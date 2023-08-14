Экскурсия на Си Рачу: великолепный комплекс архитектуры и садового искусства
Эта экскурсия в Си Рача позволит вам открыть для себя волшебство и красоту Таиланда во всей их полноте.
Вы окунетесь в его богатую историю и культуру, встретите прекрасные архитектурные шедевры, проникнетесь духовностью и удивительной природой.
Вы окунетесь в его богатую историю и культуру, встретите прекрасные архитектурные шедевры, проникнетесь духовностью и удивительной природой.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Город Си Рача (о. Ко Лой):
- Китайский храм
- Остров Ко Сичанг:
- Фуникулер в китайский храм
- Дворцово-парковый ансамбль Короля Таиланда Рамы V
- Пляж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Оазис спокойствия и восхитительных пейзажей Таиланда.
- Наше путешествие начинается в центре города на острове Ко Лой, где расположен уютный парк отдыха. Здесь мы сделаем первую остановку, чтобы посетить Китайский храм, погрузиться в атмосферу древней культуры и насладиться его уникальной архитектурой. Затем нас ожидает увлекательная переправа на остров Ко Си Чанг, где нас встретят уникальные тук-туки — традиционные тайские транспортные средства. Во время обзорной экскурсии вокруг острова мы побываем в трех удивительных пещерах чудотворного монастыря, осуществив подъем на фуникулере. Пещеры окутаны таинственностью и предлагают нам взглянуть на древние святыни и реликвии, проникнутые духовной энергией.
- Вторая остановка удивит нас живописной бухтой, усыпанной гротами, которые в прошлом служили укрытием пиратам для хранения их сокровищ. Мы сможем насладиться великолепными видами на окружающие пейзажи, ощутить легкую морскую бризу и погрузиться в романтику прошлого. Наше путешествие продолжится в дворцово-парковом ансамбле Короля Таиланда Рамы V. Этот великолепный комплекс представляет собой настоящую жемчужину архитектуры и садового искусства. Мы сможем прогуляться по красивым аллеям, полюбоваться прудами и цветочными композициями, а также познакомиться с историческими артефактами, связанными с тайской монархией. А чтобы полностью насладиться прелестями местной кухни, нас ожидает вкусный обед в национальном стиле на пляже. Отдохнув и накупавшись в чистом прозрачном море, Вы возвращаетесь назад в Паттайю.
Важная информация:Что взять с собой: фото и видео аппаратуру, солнцезащитный крем, головные уборы, одежду закрывающую плечи, спину и ноги.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный транспорт
- Входные билеты
- Оплата парома
- Русский гид
- Что не входит
- Стоимость обеда
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Что взять с собой: фото и видео аппаратуру
- Солнцезащитный крем
- Головные уборы
- Одежду закрывающую плечи
- Спину и ноги
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На острова
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Дата и количество участников выбирается при бронировании