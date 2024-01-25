Провинция Чонбури — фантастический регион, где пока нет толп туристов. За один день вы увидите главные здешние достопримечательности.
Мы пройдем по Небесному мосту, увидим местный Гранд Каньон, познаем темную сторону буддизма и доберемся до открытого парка, в котором животные обитают в естественных для них условиях.
Мы пройдем по Небесному мосту, увидим местный Гранд Каньон, познаем темную сторону буддизма и доберемся до открытого парка, в котором животные обитают в естественных для них условиях.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 000 ฿
|Детский (от 2 до 11 лет)
|1 625 ฿
Что вас ожидает:
- Небесный мост
- Ананасовая ферма
- Гранд Каньон
- Храм Красного дракона
- Сад адских мук Ван Саен Сук и Чеди Ват Саен Сук
- Открытый парк Кхао Кхео
- Сувенирная лавка
Описание
Что вас ждет
Представляем одну из самых популярных, а также самых многогранных и разнообразных программ, которые проводятся из Паттайи. По сути, она является обзорной экскурсией по провинции Чонбури, не содержит длительных переездов, и поэтому отлично подходит для всей семьи. Она всегда нравится взрослым, и оставляет в восторге детей. Вы увидите все самые интересные достопримечательности провинции Чонбури — пройдете по стеклянному мосту, заглянете на ананасовую и устричные фермы, побываете в Саду адских мук, а также парке Кхао Кхео, в котором животные обитают в естественных условиях.
Важно знать:
Храм Красного дракона является действующим, поэтому внутри нельзя проводить экскурсии, разговаривать (при необходимости что-то сказать, говорите на ухо полушёпотом), фотографировать и входить в обуви. По этой причине, гид дает информационную нагрузку по дороге к храму, а на месте гости его осматривают в тишине. При посещении храма у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер на комфортабельном минивэне
- Все входные билеты
- Просмотр всех шоу
- Обед и дегустации
- Что не входит
- Корм для животных
- Место начала и завершения?
- Ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Накануне выезда с вами свяжется гид с 21:00 до 22:00 и укажет точное время трансфера из отеля. Пожалуйста, будьте на связи в это время
- При посещении храма у вас должны быть прикрыты плечи и колени. Если одежда не отвечает этим требованиям, при входе нужно будет заплатить за прокат брюк или платков
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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