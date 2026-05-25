Предлагаем вам удалиться от популярных туристических маршрутов и отправиться в нацпарк «Кхао Вонг». Вы посетите пещерный монастырь с Лежащим Буддой. Пройдёте по лабиринту карстовых пещер с колониями летучих мышей. А затем отдохнёте у водопада Кхао Чи Мао. Купание в изумрудном природном бассейне, джунгли и скалы создадут ощущение настоящего затерянного мира.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:30 — выезд из Паттайи

7:30–9:00 — 125 км пути до национального парка «Кхао Вонг». По дороге сделаем остановку в кафе, где подают превосходные завтраки, а у входа в бассейне плавает гигантская рыба — арапайма

9:00 — пещерный монастырь. Здесь находится уникальный сталагмит в виде плачущей Бодхисаттвы Гуань Инь, по которой стекают капли воды, словно слёзы. Также вы увидите Лежащего Будду в гроте и статую монаха, прожившего более 100 лет

10:00 — путешествие сквозь лабиринт карстовых пещер. Сталактиты, сталагмиты и тысячи летучих мышей создают незабываемую атмосферу. Гидом может стать умная собака-проводник, знающая тропу

12:00–12:30 — переезд в Кхао Чи Мао

12:30–13:00 — обед в тайском ресторане в джунглях

13:00 — отдых у восьмиуровневого водопада Кхао Чи Мао, купание в природном бассейне с карпами

17:00 — отправление в Паттайю. Ориентировочное время возвращения — 18:30

Организационные детали