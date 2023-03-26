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Описание
Что вас ожидает
В Камбодже среди вековых деревьев скрывается невероятный каменный мир. В древних развалинах снимают современные блокбастеры, а среди уединённого заповедника расположились сотни плавучих жилых домиков и ведётся бойкая торговля. Здесь каждый уголок пропитан необычайной энергией, от которой кружится голова.
За два дня вы познакомитесь с историей Камбоджи, бытом и культурой её народа, а также посетите самые мистические места. В их числе — известный на весь мир храмовый комплекс Анкор-Ват и удивительный Та-Пром, где снимали фильм про Лару Крофт. Вы попробуете местную кухню, отведаете вкуснейший кофе, секрет приготовления которого кхмеры держат в секрете. По желанию сможете посетить озеро Тонлесап — самое большое в Азии — и понаблюдать за жизнью на воде.
Программа поездки
День 1
04:00 Сбор гостей из отелей в Паттайе 06:30 Остановка на завтрак (заранее закажите ланчбокс в отеле или купите на месте) 08:30 Пересечение границы через VIP-коридор в сопровождении нашего русскоговорящего гида 09:00 Отъезд в Сием Рип на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида. Обзорная экскурсия по пути 12:00 Обед в кхмерском ресторане (местная и европейская кухня) 13:30 Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц 14:00 Заселение в отель 4* (с бассейном и WiFi). Отдых в отеле до 17:30 или посещение озера Тонлесап, катание на лодке и осмотр домов на воде (доплата 20$, расчёт наличными на месте) 17:30 Встреча заката в одном из храмов Ангкор-Вата 19:00 Ужин в кхмерском национальном ресторане (шведский стол). Национальное фольклорное шоу Апсара 21:00 Возвращение в отель; свободное время или вечерняя прогулка по городу
День 2
05:30 Подъём, завтрак в отеле 06:00 Посещение храмового комплекса Ангкор: — главный храмовый комплект Ангкор-Ват — Ангкор Тхом (древняя столица) — Байон, террасы Слонов и Прокаженного короля — Та-Пром (место съёмок фильма про Лару Крофт) 13:00 Возвращение в отель, отъезд 14:00 Обед в ресторане с национальной кухней 15:00 Посещение действующего буддистского храма и памятника жертвам геноцида Ват Тмэй 15:30 Выезд на границу 17:30 Переход границы с Таиландом 22:00 Прибытие в отель в Паттайю
Организационные детали
По запросу программа проводится для большего числа участников, подробности уточняйте при бронировании
Что входит в стоимость
Транспорт по программе
Сопровождение и услуги русскоговорящего гида по программе
Размещение в отеле 4* в двухместном номере с завтраком на 2-й день
2 обеда, 1 ужин
Дополнительные расходы
Доплата за одноместное размещение — 1000 батов
Доплата за посещение озера Тонлесап — 20 долларов (оплата наличными на месте)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Паттайе
Провела 227 экскурсий для 245 туристов
Мы занимаемся организацией морских программ в Таиланде более 10 лет. Все наши программы эксклюзивны, аналогов нет. Мы отвечаем за насыщенность, качество и безопасность наших путешествий!
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