Групповая
до 20 чел.
Морская прогулка на яхте «Серенити»
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
3700 ฿ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Круиз к острову обезьян - из Паттайи
Побывать в гостях у дикой природы
Начало: В яхт-клубе Паттайи
«В стоимость входит: входной билет в яхт-клуб, прохладительные напитки, фруктовый стол, страховка, маски и трубки для снорклинга»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $496 за всё до 8 чел.
Групповая
На белоснежной яхте - к трём островам Паттайи
Расслабленный отдых, активные развлечения и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
«Круиз проходит на яхте с открытой палубой, зонами отдыха, музыкой, водной горкой и бассейном»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
$119 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Отличная яхта, отличный персонал, хорошие локации и активности на них! Для такого состава участников - 20 чел. более чем достаточно места! Отдельное спасибо за обед - очень все вкусно! В-целом, понравилась экскурсия.
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Всего 1 отзыв в Паттайе в категории "На яхте"
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Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в августе 2026
Сейчас в Паттайе в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 119 до 3700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Паттайе в 2026 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Таиланда, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь