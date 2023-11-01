Рафтинг в национальном парке, купание в водопаде, квадроциклы и буддийские храмы за 1 день
Мы подготовили для вас насыщенную программу, раскрывающую разные грани Таиланда! Вы посетите затаившийся в джунглях водопад Сарика, где нет толп туристов.
Примете участие в несложном сплаве по реке в национальном парке Кхао Яй и по желанию прокатитесь на квадроциклах. А также раскроете религиозные особенности страны в местных святынях: храмах и пещерах.
Примете участие в несложном сплаве по реке в национальном парке Кхао Яй и по желанию прокатитесь на квадроциклах. А также раскроете религиозные особенности страны в местных святынях: храмах и пещерах.
Ближайшие даты:
1
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5
ноя
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8
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12
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15
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19
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
05.30 Выезд на экскурсию
07.30 Остановка на завтрак
08.30 Пещера Нагов. Наги в буддизме — это священные змеи. Мы осмотрим посвящённую им пещеру с храмом.
10.15 Смотровая площадка на одной из самых высоких плотин Королевства
10.45 Поездка на квадроциклах по джунглям (по желанию)
11.30 Рафтинг по реке в национальном парке Кхао Яй
12.30 Обед
13.15 Розовый храм. Вы посетите необычный храм, главными символами которого стали туалетные комнаты: серебряная и золотая.
15.00 Водопад Сарика с возможностью в нём искупаться
17.30 Долина 1000 Золотых Будд. Мы пройдём по фотогеничному парку с множеством скульптур, посвящённых Будде.
20.30 Возвращение в Паттайю и трансфер до отелей
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость включено: трансфер, рафтинг, обед, все входные билеты
- Накануне попросите в отеле ланч-бокс — вы сможете съесть его на остановке для завтрака
- Катание на квадроциклах оплачивается дополнительно — 500 бат с человека. Возможно только для путешественников 14-60 лет с опытом управления квадроциклами, обязательно в трезвом состоянии.
в среду и воскресенье в 05:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и воскресенье в 05:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 304 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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