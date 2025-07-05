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Экскурсии в Аюттайю

Найдено 3 экскурсии в категории «Аюттайя» в Паттайе, цены от $69, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
На машине
13 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Аюттайя из Паттайи: историческое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в историю Сиама с экскурсией в Аюттайю, где древние руины расскажут свои тайны
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
21 июл в 06:30
23 июл в 06:30
$99 за человека
Путешествие в Исторический парк Аюттайя - из Паттайи
На машине
8 часов
-
20%
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Исторический парк Аюттайя
Откройте для себя величие древней Аюттайи! Прогулка по храмам и руинам подарит незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:45
21 июл в 06:45
23 июл в 06:45
$69$86 за человека
Из Паттайи в Аюттайю: храмовое наследие Сиама
На машине
12 часов
-
4%
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи в Аюттайю: храмовое наследие Сиама
Путешествие в сердце древнего Сиама: посетите величественные храмы Аюттайи, узнайте их истории и насладитесь традиционным тайским обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
21 июл в 08:00
23 июл в 08:00
$72$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Очень классная экскурсия! Красивые храмы, интересно рассказывает гид.
    Очень классная экскурсия!Очень классная экскурсия!Очень классная экскурсия!Очень классная экскурсия!Очень классная экскурсия!Очень классная экскурсия!Очень классная экскурсия!
  • Б
    Борис
    5 июля 2025
    Путешествие в Исторический парк Аюттайя - из Паттайи
    Дмитрий — гид с большой буквы, узнал много нового, хотя не первый раз в Таиланде. Спасибо. Организация хорошая. Рекомендую!
  • Р
    Регина
    3 июля 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Экскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизирована. Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортным, русский гид
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    очень приветлив и эрудирован по теме экскурсии и не только. Обязательно берите с собой спф, очки, головной убор и воду Постарайтесь без лишних вещей, ходить придется очень много

    Экскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизированаЭкскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизированаЭкскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизированаЭкскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизированаЭкскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизированаЭкскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизированаЭкскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизированаЭкскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизирована
  • Ю
    Юлия
    29 июня 2025
    Путешествие в Исторический парк Аюттайя - из Паттайи
    Вторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей до Аюттайи, в дороге рассказывал
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    и о программе и о городе в целом, без лишней «воды». По приезду в Аюттайю присоединился тайский гид Касэм (надеюсь правильно запомнила). Вот честно настолько любящего свою работу человека давно не встречала. Всю дорогу улыбался, отвечал максимально на вопросы. Лично мне речь гида была понятна. Ожидайте, что у вас будет именно тайский гид в древнем городе, кому то, возможно, не все будет понятно, восприятие рассказа в первую очередь зависит от человека. Если не только слушать, но и слышать, все поймете. Гид очень внимательно относился к пожилому человеку в нашей компании, указывал где в тени посидеть и подождать нас, а также к ребенку, чтобы она не была на солнце. Сама Аюттайя (я про историческую часть) прекрасный древний город, постройки где-то очень хорошо сохранились, где то лишь узнаваемые черты. Для любителей древнего, а также возможности сделать красивые фото, вам точно стоит поехать. На территории каждого объекта можно взять зонтики. Рекомендую брать их с собой. Тени практически нигде нет, они выручали от перегрева. Хоть мы и не долго передвигались под солнцем, но пренебрегать дополнительными защитными мерами не стоит. Вообще очень комфортно прошла экскурсия, основная часть до 12 дня, далее сложнее ходить становится абсолютно всем, но мы основную часть уже прошли. Помимо древних построек мы также зашли в современные храмы, где нас познакомили поближе с буддизмом. После просмотра всех объектов у нас был безумно вкусный обед! Не острые блюда (наконец то желудки выдохнули)! Абсолютно точно рекомендую экскурсию. Аюттайя это переплетение тайской культуры, кхмерской, поэтому кто был в Камбодже, уже подъезжая к месту вы поймете, что приехали к цели. Эта экскурсия физически не очень тяжелая. 2-2,5 часа дороги преодолеть можно практически всем. Между объектами короткие переезды по 7-15 минут. Поэтому, познакомиться с древними городами вполне может каждый. Очень хотелось бы посмотреть на комплексы в сумерках и на закате, но наверно надо жить в самой Аюттайе, чтобы увидеть в подсветке все. Спасибо за поездку!

    Вторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей доВторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей доВторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей доВторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей доВторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей доВторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей доВторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей доВторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей доВторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей до
  • И
    Ирина
    8 июня 2025
    Путешествие в Исторический парк Аюттайя - из Паттайи
    Все было отлично, спасибо.
  • Н
    Наталия
    12 мая 2025
    Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
    Очень довольны экскурсией. Организация - всё минута в минуту, четкое соблюдение всех обещаний по программе Контент - много сведений об истории, культуре,
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    мифологии и т. д. Обаяние и эрудиция гида Сергея, который прекрасно обо всем рассказывал и отвечал на наши многочисленные вопросы Тайский гид (к сожалению, не помню имени) тоже произвел приятное впечатление своим энтузиазмом и вовлеченностью Маленькое примечание - в непосредственной близости от одной из остановок есть много слонов, и на них катаются. Было бы здорово включить возможность пообщаться со слонами в поездку. Спасибо за поездку, всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Аюттайя»

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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июле 2025
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