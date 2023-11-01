Мы подготовили для вас насыщенную программу, раскрывающую разные грани Таиланда! Вы посетите затаившийся в джунглях водопад Сарика, где нет толп туристов. Примете участие в несложном сплаве по реке в национальном парке Кхао Яй и по желанию прокатитесь на квадроциклах. А также раскроете религиозные особенности страны в местных святынях: храмах и пещерах.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

05.30 Выезд на экскурсию

07.30 Остановка на завтрак

08.30 Пещера Нагов. Наги в буддизме — это священные змеи. Мы осмотрим посвящённую им пещеру с храмом.

10.15 Смотровая площадка на одной из самых высоких плотин Королевства

10.45 Поездка на квадроциклах по джунглям (по желанию)

11.30 Рафтинг по реке в национальном парке Кхао Яй

12.30 Обед

13.15 Розовый храм. Вы посетите необычный храм, главными символами которого стали туалетные комнаты: серебряная и золотая.

15.00 Водопад Сарика с возможностью в нём искупаться

17.30 Долина 1000 Золотых Будд. Мы пройдём по фотогеничному парку с множеством скульптур, посвящённых Будде.

20.30 Возвращение в Паттайю и трансфер до отелей

Организационные детали