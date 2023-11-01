Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе

Рафтинг в национальном парке, купание в водопаде, квадроциклы и буддийские храмы за 1 день

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Мы подготовили для вас насыщенную программу, раскрывающую разные грани Таиланда! Вы посетите затаившийся в джунглях водопад Сарика, где нет толп туристов.

Примете участие в несложном сплаве по реке в национальном парке Кхао Яй и по желанию прокатитесь на квадроциклах. А также раскроете религиозные особенности страны в местных святынях: храмах и пещерах.
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ближайшие даты:
1
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

05.30 Выезд на экскурсию
07.30 Остановка на завтрак
08.30 Пещера Нагов. Наги в буддизме — это священные змеи. Мы осмотрим посвящённую им пещеру с храмом.
10.15 Смотровая площадка на одной из самых высоких плотин Королевства
10.45 Поездка на квадроциклах по джунглям (по желанию)
11.30 Рафтинг по реке в национальном парке Кхао Яй
12.30 Обед
13.15 Розовый храм. Вы посетите необычный храм, главными символами которого стали туалетные комнаты: серебряная и золотая.
15.00 Водопад Сарика с возможностью в нём искупаться
17.30 Долина 1000 Золотых Будд. Мы пройдём по фотогеничному парку с множеством скульптур, посвящённых Будде.
20.30 Возвращение в Паттайю и трансфер до отелей

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер, рафтинг, обед, все входные билеты
  • Накануне попросите в отеле ланч-бокс — вы сможете съесть его на остановке для завтрака
  • Катание на квадроциклах оплачивается дополнительно — 500 бат с человека. Возможно только для путешественников 14-60 лет с опытом управления квадроциклами, обязательно в трезвом состоянии.

в среду и воскресенье в 05:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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