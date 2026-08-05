Вас ждёт спокойный морской день вдали от Паттайи. Поплавать на каяке, погоняться за рыбами-клоунами с маской и трубкой или покачаться в гамаке — вы сами решите, как провести время. А ещё будет прогулка по джунглям к смотровой и истории из жизни на острове. На обед — неострые блюда тайской кухни, и дорога по морю до Паттайи — всего 15 минут.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:30–9:00 — трансфер из отелей

9:00–9:40 — дорога в Саттахип — по пути к военному пирсу гид расскажет о Паттайе, полуострове, службе в Военно-морских силах Таиланда и местных достопримечательностях

10:00–10:15 — отплытие. Путь по морю преодолеем на большой деревянной лодке или лодке-плоскодонке

11:00–12:00 — снорклинг в сопровождении опытного инструктора. Вы полюбуетесь кораллами, актиниями и рыбками-клоунами. А в это время сопровождающих поснимает вас под водой — и после прогулки все удачные кадры вы получите в электронном виде

12:00–13:30 — обед: жареный рис, салат из папайи, курица из тандыра, соусы и свежие фрукты. Из алкоголя — тайский ром

13:30–14:00 — джунгли и смотровая площадка — прогуляемся по острову, сделаем несколько остановок для фотографий и поговорим о его истории

14:00–16:30 — свободное время искупаться, позагорать, покататься на двухместных каяках, порыбачить или отдохнуть в шезлонгах, гамаках и пляжных ковриках

18:00–18:30 — возвращение в Паттайю в отели

Организационные детали