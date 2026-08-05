Изумрудный остров: снорклинг, прогулка по джунглям и обед - из Паттайи
Понырять среди кораллов и актиний и поваляться на белом пляже (всё включено)
Вас ждёт спокойный морской день вдали от Паттайи.
Поплавать на каяке, погоняться за рыбами-клоунами с маской и трубкой или покачаться в гамаке — вы сами решите, как провести время. А ещё будет прогулка по джунглям к смотровой и истории из жизни на острове. На обед — неострые блюда тайской кухни, и дорога по морю до Паттайи — всего 15 минут.
Описание экскурсии
7:30–9:00 — трансфер из отелей
9:00–9:40 — дорога в Саттахип — по пути к военному пирсу гид расскажет о Паттайе, полуострове, службе в Военно-морских силах Таиланда и местных достопримечательностях
10:00–10:15 — отплытие. Путь по морю преодолеем на большой деревянной лодке или лодке-плоскодонке
11:00–12:00 — снорклинг в сопровождении опытного инструктора. Вы полюбуетесь кораллами, актиниями и рыбками-клоунами. А в это время сопровождающих поснимает вас под водой — и после прогулки все удачные кадры вы получите в электронном виде
12:00–13:30 — обед: жареный рис, салат из папайи, курица из тандыра, соусы и свежие фрукты. Из алкоголя — тайский ром
13:30–14:00 — джунгли и смотровая площадка — прогуляемся по острову, сделаем несколько остановок для фотографий и поговорим о его истории
14:00–16:30 — свободное время искупаться, позагорать, покататься на двухместных каяках, порыбачить или отдохнуть в шезлонгах, гамаках и пляжных ковриках
18:00–18:30 — возвращение в Паттайю в отели
Организационные детали
Трансфер из отеля и обратно, национальный сбор, страховка, обед, напитки, групповые фото и видео во время снорклинга, а также аренда масок с трубками, спасательных жилетов, каяков и удочек входят в стоимость. На острове вы сможете пользоваться шезлонгами, гамаками и пляжными ковриками без доплаты
По желанию можно заказать индивидуальную фотосессию — 1700 батов в час ($51)
Программа может быть изменена или перенесена из-за погоды, волнения на море или ограничений береговой охраны и администрации острова
С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
$84
Детский до 130 см
$64
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
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