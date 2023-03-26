Те, кому доводилось путешествовать по Юго-Восточной Азии, признаются: Камбоджа не та страна, которую рассматривают для поездки в первую очередь. Но стоит оказаться там — и перед вами загадочные храмы, вечнозелёные леса и заповедное озёро. Отправляясь из Паттайи в Камбоджу, приготовьтесь к насыщенной программе и колоритным впечатлениям. Остальное — за нами!

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Описание

Что вас ожидает

В Камбодже среди вековых деревьев скрывается невероятный каменный мир. В древних развалинах снимают современные блокбастеры, а среди уединённого заповедника расположились сотни плавучих жилых домиков и ведётся бойкая торговля. Здесь каждый уголок пропитан необычайной энергией, от которой кружится голова.

За два дня вы познакомитесь с историей Камбоджи, бытом и культурой её народа, а также посетите самые мистические места. В их числе — известный на весь мир храмовый комплекс Анкор-Ват и удивительный Та-Пром, где снимали фильм про Лару Крофт. Вы попробуете местную кухню, отведаете вкуснейший кофе, секрет приготовления которого кхмеры держат в секрете. По желанию сможете посетить озеро Тонлесап — самое большое в Азии — и понаблюдать за жизнью на воде.

Программа поездки

День 1

04:00 Сбор гостей из отелей в Паттайе

06:30 Остановка на завтрак (заранее закажите ланчбокс в отеле или купите на месте)

08:30 Пересечение границы через VIP-коридор в сопровождении нашего русскоговорящего гида

09:00 Отъезд в Сием Рип на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида. Обзорная экскурсия по пути

12:00 Обед в кхмерском ресторане (местная и европейская кухня)

13:30 Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц

14:00 Заселение в отель 4* (с бассейном и WiFi). Отдых в отеле до 17:30 или посещение озера Тонлесап, катание на лодке и осмотр домов на воде (доплата 20$, расчёт наличными на месте)

17:30 Встреча заката в одном из храмов Ангкор-Вата

19:00 Ужин в кхмерском национальном ресторане (шведский стол). Национальное фольклорное шоу Апсара

21:00 Возвращение в отель; свободное время или вечерняя прогулка по городу

День 2

05:30 Подъём, завтрак в отеле

06:00 Посещение храмового комплекса Ангкор:

— главный храмовый комплект Ангкор-Ват

— Ангкор Тхом (древняя столица)

— Байон, террасы Слонов и Прокаженного короля

— Та-Пром (место съёмок фильма про Лару Крофт)

13:00 Возвращение в отель, отъезд

14:00 Обед в ресторане с национальной кухней

15:00 Посещение действующего буддистского храма и памятника жертвам геноцида Ват Тмэй

15:30 Выезд на границу

17:30 Переход границы с Таиландом

22:00 Прибытие в отель в Паттайю

Организационные детали

По запросу программа проводится для большего числа участников, подробности уточняйте при бронировании

Что входит в стоимость

Транспорт по программе

Сопровождение и услуги русскоговорящего гида по программе

Размещение в отеле 4* в двухместном номере с завтраком на 2-й день

2 обеда, 1 ужин

Дополнительные расходы