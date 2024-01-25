Лучшие места вокруг Паттайи

Групповая экскурсия в Паттайе
5
1 отзыв
Провинция Чонбури — фантастический регион, где пока нет толп туристов. За один день вы увидите главные здешние достопримечательности.

Мы пройдем по Небесному мосту, увидим местный Гранд Каньон, познаем темную сторону буддизма и доберемся до открытого парка, в котором животные обитают в естественных для них условиях.
Лучшие места вокруг Паттайи
Лучшие места вокруг Паттайи
Лучшие места вокруг Паттайи
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 000 ฿
Детский (от 2 до 11 лет)1 625 ฿

Что вас ожидает:

  • Небесный мост
  • Ананасовая ферма
  • Гранд Каньон
  • Храм Красного дракона
  • Сад адских мук Ван Саен Сук и Чеди Ват Саен Сук
  • Открытый парк Кхао Кхео
  • Сувенирная лавка

Описание

Что вас ждет

Представляем одну из самых популярных, а также самых многогранных и разнообразных программ, которые проводятся из Паттайи. По сути, она является обзорной экскурсией по провинции Чонбури, не содержит длительных переездов, и поэтому отлично подходит для всей семьи. Она всегда нравится взрослым, и оставляет в восторге детей. Вы увидите все самые интересные достопримечательности провинции Чонбури — пройдете по стеклянному мосту, заглянете на ананасовую и устричные фермы, побываете в Саду адских мук, а также парке Кхао Кхео, в котором животные обитают в естественных условиях.

Важно знать:

Храм Красного дракона является действующим, поэтому внутри нельзя проводить экскурсии, разговаривать (при необходимости что-то сказать, говорите на ухо полушёпотом), фотографировать и входить в обуви. По этой причине, гид дает информационную нагрузку по дороге к храму, а на месте гости его осматривают в тишине. При посещении храма у вас должны быть прикрыты плечи и колени.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер на комфортабельном минивэне
  • Все входные билеты
  • Просмотр всех шоу
  • Обед и дегустации
Что не входит
  • Корм для животных
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Накануне выезда с вами свяжется гид с 21:00 до 22:00 и укажет точное время трансфера из отеля. Пожалуйста, будьте на связи в это время
  • При посещении храма у вас должны быть прикрыты плечи и колени. Если одежда не отвечает этим требованиям, при входе нужно будет заплатить за прокат брюк или платков
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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