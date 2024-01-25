Что вас ждет

Представляем одну из самых популярных, а также самых многогранных и разнообразных программ, которые проводятся из Паттайи. По сути, она является обзорной экскурсией по провинции Чонбури, не содержит длительных переездов, и поэтому отлично подходит для всей семьи. Она всегда нравится взрослым, и оставляет в восторге детей. Вы увидите все самые интересные достопримечательности провинции Чонбури — пройдете по стеклянному мосту, заглянете на ананасовую и устричные фермы, побываете в Саду адских мук, а также парке Кхао Кхео, в котором животные обитают в естественных условиях.

Важно знать:

Храм Красного дракона является действующим, поэтому внутри нельзя проводить экскурсии, разговаривать (при необходимости что-то сказать, говорите на ухо полушёпотом), фотографировать и входить в обуви. По этой причине, гид дает информационную нагрузку по дороге к храму, а на месте гости его осматривают в тишине. При посещении храма у вас должны быть прикрыты плечи и колени.