Экскурсии со скидкой в Паттайе 30%

Найдено 3 экскурсии в категории «Со скидкой» в Паттайе, цены от $182, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт на мотопараплане над Паттайей
скидка
30%
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:00
260$182 за человека
На гидроциклах - по островам
На гидроцикле
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от 312$250 за человека
На винтажном самолёте - над Паттайей
🛫 Полеты на самолетах
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    На гидроциклах - по островам
    Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
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    приключение! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие нашего гида. Он был очень внимателен, помогал нам освоиться с управлением гидроцикла и создавал позитивную атмосферу на протяжении всего тура. Мы посетили потрясающий остров, где нас ждал вкуснейший обед и возможность расслабиться на пляже. Кухня была просто великолепной, а виды вокруг - захватывающими дух. Но самое главное, что хочется отметить, - это качество предоставляемых услуг. Гидроциклы были новыми, безопасными и прекрасно работали. Мы чувствовали себя уверенно и комфортно во время поездки. Я очень Рада, что выбрала именно эту компанию для проведения экскурсии. Большое спасибо за прекрасный отдых и массу положительных эмоций!

  • O
    Oksana
    19 марта 2024
    Полёт на мотопараплане над Паттайей
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось.
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось
  • О
    Оксана
    16 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания
  • Н
    Никита
    10 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Было в троем, все прошло замечательно, гидроциклы новые, очень резвые, легкие в управлении. Отличный маршрут, посетили 2 острова, были очень впечатлены. Рекомендую всем, тем кто находится в Паттайе 👍
  • А
    Александр
    25 ноября 2023
    Полёт на мотопараплане над Паттайей
    Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍 Андрею отдельное спасибо за организацию, всё четко, рекомендую 👍
    Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Полёт на мотопараплане над Паттайей
  2. На гидроциклах - по островам
  3. На винтажном самолёте - над Паттайей
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  1. Аюттайя
  2. Самое главное
  3. Муанг Боран
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июле 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Со скидкой" можно забронировать 3 экскурсии от 182 до 431 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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