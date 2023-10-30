Вас ожидает путешествие в одну из центральных провинций Королевства — Чаченгсао. Вы познакомитесь с сакральным Таиландом и погрузитесь в мир загадок и мифов. Посетите древние храмы и совершите старинный ритуал, привлекающий удачу в бизнесе. Увидите невероятно красивых попугаев, летучих лисиц и самую большую в мире скульптуру Ганеши — бога мудрости и благополучия.

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Описание

Что вас ожидает

Храм Ват Сопхон

Наша программа начнётся с посещения излюбленного места паломников, приходящих со всех частей Королевства. Вы зайдёте сразу в два храма восточных культур — Таиланда и Китая. Соприкоснётесь с двумя ветвями буддизма. В китайском храме увидите забальзамированные тела монахов, возраст которых более 400 лет. Также сможете совершить древний ритуал. Считается, что если провести его с чистым сердцем и искренними намерениями, с вами всегда будет успех.

Храм Ват Саман Ратанарам и прогулка по реке Банг Паконг

Вы посетите храм одного из самых почитаемых богов индуистского пантеона — бога мудрости и благополучия Ганеши. Совершите обряд на привлечение удачи в бизнесе. После обеда прокатитесь на лодке по реке вокруг острова Лотоса. Увидите огромную статую богини милосердия — Шивы и величественные храмы, понаблюдаете за стаями водоплавающих птиц. А затем прогуляетесь по парку, где живут невероятно красивые попугаи. Вы посмотрите, как их выращивают в специально оборудованном инкубаторе.

Золотой храм и летучие лисицы

У Золотого храма вы станете свидетелями красивейшего момента. Последние закатные лучи озаряют купола, и всё вокруг окрашивается в золотую цветовую гамму. Лучшего фотофона просто не придумать! А после визуального наслаждения вы получите ещё и порцию необычных впечатлений. Мы посетим храм, территорию которого облюбовала колония летучих лисиц. Представьте себе деревья, облепленные лисицами, словно зонтиками. Чтобы увидеть это, путешественники приезжают сюда со всех уголков мира.

Программа экскурсии:

09:00 — отправление из Паттайи

10:00 — старинный город Чаченгсао, храм Ват Сопхон

11:00 — китайский древний храм с мумиями монахов

12:00 — храм бога Ганеши

13:00 — парк и остров Лотоса

13:30 — обед на берегу реки в национальном ресторане

14:30 — прогулка на лодке по реке Банг Паконг

15:30 — парк пальм и гигантских попугаев Суан Палм Фарм Нок

16:45 — самая большая в мире скульптура Ганеши (39 метров)

17:30 — Золотой храм

18:00 — храм летучих лисиц

20:00 — возвращение в Паттайю

Организационные детали