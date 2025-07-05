Мини-группа
до 10 чел.
Аюттайя из Паттайи: историческое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в историю Сиама с экскурсией в Аюттайю, где древние руины расскажут свои тайны
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
21 июл в 06:30
23 июл в 06:30
$99 за человека
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Исторический парк Аюттайя
Откройте для себя величие древней Аюттайи! Прогулка по храмам и руинам подарит незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:45
21 июл в 06:45
23 июл в 06:45
$69
$86 за человека
-
4%
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи в Аюттайю: храмовое наследие Сиама
Путешествие в сердце древнего Сиама: посетите величественные храмы Аюттайи, узнайте их истории и насладитесь традиционным тайским обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
21 июл в 08:00
23 июл в 08:00
$72
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июля 2025Очень классная экскурсия! Красивые храмы, интересно рассказывает гид.
- ББорис5 июля 2025Дмитрий — гид с большой буквы, узнал много нового, хотя не первый раз в Таиланде. Спасибо. Организация хорошая. Рекомендую!
- РРегина3 июля 2025Экскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизирована. Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортным, русский гид
- ЮЮлия29 июня 2025Вторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей до Аюттайи, в дороге рассказывал
- ИИрина8 июня 2025Все было отлично, спасибо.
- ННаталия12 мая 2025Очень довольны экскурсией. Организация - всё минута в минуту, четкое соблюдение всех обещаний по программе Контент - много сведений об истории, культуре,
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Аюттайя»
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