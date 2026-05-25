Карстовые пещеры, джунгли и купание у водопадов - в путешествии из Паттайи
Предлагаем вам удалиться от популярных туристических маршрутов и отправиться в нацпарк «Кхао Вонг». Вы посетите пещерный монастырь с Лежащим Буддой. Пройдёте по лабиринту карстовых пещер с колониями летучих мышей. А затем отдохнёте у водопада Кхао Чи Мао.
Купание в изумрудном природном бассейне, джунгли и скалы создадут ощущение настоящего затерянного мира.
Описание экскурсии
7:30 — выезд из Паттайи
7:30–9:00 — 125 км пути до национального парка «Кхао Вонг». По дороге сделаем остановку в кафе, где подают превосходные завтраки, а у входа в бассейне плавает гигантская рыба — арапайма
9:00 — пещерный монастырь. Здесь находится уникальный сталагмит в виде плачущей Бодхисаттвы Гуань Инь, по которой стекают капли воды, словно слёзы. Также вы увидите Лежащего Будду в гроте и статую монаха, прожившего более 100 лет
10:00 — путешествие сквозь лабиринт карстовых пещер. Сталактиты, сталагмиты и тысячи летучих мышей создают незабываемую атмосферу. Гидом может стать умная собака-проводник, знающая тропу
12:00–12:30 — переезд в Кхао Чи Мао
12:30–13:00 — обед в тайском ресторане в джунглях
13:00 — отдых у восьмиуровневого водопада Кхао Чи Мао, купание в природном бассейне с карпами
17:00 — отправление в Паттайю. Ориентировочное время возвращения — 18:30
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, входные билеты, обед
Отдельно по желанию оплачивается завтрак — от 50 батов ($1,6)
В храмах соблюдаем дресс-код: плечи/колени закрыты, обувь снимаем в залах
Купание у водопада возможно при подходящих погодных условиях
С вами поедет русскоговорящий гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$75
Дети до 12 лет
$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 104 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.