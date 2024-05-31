Найдено 3 экскурсии в категории « На яхте » в Паттайе, цены от 119 ฿. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На яхте Круизы 10 часов 1 отзыв Групповая до 20 чел. Морская прогулка на яхте «Серенити» Начало: Холл Вашего отеля Расписание: Ежедневно 3700 ฿ за человека На яхте 3 часа Индивидуальная до 8 чел. Круиз к острову обезьян - из Паттайи Побывать в гостях у дикой природы Начало: В яхт-клубе Паттайи «В стоимость входит: входной билет в яхт-клуб, прохладительные напитки, фруктовый стол, страховка, маски и трубки для снорклинга» от $496 за всё до 8 чел. На яхте Круизы 10 часов Групповая На белоснежной яхте - к трём островам Паттайи Расслабленный отдых, активные развлечения и обед на борту - всё включено Начало: У вашего отеля «Круиз проходит на яхте с открытой палубой, зонами отдыха, музыкой, водной горкой и бассейном» Расписание: ежедневно в 09:30 $119 за человека Другие экскурсии Паттайи Последние отзывы на экскурсии А Андрей Морская прогулка на яхте «Серенити» Отличная яхта, отличный персонал, хорошие локации и активности на них! Для такого состава участников - 20 чел. более чем достаточно места! Отдельное спасибо за обед - очень все вкусно! В-целом, понравилась экскурсия. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 1 отзыв в Паттайе в категории "На яхте" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Паттайе в 2026 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Таиланда, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь