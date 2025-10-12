Найдено 3 экскурсии в категории « Улицы и переулки » в Паттайе, цены от $90. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Мини-группа до 10 чел. Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса (из Паттайи) От панорам храмов - до улиц, куда не заглядывают туристы Начало: У вашего отеля «Прогулка по легендарной улице Као Сан» Расписание: ежедневно в 14:30 $90 за человека Пешая 3.5 часа Мини-группа до 10 чел. Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда (из Паттайи) Прогуляться по крупнейшему чайна-тауну мира с лавками, храмами и тайными местами Начало: У вашего отеля «Улица с граффити, милыми кафе, пабами, лавочками с необычными товарами и видом на набережную» Расписание: ежедневно в 13:30 $90 за человека Пешая 5 часов Мини-группа до 10 чел. Ночной Бангкок из Паттайи (21+) Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха Начало: У вашего отеля «Улицы красных фонарей — прогуляетесь по самым знаменитым кварталам, включая Cowboy Street — с неоновыми огнями, барами и вечерними шоу» Расписание: ежедневно в 18:00 $103 за человека Другие экскурсии Паттайи

