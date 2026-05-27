Вот что мы вам предлагаем на юге Паттайи: увидеть самого большого в мире наскального Будду, побывать на озере с крокодилами и посетить китайский храм-музей, в котором хранятся оригинальные терракотовые воины. А ещё — насладиться великолепными видами Паттайи с одной из самых высоких смотровых площадок.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Паттайи

8:30 — гора Као Чичан

Место паломничества буддистов со всего мира. Главная достопримечательность — самое большим наскальное изображение Будды в мире высотой 166 м, выложенное золотыми пластинами. На изготовление изображение ушло около тонны золота.

9:45 — китайский храм-музей Вихарн Сиен

Прекрасный образец китайского искусства был построен в 1987 году. Внутри храма находится множество древних артефактов, включая белую нефритовую статую богини Гуань и фигуры терракотовых воинов — помимо Китая их можно увидеть только здесь.

11:15 — озеро c крокодилами

Здесь же угостим вас свежими сезонными фруктами.

13:00 — храмовый комплекс Ват Ян

Расположен посреди живописных гор. На территории комплекса — несколько действующих храмов в различных архитектурных стилях и озеро с розовыми лотосами (цветут только в сезон дождей).

13:30 — Музей восковых фигур монахов

Фигуры достигших просветления монахов феноменально реалистичны — можно разглядеть каждую морщинку и действительно поверить, что перед вами сидят живые люди.

14:00 — Мондоп

Сооружение на холме, в котором хранится копия отпечатка стопы Будды, изготовленная из гранита. Чтобы добраться до него, придётся преодолеть лестницу в 300 ступеней. Оно того стоит: с вершины смотровой площадки открывается необычайно красивый вид на Паттайю и окрестности.

15:00 — возвращение в отели Паттайи

Организационные детали