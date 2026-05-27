Мы покажем вам историческую и современную столицу Таиланда. В программе — храмы Махатхат и Чайваттханарам, панорама с небоскрёба, прогулка по каналам, храм Арун, Iconsiam со светомузыкальным шоу фонтанов и множество историй.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

6:30–7:30 — сбор по отелям и выезд из Паттайя

10:30 — храмы Аюттайи

Пхра-Махатхат — символ древней столицы, где корни дерева бо свили гнездо вокруг каменного лица Будды

Ват Чайваттханарам — эпический комплекс, знакомый по съёмкам Mortal Kombat

13:30 — смотровая площадка Байок Скай Тауэр и обед

Небоскрёб в центре Бангкока, со смотровой площадки которого виден город и Сиамский залив. Вы пообедаете на высоте почти 300 метров — вкусная еда и отличные панорамы.

14:50 — лодка по каналам Бангкока

Каналы Старого города показывают другой Бангкок: деревянные дома на сваях, храмы у воды и медленная жизнь.

15:10 — храм Рассвета Ват Арун

Он же храм Утренней зари — один из символов Бангкока. Башня-пранг, покрытая фарфором, завораживающе переливается на солнце.

16:40 — Iconsiam и шоу фонтанов

Современный центр города с магазинами, ресторанами и смотровой площадкой с видом на реку и небоскрёбы. Вечером — светомузыкальное шоу фонтанов.

21:00–22:00 — возвращение в Паттайю

Организационные детали