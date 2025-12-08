Шумные улицы, аромат специй и уголки, куда редко заглядывают туристы. Мы пройдём по центру квартала, увидим старинные рынки, яркие граффити и скрытые храмы. Вы узнаете, из чего и как готовят уличные угощения, и ближе познакомитесь с местной жизнью.
Описание экскурсии
- Главная улица Yaowarat. Пройдём по центру Чайна-тауна, обсудим историю района и сделаем яркие фотографии.
- Китайская уличная еда. По желанию вы продегустируете блюда местной кухни и узнаете, как и из каких продуктов они готовятся.
- Китайские рынки. Мы посетим два рынка с приятными ценами, где продают чай, специи и необычные сувениры. Я помогу с выбором и дам советы.
- Song Wat Road. Улица с граффити, милыми кафе, пабами, лавочками с необычными товарами и видом на набережную.
- Скрытый храм с крокодилами. В глубине Чайна-тауна находится храм, где живут рептилии. Вы узнаете, как они здесь оказались.
- Храм сикхов. Шестиэтажное здание, где живут, учатся и молятся представители сикхской общины. Я расскажу вам об этом направлении.
- Saphan Han. Мост и набережная, разделяющие китайский и индийский кварталы вдоль клонга. Пройдём по обе стороны, увидим старинную застройку и сделаем фото.
- Мост через реку Чаупхрая. Отсюда открываются виды вечернего Бангкока. Это популярное место у тайской молодёжи.
Организационные детали
- Ваши личные покупки вы оплачиваете дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сабри — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 29697 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
