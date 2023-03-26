Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)

Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Те, кому доводилось путешествовать по Юго-Восточной Азии, признаются: Камбоджа не та страна, которую рассматривают для поездки в первую очередь. Но стоит оказаться там — и перед вами загадочные храмы, вечнозелёные леса и заповедное озёро. Отправляясь из Паттайи в Камбоджу, приготовьтесь к насыщенной программе и колоритным впечатлениям. Остальное — за нами!
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Ближайшие даты:
27
мар
29
мар
30
мар
31
мар
2
апр
3
апр
4
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В Камбодже среди вековых деревьев скрывается невероятный каменный мир. В древних развалинах снимают современные блокбастеры, а среди уединённого заповедника расположились сотни плавучих жилых домиков и ведётся бойкая торговля. Здесь каждый уголок пропитан необычайной энергией, от которой кружится голова.

За два дня вы познакомитесь с историей Камбоджи, бытом и культурой её народа, а также посетите самые мистические места. В их числе — известный на весь мир храмовый комплекс Анкор-Ват и удивительный Та-Пром, где снимали фильм про Лару Крофт. Вы попробуете местную кухню, отведаете вкуснейший кофе, секрет приготовления которого кхмеры держат в секрете. По желанию сможете посетить озеро Тонлесап — самое большое в Азии — и понаблюдать за жизнью на воде.

Программа поездки

День 1

04:00 Сбор гостей из отелей в Паттайе
06:30 Остановка на завтрак (заранее закажите ланчбокс в отеле или купите на месте)
08:30 Пересечение границы через VIP-коридор в сопровождении нашего русскоговорящего гида
09:00 Отъезд в Сием Рип на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида. Обзорная экскурсия по пути
12:00 Обед в кхмерском ресторане (местная и европейская кухня)
13:30 Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц
14:00 Заселение в отель 4* (с бассейном и WiFi). Отдых в отеле до 17:30 или посещение озера Тонлесап, катание на лодке и осмотр домов на воде (доплата 20$, расчёт наличными на месте)
17:30 Встреча заката в одном из храмов Ангкор-Вата
19:00 Ужин в кхмерском национальном ресторане (шведский стол). Национальное фольклорное шоу Апсара
21:00 Возвращение в отель; свободное время или вечерняя прогулка по городу

День 2

05:30 Подъём, завтрак в отеле
06:00 Посещение храмового комплекса Ангкор:
— главный храмовый комплект Ангкор-Ват
— Ангкор Тхом (древняя столица)
— Байон, террасы Слонов и Прокаженного короля
— Та-Пром (место съёмок фильма про Лару Крофт)
13:00 Возвращение в отель, отъезд
14:00 Обед в ресторане с национальной кухней
15:00 Посещение действующего буддистского храма и памятника жертвам геноцида Ват Тмэй
15:30 Выезд на границу
17:30 Переход границы с Таиландом
22:00 Прибытие в отель в Паттайю

Организационные детали

По запросу программа проводится для большего числа участников, подробности уточняйте при бронировании

Что входит в стоимость

  • Транспорт по программе
  • Сопровождение и услуги русскоговорящего гида по программе
  • Размещение в отеле 4* в двухместном номере с завтраком на 2-й день
  • 2 обеда, 1 ужин

Дополнительные расходы

  • Доплата за одноместное размещение — 1000 батов
  • Доплата за посещение озера Тонлесап — 20 долларов (оплата наличными на месте)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи

Индивидуальные
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Соборы и храмы
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Паттайи

Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
12 часов
Мини-группа
Организатор экскурсии Иван
Иван
2 отзыва
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Отправиться из Паттайи на остров Цвета Слона, отдохнуть на пляже и встретить закат у храма
в Паттайе
Завтра
27 мар
28 мар
29 мар
$52 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
2 отзыва
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-тур по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
27 мар
28 мар
$765 за всё до 10 чел.
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Так кто же сказал, что рай на Земле невозможен
забираем с отеля в Паттайе
Завтра
28 мар
30 мар
2 апр
$228 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Паттайе
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ