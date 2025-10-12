Мини-группа
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса (из Паттайи)
От панорам храмов - до улиц, куда не заглядывают туристы
Начало: У вашего отеля
«Прогулка по легендарной улице Као Сан»
Расписание: ежедневно в 14:30
12 окт в 14:30
13 окт в 14:30
$90 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда (из Паттайи)
Прогуляться по крупнейшему чайна-тауну мира с лавками, храмами и тайными местами
Начало: У вашего отеля
«Улица с граффити, милыми кафе, пабами, лавочками с необычными товарами и видом на набережную»
Расписание: ежедневно в 13:30
12 окт в 13:30
13 окт в 13:30
$90 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ночной Бангкок из Паттайи (21+)
Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Начало: У вашего отеля
«Улицы красных фонарей — прогуляетесь по самым знаменитым кварталам, включая Cowboy Street — с неоновыми огнями, барами и вечерними шоу»
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
12 окт в 18:00
$103 за человека
