вы прогуляемся по внутренним дворикам, аллеям и паркам, познакомитесь с традиционной дворцовой архитектурой Сиама и услышите интересные факты о высоко почитаемой местной святыне — Изумрудном Будде. Наблюдая за сменой королевского караула, узнаете, почему гвардейцы одеты в форму русской царской армии. Рассмотрите гардероб королевы Сирикит в ее личной коллекции платьев из шёлка. А также посетите музей королевских регалий и оружия разных эпох.
Прогулка на длиннохвостой лодке по «Азиатской Венеции»
Именно так часто называют Бангкок, где в старину вместо дорог использовались водные каналы. Здесь, как и 300 лет назад, люди живут у воды в небольших домиках на сваях и передвигаются по воде. Вы познакомитесь с бытом обычных тайцев, невероятно контрастирующим с королевской роскошью. Сможете покормить рыбу в реке прямо с рук, что, по местным поверьям, очищает карму. А если будет желание — попробуете что-нибудь вкусненькое на плавучем рынке, где продавцы и покупатели передвигаются на небольших лодочках.
Обряд на удачу, крупнейший Лежащий Будда и сказочный закат
В храме Утренней Зари, изображенном на монете достоинством 10 батов, вы навестите настоятеля храма и сможете поучаствовать в обряде на привлечение удачи, в котором буддистский монах повяжет вам священные ленты на запястье. На пароме через реку Чаопхрайя переберетесь к храму Ват Пхо. Обойдете вокруг самого большого изваяния Лежащего Будды (46 метров в длину) и насладитесь тенистыми галереями храма. А в завершение полюбуетесь закатом на вершине Золотой Горы в храме Ват Сакет, откуда открывается невероятная панорама на королевский остров Раттанакосин и современный город небоскрёбов.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками столицы королевства Таиланд.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
- Мы встретим вас в круизном порту Бангкока Лаем Чабанг и после экскурсии отвезем обратно.
- Мы также можем забрать вас из отелей соседнего курорта Паттайя или из самого Бангкока.
- Время начала и длительность экскурсии зависит от вашего круизного расписания. Все детали уточняются при бронировании.
- В стоимость входит работа русскоговорящего гида; транспорт по основному маршруту: автомобиль, лодка по каналам; входные билеты.
- Дополнительные расходы: обед (по желанию) оплачивается по меню выбранного вами ресторана; подношения монахам; корм для рыб; личные расходы.
- По желанию и за дополнительную плату мы сможем посетить и другие достопримечательности: океанариум, музеи и аттракционы.
- Для посещения Королевского Дворца и храмов необходимо соблюдать некоторые правила. Одежда должна быть опрятной с закрытыми плечами и коленями.
- Маршрут и время экскурсии могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями. Возможны изменения в маршруте в связи с независящими от организаторов факторами (погодные условия, политические акции, религиозные праздники или королевские церемонии).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нашим гидом был Кай. Он хорошо говорит по русски, доброжелательный и весёлый. Интересно рассказывает.
Сама экскурсия хорошо спланирована по маршруту и программе, есть возможность увидеть многое за один день.
Спасибо большое, за такую прекрасную экскурсию и организатору Дмитрию и нашему гиду Каю!!