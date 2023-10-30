Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)

В мини-группе познакомиться с переплетением культур Таиланда, Индии и Китая

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Вас ожидает путешествие в одну из центральных провинций Королевства — Чаченгсао. Вы познакомитесь с сакральным Таиландом и погрузитесь в мир загадок и мифов. Посетите древние храмы и совершите старинный ритуал, привлекающий удачу в бизнесе.

Увидите невероятно красивых попугаев, летучих лисиц и самую большую в мире скульптуру Ганеши — бога мудрости и благополучия.
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Ват Сопхон

Наша программа начнётся с посещения излюбленного места паломников, приходящих со всех частей Королевства. Вы зайдёте сразу в два храма восточных культур — Таиланда и Китая. Соприкоснётесь с двумя ветвями буддизма. В китайском храме увидите забальзамированные тела монахов, возраст которых более 400 лет. Также сможете совершить древний ритуал. Считается, что если провести его с чистым сердцем и искренними намерениями, с вами всегда будет успех.

Храм Ват Саман Ратанарам и прогулка по реке Банг Паконг

Вы посетите храм одного из самых почитаемых богов индуистского пантеона — бога мудрости и благополучия Ганеши. Совершите обряд на привлечение удачи в бизнесе. После обеда прокатитесь на лодке по реке вокруг острова Лотоса. Увидите огромную статую богини милосердия — Шивы и величественные храмы, понаблюдаете за стаями водоплавающих птиц. А затем прогуляетесь по парку, где живут невероятно красивые попугаи. Вы посмотрите, как их выращивают в специально оборудованном инкубаторе.

Золотой храм и летучие лисицы

У Золотого храма вы станете свидетелями красивейшего момента. Последние закатные лучи озаряют купола, и всё вокруг окрашивается в золотую цветовую гамму. Лучшего фотофона просто не придумать! А после визуального наслаждения вы получите ещё и порцию необычных впечатлений. Мы посетим храм, территорию которого облюбовала колония летучих лисиц. Представьте себе деревья, облепленные лисицами, словно зонтиками. Чтобы увидеть это, путешественники приезжают сюда со всех уголков мира.

Программа экскурсии:

09:00 — отправление из Паттайи
10:00 — старинный город Чаченгсао, храм Ват Сопхон
11:00 — китайский древний храм с мумиями монахов
12:00 — храм бога Ганеши
13:00 — парк и остров Лотоса
13:30 — обед на берегу реки в национальном ресторане
14:30 — прогулка на лодке по реке Банг Паконг
15:30 — парк пальм и гигантских попугаев Суан Палм Фарм Нок
16:45 — самая большая в мире скульптура Ганеши (39 метров)
17:30 — Золотой храм
18:00 — храм летучих лисиц
20:00 — возвращение в Паттайю

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоговорящего профессионального гида, все входные билеты и специальные сборы, обед в национальном ресторане
  • Дополнительно оплачиваются ритуальные подношения
  • Эта программа подходит для всех. На экскурсии не нужно много ходить.
  • Возьмите с собой копию паспорта, деньги на личные расходы. При посещении храмов должны быть прикрыты плечи и колени.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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