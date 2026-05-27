От золотого наскального Будды и китайского храма до озера с крокодилами
Вот что мы вам предлагаем на юге Паттайи: увидеть самого большого в мире наскального Будду, побывать на озере с крокодилами и посетить китайский храм-музей, в котором хранятся оригинальные терракотовые воины. А ещё — насладиться великолепными видами Паттайи с одной из самых высоких смотровых площадок.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Паттайи
8:30 — гора Као Чичан
Место паломничества буддистов со всего мира. Главная достопримечательность — самое большим наскальное изображение Будды в мире высотой 166 м, выложенное золотыми пластинами. На изготовление изображение ушло около тонны золота.
9:45 — китайский храм-музей Вихарн Сиен
Прекрасный образец китайского искусства был построен в 1987 году. Внутри храма находится множество древних артефактов, включая белую нефритовую статую богини Гуань и фигуры терракотовых воинов — помимо Китая их можно увидеть только здесь.
11:15 — озеро c крокодилами
Здесь же угостим вас свежими сезонными фруктами.
13:00 — храмовый комплекс Ват Ян
Расположен посреди живописных гор. На территории комплекса — несколько действующих храмов в различных архитектурных стилях и озеро с розовыми лотосами (цветут только в сезон дождей).
13:30 — Музей восковых фигур монахов
Фигуры достигших просветления монахов феноменально реалистичны — можно разглядеть каждую морщинку и действительно поверить, что перед вами сидят живые люди.
14:00 — Мондоп
Сооружение на холме, в котором хранится копия отпечатка стопы Будды, изготовленная из гранита. Чтобы добраться до него, придётся преодолеть лестницу в 300 ступеней. Оно того стоит: с вершины смотровой площадки открывается необычайно красивый вид на Паттайю и окрестности.
15:00 — возвращение в отели Паттайи
Организационные детали
Едем на микроавтобусе Toyota или аналогичном
Дополнительно оплачиваются входные билеты по программе — 300 батов ($9,5) за чел.
Оплата за экскурсию — в день проведения только в тайских батах
Порядок посещения мест может быть изменен в зависимости от текущей загруженности локаций
Программа не подойдёт людям с проблемами опорно-двигательного аппарата
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый (12+)
$29
Детский (2-11 лет)
$19
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1816 туристов
Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые наши гиды прожили в стране более 15 лет и свободно говорят на тайском и английском
языках, знают и могут рассказать о Таиланде на уровне местных жителей.
Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.
