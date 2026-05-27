Мы покажем вам историческую и современную столицу Таиланда.
В программе — храмы Махатхат и Чайваттханарам, панорама с небоскрёба, прогулка по каналам, храм Арун, Iconsiam со светомузыкальным шоу фонтанов и множество историй.
Описание экскурсии
6:30–7:30 — сбор по отелям и выезд из Паттайя
10:30 — храмы Аюттайи
- Пхра-Махатхат — символ древней столицы, где корни дерева бо свили гнездо вокруг каменного лица Будды
- Ват Чайваттханарам — эпический комплекс, знакомый по съёмкам Mortal Kombat
13:30 — смотровая площадка Байок Скай Тауэр и обед
Небоскрёб в центре Бангкока, со смотровой площадки которого виден город и Сиамский залив. Вы пообедаете на высоте почти 300 метров — вкусная еда и отличные панорамы.
14:50 — лодка по каналам Бангкока
Каналы Старого города показывают другой Бангкок: деревянные дома на сваях, храмы у воды и медленная жизнь.
15:10 — храм Рассвета Ват Арун
Он же храм Утренней зари — один из символов Бангкока. Башня-пранг, покрытая фарфором, завораживающе переливается на солнце.
16:40 — Iconsiam и шоу фонтанов
Современный центр города с магазинами, ресторанами и смотровой площадкой с видом на реку и небоскрёбы. Вечером — светомузыкальное шоу фонтанов.
21:00–22:00 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Toyota Commuter или аналогичном автомобиле, все входные билеты, обед
- Доплата за экскурсию — рублёвым переводом минимум за день до встречи
- В храмах Аюттайи с вами будут местные русскоговорящие гиды, в остальное время — один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$116
|Детский (рост до 120 см)
|$103
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 3131 туриста
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
